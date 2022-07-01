«Нурбанк»: 30 лет на благо клиентов

Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Один из таких клиентов, с которым мы работаем более 15 лет, это компания «PRESTIGE», объединяющая производство, ресторанный бизнес, центры для дома и семьи. Сегодня это крупнейшая компания в Западном Казахстане, сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома.Ирина Беляева, учредитель компании «PRESTIGE», член общественного совета при акимате Мангистауской области, председатель Ассоциации деловых женщин Казахстана по Мангистау, эксперт отраслевой ассоциации деревообработки Казахстана рассказала о том, как основала и развивает свое дело, каких результатов достигла, и какую роль сыграл «Нурбанк» в его становлении.- Я родилась и выросла в Баку, жила в Грузии, приехала в Казахстан в тяжелые 90-е годы. Считаю своей родиной Мангистау, потому что родина - это там, где твоя семья.Моя деятельность начиналась с торговли на рынке во время обучения в колледже. После 5 лет такой работы мне захотелось двигаться дальше. И вот поехала я в очередной раз за вещами, а привезли мы с подругой мебель. Это были 5 стенок, которые мы продали из дома, муж их собирал, а я реализовывала. Так я стала заниматься мебелью. В 1995 году мы открыли магазин в здании пустующего детского сада.В 2007 году мы рискнули взять свой первый кредит в «Нурбанке». Конечно, были страхи и переживания, но менеджеры банка нам все доступно объяснили, всегда были с нами на связи и давали ответы на все наши вопросы.Получив вагон с белорусской мебелью, мы по старой традиции лично ее приняли и открыли первый в городе мебельный магазин.С тех пор мы оформили около 20 кредитов в «Нурбанке» для инвестиций в основные и оборотные средства.Нурбанк показал мне новый формат отношений со своими клиентами, предоставляя персональный сервис и индивидуальное решение всех финансовых вопросов. Он стал для меня не просто кредитной организацией, а мотиватором и источником новых возможностей. Без преувеличения скажу, когда я прихожу в офис «Нурбанка» в нашем городе, мне нравится все – и теплый прием, и внимательное обслуживание, и, конечно, услуги, которые банк нам, бизнесменам, предоставляет. Могу с уверенностью сказать, что в лице банка я получила надежного стабильного партнера в построении дела своей мечты.Кредитование «Нурбанка» помогло моему бизнесу вырасти. Большим шагом вперед для нас стало приобретение отдельно стоящего собственного здания площадью 5000 кв.м, где сейчас находится самый крупный в области гипермаркет сети «PRESTIGE». В 2016 году площадь магазина была увеличена до 10 000 кв.м.С каждым годом площадь торговых залов увеличивается. Все началось со 150 кв.м, сейчас это более 13 500 кв.м. Количество рабочих мест выросло с 2 до 250 человек. Сегодня в гипермаркете представлена мебель более 100 поставщиков. За эти годы было открыто 14 торговых точек, из них 10 - в Актау, 2 - в Жанаозене, 1 - в Баскудуке и 1 - в Форт-Шевченко. Активное развитие компании заставило нас задуматься об открытии собственного производства. Уже в 2011 году мы стали не только продавцами, но и производителями качественной мебели.Построен просторный современный цех, оснащённый новейшим станочным парком немецкого, итальянского и китайского производства. Персонал прошел профильное обучение – появились собственные дизайнеры, замерщики, раскройщики, впереди ещё много планов.На протяжении нашей истории ситуации были разные и очень сложные. В 2008 году начался очередной кризис, и вроде бы наш успешный бизнес стал давать перебои. Вот именно тогда я задумалась: а что делать дальше?В то время у нас в городе был 1 собственный и 7 арендованных магазинов. Когда мы скрупулёзно стали считать доходы и расходы компании, то поняли, что работаем на оплату аренды.Через какое-то время я услышала про государственную программу Фонда «Даму» - «Дорожная карта бизнеса». Я обратилась в «Нурбанк» и мне разъяснили все условия. Так мы взяли свой второй серьезный кредит в «Нурбанке» и купили здание в 12 мкр. Сумма ежемесячного платежа по кредиту была меньше той, которую мы платили ранее за аренду помещений. А какой мы испытали эмоциональный взрыв. Было невероятное желание работать. Мы уже понимали, что мы зарабатываем для компании, для себя, а не платим кому-то за аренду.Самое важное - это цель и коллектив. Цели должны быть и на каждый день, и на перспективу. Ну а слаженная команда профессиональных сотрудников – это залог успешной работы любой компании. В нашей компании каждый чувствует свою принадлежность к большому коллективу. У нас разработан свой корпоративный кодекс, и у каждого есть возможность постоянно повышать свою квалификацию. Компания приглашает тренеров от поставщиков, бизнес-тренеров, которые раскрывают потенциал сотрудников. Прямо сейчас ведется работа над созданием учебного портала для сотрудников. У меня самой 32 диплома с разных семинаров и тренингов. Я постоянно учусь и стараюсь обучать персонал, все наши менеджеры, консультанты и рядовые сотрудники офиса проходит обучение за счет компании.Для меня успех – это совокупность событий, опыта, решений и действий. Главное, нужно обладать упорством и стрессоустойчивостью.Стать успешным может тот, кто не боится много работать и кто болеет своим делом так сильно, что готов на все ради него.Также, как и другие успешные люди, я работала, как говорится, без выходных и проходных. И это дало свои плоды.Продолжить работу с готовыми интерьерными решениями, расширять бизнес в других регионах Казахстана, повышать квалификацию персонала. Но самое главное – всегда быть в тренде и следовать тенденциям, которые формируют мир мебели и товаров для дома.Мое увлечение - это проведение бизнес-тренингов для начинающих предпринимателей. Я получаю колоссальный заряд энергии, когда вижу, как интересен мой 25-летний опыт и становление успешного бизнеса с нуля.Когда меня пригласили спикером на выставку франшиз, которая проходила в рамках 31-й Международной выставки «Мебель, дизайн и интерьер» в Москве, я была рада, что концепции нашей компании «PRESTIGE», разработанной и реализованной нами в Мангистауской области, дали высокую оценку на международном уровне. И я делилась своими знаниями и опытом на одной площадке с руководителями крупнейших компаний, лидерами отрасли. Выход за границы своего мира, общение с самыми разными людьми, поиск новых знаний и возможностей – это меня вдохновляет больше всего.Чуть ли не самый сложный вопрос для начинающих предпринимателей - выбор ниши. Нужно искать ту нишу, которая имеет большой спрос, в то же время нужно стремиться создать уникальное предложение.Есть много актуальных идей для малого производства, которые не требуют больших помещений и персонала для обслуживания.Нужно тщательно изучить рынок, чтобы бизнес не прогорел в первые же месяцы. И также важно рассчитать ресурсы и четко все распланировать. Нужно просчитать каждую копеечку и каждый шаг.Не надо бояться конкурентов, нужно быть ближе к ним и ежедневно думать, как стать лучше. О конкурентах нужно знать всё, буквально каждую деталь их бизнеса. И на основе этого знания выявить свои преимущества, которые заставят потребителя идти именно к вам. Игроков на рынке становится все больше и больше. Идти дальше смогут те, у кого правильный подход к бизнесу и собственная стратегия развития.