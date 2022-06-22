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Выгодно ли пользоваться микрокредитами в Казахстане?

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 12:18
Выгодно ли пользоваться микрокредитами в Казахстане?
Микрокредитование
Микрокредитование — услуга небанковского нецелевого кредитования на сравнительно небольшие суммы и сроки. Микрокредитование относится к наиболее востребованным финансовым операциям во многих прогрессивных странах мира. Это связано с тем, что пользователь такого сервиса может в любое время получить необходимую сумму без лишних усилий. Для этого понадобится только гаджет с выходом в интернет, собственная банковская карта и доступ к данным документов.

Многие жители Казахстана пользуются услугами кредитных компаний, чтобы получить микрокредит онлайн. Это удобно и доступно, так как нет нужды лично посещать офис кредитора, а рассчитывать на микрозайм может каждый заёмщик.

Почему микрокредитование лучше других видов займа?


Основные преимущества получения микрокредита онлайн заключаются в следующем:
• возможность оформить кредит 24/7. Любой житель Казахстана может подать заявку в удобное время в срочном порядке. В отличие от займа у близких можно получить деньги практически круглосуточно и без лишних вопросов. Как правило, микрофинансовые организации работают без выходных, а также в праздничные дни;
• быстрое решение. Уникальные алгоритмы скоринговой системы позволяют получить автоматический ответ тем, кто уже ранее обращался в выбранный сервис. Такую методику практикует один из лидеров рынка микрокредитования — Credit365;
• отсутствие строгих требований. При обращении в банк заёмщику нужно предоставить много документов согласно регламенту. Для гарантии рассмотрения заявки клиент должен располагать безупречной кредитной историей, уверенной платёжеспособностью, а также залогом, если предусмотрена крупная сумма. В МФО подобные требования не практикуются, что упрощает процесс кредитования;
• нецелевое кредитование. При подаче заявки в МФО у клиента не запрашивают информацию о целях кредитования. В то время как для банка это обязательное условия рассмотрения заявки — цель кредита должна быть указана;
• кредит на карту любого банка Казахстана. Заёмщик может получить деньги без привязки к банку — МФО осуществляют переводы средств на все платёжные карты. В компании Credit365 клиенту достаточно ввести номер карты или счёт IBAN, чтобы получить перевод;
• минимум документов. Чтобы оформить кредит, понадобится только удостоверение личности. Более никаких документов не требуется;
• регулярные акции и скидки. Лояльные клиенты могут рассчитывать на персональные промокоды на крупные скидки. Также МФО нередко проводят масштабные акции, в ходе которых можно выиграть ценные призы при минимальных условиях;
• удобное погашение. Закрыть кредит также легко, как и взять. Например, в Credit365 у клиента есть возможность погасить займ в личном кабинете, терминале Qiwi или в мобильных банкингах.

Как взять микрокредит онлайн?


Оформить займ онлайн можно в несколько шагов:
1. перейти на сайт выбранной компании и выбрать желаемые сумму и срок;
2. пройти короткую регистрацию и отправить заявку;
3. подождать решение и подписать договор при одобрении. На указанный при регистрации номер придёт уникальный цифровой идентификатор, который равен официальной подписи пользователя. После введения SMS-кода договор вступит в силу;
4. получить мгновенный перевод после подписания договора.

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