История развития настольного тенниса в Мангистау и наше первое золото

С чего все начиналось

Новый виток в развитии

Славные имена

Долгожданное золото

На днях Федерация настольного тенниса Мангистауской области провела торжественную церемонию чествования спортсменов по настольному теннису, впервые за всю историю завоевавших золотые медали, а также призовые места в чемпионате Республики Казахстан среди спортсменов 2011 года рождения и моложе. Имена теннисисток - Әлімгерей Амира, Қартбай Назерке, Амангельді Маржан, Жаңбырова Ару, Үәли Айя - вписаны в славную летопись настольного тенниса Мангистау.Торжество прошло в одном из заведений Актау с самым красивым видом на Каспийское побережье в теплой, радостной атмосфере. Благодарственными письмами и подарками Федерация отметила победительниц чемпионата, серебряных призеров, родителей спортсменов и тренеров. Поздравил чемпионок с достойными победами руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, Сунгат Муналбаев вручил денежные подарки победителям.Ответственный секретарь федерации Исламбек Ешмуратов рассказал о работе, проведенной за последний год, позволившей значительно повысить статус этого вида спорта в регионе, и дать ощутимый толчок нашим спортсменам, которые, начиная с 2021 года, громко заявили о себе в спортивном сообществе страны и стали приносить медали, чего не было с 1970-х годов. В прошлом году, в канун 30-летия Независимости Казахстана, областная федерация настольного тенниса была удостоена почетного звания «Лучшая федерация года».Об истории зарождения и становления настольного тенниса в нашей области рассказывает Махатай Рамазанулы, ветеран настольного тенниса, призер республиканских и международных соревнований, действующий тренер, воспитавший целую плеяду успешных теннисистов.- В самом начале семидесятых годов 20-го столетия в Актау, тогда еще Шевченко, приехал молодой человек из Украины Руденко Иван Иванович. В спортивном зале "Волна", располагавшемся в 5-м микрорайоне, организовал секцию для любителей настольного тенниса. Надо сказать, что в те времена руководство спортзала мало уделяло внимания развитию настольного тенниса. Соревнования, в основном, проходили между предприятиями города. Были поездки на соревнования по линии ДСО "Труд", но на системной основе занятия не проводились, не было штатных тренеров, не было детской секции. Основу сборной города и области составляли приезжие игроки, среди них Юрий Копытов из Новосибирска, Михаил Строкин из Самары, Юрий Гордеев из Тулы.С 1973 года начали принимать участие в чемпионатах Казахстана, но без весомых результатов. В непростое для всех время, в начале 90-х, Иван Иванович создал детскую секцию и начал тренировать теннисистов с юных лет, его воспитанники Боря Гвинерия, Денис Ощепков, Роман Шушаков и другие спортсмены начали выступать за нашу область на юношеских, молодёжных чемпионатах, но без призовых мест. После ухода из жизни Ивана Руденко в 2008 году его дело продолжила супруга Руденко Светлана Валентиновна.- В 2015 году возобновила свою работу Федерация настольного тенниса Мангистауской области. Ее возглавил Мусаев Вячеслав Аркадьевич - человек энергичный, пробивной, большой любитель настольного тенниса. Почётным Президентом был избран Муналбаев Сунгат Аншыбаевич, оказавший существенную финансовую поддержку федерации. Он и по сей день продолжает поддерживать одарённую и талантливую молодёжь. Особой благодарности и уважения заслуживает бывший руководитель ОУФКиС Сергей Пахомов, который открыл новые секции, создал штатные единицы в "Мангистау-Арена", ДЮСШ "Теннисный центр". Настольный теннис в Мангистау получил новый виток в своем развитии.- Появилась талантливая молодёжь, чьи имена начали славить нашу область. Есен Рамазанов считается первопроходцем. Выпускник Республиканской школы-интерната колледжа Олимпийского резерва Казахстана Есен является победителем и призёром Международных и республиканских турниров, призёром Чемпионата Казахстана. Сейчас обучается в КазНУ имени Аль-Фараби. Хочет стать тренером по настольному теннису и профессионально продолжить работу по развитию этого вида спорта.Другая выпускница 2022 г. Гузель Торшаева является призёром международных и республиканских соревнований, призёром Чемпионата Казахстана. Ещё двое наших детей учатся в РСШИКОР. Одна из них - восходящая звёздочка Акку Темирханова - также является призёром международных и республиканских соревнований, призёром Чемпионата Казахстана.В прошлом году впервые выиграли бронзовые медали в команде среди юношей 2006 г.р. Бакыт Алимжан, Арман Ханзада, Бакыт Мустахим, Родион Уклейн. Затем эстафету бронзовых призеров переняли и продолжили юноши 2010 г.р. Мансур Сарсенгали, Куаныш Аманкус, Радмир Мустафа, Берекет Конысбаев и Данияр Абай. Причем, Мансур Сарсенгали стал на этих соревнованиях трехкратным бронзовым призёром в личном первенстве, в паре и команде. Куаныш Аманкус стал двукратным бронзовым призёром в команде и в паре, в 2021 году - вторым призёром международного турнира. А в этом году на Чемпионате Казахстана среди 2011 г.р. он стал серебряным призёром, девочки 2007 г.р. также стали бронзовыми призёрами в команде.- И вот долгожданная победа! Команда девочек 2011 г.р., наконец-то, воплотила многолетнюю мечту всех мангистауцев, завоевав золотые медали Чемпионата Казахстана. Этот наш первый триумф за всю историю мангистауского настольного тенниса – результат кропотливой работы всех тренеров, большого внимания со стороны областного управления спорта в лице руководителя Каната Кошкарбаевича Жумабаева, ну и, конечно, всесторонней поддержки, полученной от Федерации настольного тенниса Мангистауской области во главе с Ерболатом Омирсериковичем Кожабаевым.От всего сердца поздравляем наших юных победителей. Желаем всем упорства и новых побед в настольном теннисе!