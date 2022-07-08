iPoint меняет имя на iSpace

В сети магазинов iPoint большие изменения. В компании отметили, что гордятся прошлыми успехами, но ставят перед собой новые грандиозные цели в рамках нового проекта – iSpace. Однако качественный сервис и высокий уровень обслуживания останутся прежними.
Кто же такие iSpace?
Официальный премиум-реселлер Apple в Казахстане давно зарекомендовал себя как первоклассную сеть магазинов, где можно приобрести оригинальную технику и аксессуары Apple.
При этом iSpace не только продает технику, но и ремонтирует её в собственном сервисном центре. Если нужно починить гаджет, смело несите его в iSpace, ведь здесь в профессионализме сотрудников сомневаться не приходится. Все специалисты прошли обучение у сертифицированных тренеров Apple и работают в соответствии со всеми стандартами компании.
Сложный выбор при покупке облегчат эксперты, которые расскажут о преимуществах каждого продукта. А став постоянным клиентом, вы сможете первыми узнавать о спецпредложениях и получать бонусы на следующую покупку.
Если новую технику очень хочется, но не хватает денег – не беда, в iSpace предоставляют услуги кредитования, а ещё такую популярную услугу, как trade-in
, когда вы меняете старую технику на новую, оплачивая только разницу. Тут же можно и застраховать новое устройство по программе Smart Protect
.
Ребрендинг – повод порадовать клиентов В честь обновления iSpace запускает специальное предложение:
с 4 по 10 июля вы можете купить продукцию Apple с выгодой. Самое время побаловать себя и близких! И поспешите, ведь количество акционных товаров ограничено.
Для эффективной работы и учёбы пригодится MacBook Pro
с чипом Apple M1, способный работать до 18 часов. Отдыхать с ним тоже приятно: 256 ГБ позволяют загружать больше приложений, игр и фильмов. При этом он тонкий, лёгкий и бесшумный.
Новая цена – 659 990 тенге с выгодой 107 000 тенге. В акции участвуют MacBook Pro в трех цветах – «серый космос», серебристый и золотой.
Если нужен мощный девайс, который удобно носить с собой, присмотритесь к iPad 9-го поколения
. Он справится с любой задачей. Его новая цена – 189 990 тенге с выгодой 17 000 тенге. Акция распространяется на iPad 10.2 в цвете «серый космос» и серебристом.iPhone 13 Pro Max
и iPhone 13 Pro
произвели настоящий фурор на рынке смартфонов. Это революционные флагманы Apple с великолепным ярким дисплеем, мощным процессором и совершенной системой двух камер.
Новая цена на iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ – 689 990 тенге с выгодой 65 000 тенге. На iPhone 13 Pro на 128 ГБ – 569 990 тенге с выгодой 50 000 тенге. В акции участвуют все цвета.
С Apple Watch SE
легко контролировать своё здоровье, вести активный образ жизни и чувствовать себя в полной безопасности, ведь эти умные часы предупредят вас, к примеру, о повышенном сердечном ритме.
Новая цена на Apple Watch SE 40 mm – 159 990 тенге с выгодой 20 000 тенге, на Apple Watch Se 44 mm – 174 990 тенге с выгодой 25 000 тенге. В акции участвуют все цвета.
С AirPods Pro
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