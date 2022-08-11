Убыточный тариф: ТОО «Маңғыстау жарық» подало заявку на пересмотр действующего тарифа в ДРЕМ региона

- Представленная таблица отражает фактическую убыточность действующих тарифов. Тарифы элементарно не покрывают покупную цену у Станций, что говорит о существовании огромного риска, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» может недополучать деньги даже на покрытие своих расходов. Каждый житель нашего региона знает, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» — это сердце Мангистауской области. Мы считаем, что наша общая задача не довести наше сердце до «инфаркта». На текущий период времени в целях сдерживания тарифов для населения применялся «непропорциональный» метод дифференциации тарифов. Нужно признать, что данная дифференциация была несправедлива по отношению к субъектам МСБ и организациям, финансируемых из госбюджета, так как вся нагрузка с населения была переложена на другие группы потребителей, - сказал Ермек Давлетпаков.

- Хотелось бы добавить, что несмотря на убыточный тариф для потребителей города Актау и Мунайлинского района, ТОО «Маңғыстау Жарық» продолжает своевременно рассчитываться с поставщиками, включая ТОО «МАЭК-Казатомпром». Задолженность потребителей перед ТОО «Маңғыстау Жарық» за потребленную электроэнергию сегодня уже составляет 4 353 млн. тенге, в том числе по бюджетным организациям и ГКП – 1 990 млн. тенге, по юридическим лицам – 1 563 млн. тенге, по населению – 1 млрд тенге,- рассказал директор компании.

- Нашей компанией ежегодно в разрезе по месяцам и суткам формируется потребность объемов по каждому району Мангистауской области. На основе данной информации электростанции формируют объемы выработки электрической энергии, а энергопередающие организации обеспечивают нормальное функционирование энергосистемы региона. Наша компания осуществляет продажу потребителям купленной электрической энергии. Работниками ТОО «Маңғыстау Жарық» выполняются функции по расчетам потребленных объёмов электроэнергии, доставка счетов-квитанций потребителям, работы по взысканию дебиторской задолженности, разъяснение начислений потребителям, принятие на биллинг вновь построенных многоквартирных жилых домов, - сказал директор компании.

- Таким образом, наша организация приобретает электрическую энергию у ТОО «МАЭК-Казатомпром», оплачивает ее транспортировку передающим организациям, таким как ГКП «АУЭС», ГКП «Мангыстау Энерго», ГКП «Озенэнергосервис», ТОО «УЭС» и другие. Для поддержания мощности и баланса в электрических сетях производит оплату услуг по поддержанию мощности и балансирования в ТОО «РФЦ» и АО «КЕГОК» соответственно. Помимо перечисленного, мы также несем расходы на содержание собственного персонала, оплату налогов в бюджет, коммунальных услуг, банковских услуг, услуг связи, интернета, технической поддержки и сопровождения программного обеспечения, аренду помещений касс и отделений, - разъяснил Ермек Давлетпаков.

Почему действующий тариф на электроэнергию является убыточным для компании и из чего состоит тариф:Структура образования цены до конечного потребителя на примере бытового потребителя г. Актау:Отмечается, что в связи с введенным Главой государства мораторием на повышение тарифов (180 дней), ТОО «Маңғыстау Жарық» не подавало заявку в ДКРЕМ региона на изменение тарифа для потребителей города Актау и Мунайлинского района до 1 августа 2022 г.В связи с окончанием моратория, а также учитывая объявление об очередной корректировке предельного тарифа на производство электрической энергии от энергопроизводящей организации ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО «Маңғыстау Жарық» обратился в ДРЕМ региона с заявкой о пересмотре действующего уровня тарифа.Ежемесячная плата у населения за электроэнергию в Актау в среднем при потреблении 200 кВт/ч одной квартиры вырастет только на 250 тенге.- Нами предоставлены в уполномоченный орган все расчеты и обоснования нового тарифа. Также проведены общественные слушания согласно установленным процедурам, где потребители города Актау и Мунайлинского района смогли высказаться по предлагаемым тарифам, - отметил Ермек Давлетпаков.ТОО «Маңғыстау Жарық» является энергоснабжающей организацией (далее ЭСО) и осуществляет свою деятельность с 2015 года на основании лицензии №15019463 от 03.11.2015г., выданной департаментом КРЕМ МНЭ по Мангистауской области. С 2019 года начало осуществлять деятельность энергоснабжения различных групп потребителей в четырех районах Мангистауской области (Тупкараганский, Мангистауский, Каракиянский и Бейнеуский районы), с 2021 года г. Жанаозен, а с 2022 года потребителей города Актау и Мунайлинского района.- бытовые – 186 251;- юридические – 10 365;- бюджетные и ГКП – 675.Для качественного оказания услуг своим потребителям в штате ТОО «Маңғыстау Жарық» трудится 220 сотрудников, действуют более 20 касс и отделений по всей Мангистауской области.В соответствии с действующими Правилами в РК в области электроэнергетики, энергоснабжающая организация приобретает электрическую энергию у производящей организации, т.е. у станций, в целях электроснабжения своих потребителей. Для электроснабжения конечного потребителя требуется транспортировка купленной электроэнергии по сетям передающих организаций, для бесперебойного электроснабжения потребителя необходимо в электрических сетях постоянно поддерживать электрическую мощность и соблюдать баланс производства-потребления электрической энергии.