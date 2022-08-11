«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.67 KZT
  • €1 = 493.67 KZT
  • 1 RUB = 7.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Убыточный тариф: ТОО «Маңғыстау жарық» подало заявку на пересмотр действующего тарифа в ДРЕМ региона

Просмотров:1023 Опубликовано: Сегодня, 14:40
Убыточный тариф: ТОО «Маңғыстау жарық» подало заявку на пересмотр действующего тарифа в ДРЕМ региона
ТОО «Маңғыстау жарық»
ТОО «Маңғыстау жарық» подало заявку на пересмотр действующего тарифа в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭРК по Мангистауской области. С чем это связано, рассказал директор компании Ермек Давлетпаков.

Почему действующий тариф на электроэнергию является убыточным для компании и из чего состоит тариф:

Структура образования цены до конечного потребителя на примере бытового потребителя г. Актау:

Убыточный тариф: ТОО «Маңғыстау жарық» подало заявку на пересмотр действующего тарифа в ДРЕМ региона


- Представленная таблица отражает фактическую убыточность действующих тарифов. Тарифы элементарно не покрывают покупную цену у Станций, что говорит о существовании огромного риска, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» может недополучать деньги даже на покрытие своих расходов. Каждый житель нашего региона знает, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» — это сердце Мангистауской области. Мы считаем, что наша общая задача не довести наше сердце до «инфаркта». На текущий период времени в целях сдерживания тарифов для населения применялся «непропорциональный» метод дифференциации тарифов. Нужно признать, что данная дифференциация была несправедлива по отношению к субъектам МСБ и организациям, финансируемых из госбюджета, так как вся нагрузка с населения была переложена на другие группы потребителей, - сказал Ермек Давлетпаков.


Отмечается, что в связи с введенным Главой государства мораторием на повышение тарифов (180 дней), ТОО «Маңғыстау Жарық» не подавало заявку в ДКРЕМ региона на изменение тарифа для потребителей города Актау и Мунайлинского района до 1 августа 2022 г.

- Хотелось бы добавить, что несмотря на убыточный тариф для потребителей города Актау и Мунайлинского района, ТОО «Маңғыстау Жарық» продолжает своевременно рассчитываться с поставщиками, включая ТОО «МАЭК-Казатомпром». Задолженность потребителей перед ТОО «Маңғыстау Жарық» за потребленную электроэнергию сегодня уже составляет 4 353 млн. тенге, в том числе по бюджетным организациям и ГКП – 1 990 млн. тенге, по юридическим лицам – 1 563 млн. тенге, по населению – 1 млрд тенге,- рассказал директор компании.


В связи с окончанием моратория, а также учитывая объявление об очередной корректировке предельного тарифа на производство электрической энергии от энергопроизводящей организации ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО «Маңғыстау Жарық» обратился в ДРЕМ региона с заявкой о пересмотре действующего уровня тарифа.

Убыточный тариф: ТОО «Маңғыстау жарық» подало заявку на пересмотр действующего тарифа в ДРЕМ региона


Ежемесячная плата у населения за электроэнергию в Актау в среднем при потреблении 200 кВт/ч одной квартиры вырастет только на 250 тенге.

- Нами предоставлены в уполномоченный орган все расчеты и обоснования нового тарифа. Также проведены общественные слушания согласно установленным процедурам, где потребители города Актау и Мунайлинского района смогли высказаться по предлагаемым тарифам, - отметил Ермек Давлетпаков.

ТОО «Маңғыстау Жарық» является энергоснабжающей организацией (далее ЭСО) и осуществляет свою деятельность с 2015 года на основании лицензии №15019463 от 03.11.2015г., выданной департаментом КРЕМ МНЭ по Мангистауской области. С 2019 года начало осуществлять деятельность энергоснабжения различных групп потребителей в четырех районах Мангистауской области (Тупкараганский, Мангистауский, Каракиянский и Бейнеуский районы), с 2021 года г. Жанаозен, а с 2022 года потребителей города Актау и Мунайлинского района.

На сегодняшний день ЭСО обслуживает 197 291 потребителя, из них:
- бытовые – 186 251;
- юридические – 10 365;
- бюджетные и ГКП – 675.

Для качественного оказания услуг своим потребителям в штате ТОО «Маңғыстау Жарық» трудится 220 сотрудников, действуют более 20 касс и отделений по всей Мангистауской области.

- Нашей компанией ежегодно в разрезе по месяцам и суткам формируется потребность объемов по каждому району Мангистауской области. На основе данной информации электростанции формируют объемы выработки электрической энергии, а энергопередающие организации обеспечивают нормальное функционирование энергосистемы региона. Наша компания осуществляет продажу потребителям купленной электрической энергии. Работниками ТОО «Маңғыстау Жарық» выполняются функции по расчетам потребленных объёмов электроэнергии, доставка счетов-квитанций потребителям, работы по взысканию дебиторской задолженности, разъяснение начислений потребителям, принятие на биллинг вновь построенных многоквартирных жилых домов, - сказал директор компании.


В соответствии с действующими Правилами в РК в области электроэнергетики, энергоснабжающая организация приобретает электрическую энергию у производящей организации, т.е. у станций, в целях электроснабжения своих потребителей. Для электроснабжения конечного потребителя требуется транспортировка купленной электроэнергии по сетям передающих организаций, для бесперебойного электроснабжения потребителя необходимо в электрических сетях постоянно поддерживать электрическую мощность и соблюдать баланс производства-потребления электрической энергии.

- Таким образом, наша организация приобретает электрическую энергию у ТОО «МАЭК-Казатомпром», оплачивает ее транспортировку передающим организациям, таким как ГКП «АУЭС», ГКП «Мангыстау Энерго», ГКП «Озенэнергосервис», ТОО «УЭС» и другие. Для поддержания мощности и баланса в электрических сетях производит оплату услуг по поддержанию мощности и балансирования в ТОО «РФЦ» и АО «КЕГОК» соответственно. Помимо перечисленного, мы также несем расходы на содержание собственного персонала, оплату налогов в бюджет, коммунальных услуг, банковских услуг, услуг связи, интернета, технической поддержки и сопровождения программного обеспечения, аренду помещений касс и отделений, - разъяснил Ермек Давлетпаков.


На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика