«Нурбанк»: 30 лет на благо клиентов

Нынешний год для «Нурбанка» юбилейный - 3 августа ему исполняется 30 лет. Это серьезный повод подвести итоги. Для банка наивысшей ценностью всегда были, есть и будут клиенты, а лучшим достижением - их доверие. Поэтому 30 лет на рынке банковских услуг в сопровождении постоянных клиентов, добившихся невероятного успеха, это именно тот показатель, который сформировал репутацию «Нурбанка» как стабильного и надежного партнера. Банку не просто доверяют, с ним готовы строить и развивать бизнес, переживать любые трудности и оставаться вместе на протяжении многих лет.
Один из таких клиентов, с которым мы работаем более 15 лет, это компания «PRESTIGE», объединяющая производство, ресторанный бизнес, центры для дома и семьи. Сегодня это крупнейшая компания в Западном Казахстане, сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома.
Ирина Беляева, учредитель компании «PRESTIGE», член общественного совета при акимате Мангистауской области, председатель Ассоциации деловых женщин Казахстана по Мангистау, эксперт отраслевой ассоциации деревообработки Казахстана рассказала о том, как основала и развивает свое дело, каких результатов достигла, и какую роль сыграл «Нурбанк» в его становлении. - Ирина Валерьяновна, расскажите немного о себе и о том, как все начиналось для вас в бизнесе?
- Я родилась и выросла в Баку, жила в Грузии, приехала в Казахстан в тяжелые 90-е годы. Считаю своей родиной Мангистау, потому что родина - это там, где твоя семья.
Моя деятельность начиналась с торговли на рынке во время обучения в колледже. После 5 лет такой работы мне захотелось двигаться дальше. И вот поехала я в очередной раз за вещами, а привезли мы с подругой мебель. Это были 5 стенок, которые мы продали из дома, муж их собирал, а я реализовывала. Так я стала заниматься мебелью. В 1995 году мы открыли магазин в здании пустующего детского сада.
В 2007 году мы рискнули взять свой первый кредит в «Нурбанке». Конечно, были страхи и переживания, но менеджеры банка нам все доступно объяснили, всегда были с нами на связи и давали ответы на все наши вопросы.
Получив вагон с белорусской мебелью, мы по старой традиции лично ее приняли и открыли первый в городе мебельный магазин.
С тех пор мы оформили около 20 кредитов в «Нурбанке» для инвестиций в основные и оборотные средства.
Нурбанк показал мне новый формат отношений со своими клиентами, предоставляя персональный сервис и индивидуальное решение всех финансовых вопросов. Он стал для меня не просто кредитной организацией, а мотиватором и источником новых возможностей. Без преувеличения скажу, когда я прихожу в офис «Нурбанка» в нашем городе, мне нравится все – и теплый прием, и внимательное обслуживание, и, конечно, услуги, которые банк нам, бизнесменам, предоставляет. Могу с уверенностью сказать, что в лице банка я получила надежного стабильного партнера в построении дела своей мечты.Чем помогло кредитование вашей организации и каких результатов вы достигли?
Кредитование «Нурбанка» помогло моему бизнесу вырасти. Большим шагом вперед для нас стало приобретение отдельно стоящего собственного здания площадью 5000 кв.м, где сейчас находится самый крупный в области гипермаркет сети «PRESTIGE». В 2016 году площадь магазина была увеличена до 10 000 кв.м.
С каждым годом площадь торговых залов увеличивается. Все началось со 150 кв.м, сейчас это более 13 500 кв.м. Количество рабочих мест выросло с 2 до 250 человек. Сегодня в гипермаркете представлена мебель более 100 поставщиков. За эти годы было открыто 14 торговых точек, из них 10 - в Актау, 2 - в Жанаозене, 1 - в Баскудуке и 1 - в Форт-Шевченко. Активное развитие компании заставило нас задуматься об открытии собственного производства. Уже в 2011 году мы стали не только продавцами, но и производителями качественной мебели.
Построен просторный современный цех, оснащённый новейшим станочным парком немецкого, итальянского и китайского производства. Персонал прошел профильное обучение – появились собственные дизайнеры, замерщики, раскройщики, впереди ещё много планов.Все говорят о том, что делать бизнес в Казахстане очень сложно, постоянный кризис и т.п. С какими трудностями столкнулись и как их преодолевали?
На протяжении нашей истории ситуации были разные и очень сложные. В 2008 году начался очередной кризис, и вроде бы наш успешный бизнес стал давать перебои. Вот именно тогда я задумалась: а что делать дальше?
В то время у нас в городе был 1 собственный и 7 арендованных магазинов. Когда мы скрупулёзно стали считать доходы и расходы компании, то поняли, что работаем на оплату аренды.
Через какое-то время я услышала про государственную программу Фонда «Даму» - «Дорожная карта бизнеса». Я обратилась в «Нурбанк» и мне разъяснили все условия. Так мы взяли свой второй серьезный кредит в «Нурбанке» и купили здание в 12 мкр. Сумма ежемесячного платежа по кредиту была меньше той, которую мы платили ранее за аренду помещений. А какой мы испытали эмоциональный взрыв. Было невероятное желание работать. Мы уже понимали, что мы зарабатываем для компании, для себя, а не платим кому-то за аренду. Что, по-вашему, самое важное, что делает бизнес успешным?
Самое важное - это цель и коллектив. Цели должны быть и на каждый день, и на перспективу. Ну а слаженная команда профессиональных сотрудников – это залог успешной работы любой компании. В нашей компании каждый чувствует свою принадлежность к большому коллективу. У нас разработан свой корпоративный кодекс, и у каждого есть возможность постоянно повышать свою квалификацию. Компания приглашает тренеров от поставщиков, бизнес-тренеров, которые раскрывают потенциал сотрудников. Прямо сейчас ведется работа над созданием учебного портала для сотрудников. У меня самой 32 диплома с разных семинаров и тренингов. Я постоянно учусь и стараюсь обучать персонал, все наши менеджеры, консультанты и рядовые сотрудники офиса проходит обучение за счет компании.Что значит для вас успех?
Для меня успех – это совокупность событий, опыта, решений и действий. Главное, нужно обладать упорством и стрессоустойчивостью.
Стать успешным может тот, кто не боится много работать и кто болеет своим делом так сильно, что готов на все ради него.
Также, как и другие успешные люди, я работала, как говорится, без выходных и проходных. И это дало свои плоды.Какие у вас дальнейшие планы?
Продолжить работу с готовыми интерьерными решениями, расширять бизнес в других регионах Казахстана, повышать квалификацию персонала. Но самое главное – всегда быть в тренде и следовать тенденциям, которые формируют мир мебели и товаров для дома.Самая лучшая мотивация для вас?
Мое увлечение - это проведение бизнес-тренингов для начинающих предпринимателей. Я получаю колоссальный заряд энергии, когда вижу, как интересен мой 25-летний опыт и становление успешного бизнеса с нуля.
Когда меня пригласили спикером на выставку франшиз, которая проходила в рамках 31-й Международной выставки «Мебель, дизайн и интерьер» в Москве, я была рада, что концепции нашей компании «PRESTIGE», разработанной и реализованной нами в Мангистауской области, дали высокую оценку на международном уровне. И я делилась своими знаниями и опытом на одной площадке с руководителями крупнейших компаний, лидерами отрасли. Выход за границы своего мира, общение с самыми разными людьми, поиск новых знаний и возможностей – это меня вдохновляет больше всего. Что вы могли бы посоветовать начинающим бизнесменам?
Чуть ли не самый сложный вопрос для начинающих предпринимателей - выбор ниши. Нужно искать ту нишу, которая имеет большой спрос, в то же время нужно стремиться создать уникальное предложение.
Есть много актуальных идей для малого производства, которые не требуют больших помещений и персонала для обслуживания.
Нужно тщательно изучить рынок, чтобы бизнес не прогорел в первые же месяцы. И также важно рассчитать ресурсы и четко все распланировать. Нужно просчитать каждую копеечку и каждый шаг.
Не надо бояться конкурентов, нужно быть ближе к ним и ежедневно думать, как стать лучше. О конкурентах нужно знать всё, буквально каждую деталь их бизнеса. И на основе этого знания выявить свои преимущества, которые заставят потребителя идти именно к вам. Игроков на рынке становится все больше и больше. Идти дальше смогут те, у кого правильный подход к бизнесу и собственная стратегия развития.Мангистауская область – это стратегически важный регион для страны, обеспечивающий 6,0% ВВП республики. Основными и традиционными отраслями экономического развития в области являются нефтедобыча и нефтесервисные услуги. Активно развивается сектор МСБ в сфере услуг, логистики и строительства.
В разрезе отраслей в кредитном портфеле МСБ филиала Нурбанка в г. Актау на 01.05.2022 г. доминируют: сфера строительства - 34,3%, сфера услуг - 30,1%, розничная торговля - 21,4%. Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаНа правах рекламы