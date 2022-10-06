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10 лайфхаков, как сэкономить на покупке квартиры в Актау

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 11:39
10 лайфхаков, как сэкономить на покупке квартиры в Актау
Недвижимость в Актау
Купить недвижимость без больших денежных затрат практически невозможно. Однако есть несколько вариантов, как сократить расходы.  

Первичное жилье



1. Покупайте жилье на начальном этапе строительства.
На данный момент это один из самых популярных методов экономии средств при покупке недвижимости. Обычно к тому моменту, как новостройку введут в эксплуатацию, в продаже остаются несколько свободных квартир из ста. 

Большинство строительных компаний Актау заранее анонсируют о старте продаж в своих социальных сетях и посредством SMS-рассылки для потенциальных и постоянных клиентов. Таким образом, застройщики предоставляют покупателям возможность приобрести квартиру в понравившейся планировке по первоначальной цене. Чем ближе завершение строительства и срок сдачи дома в эксплуатацию, тем дороже цена за один квадратный метр. В среднем разница стоимости квартиры от начала продаж до окончания сроков строительства составляет 15–20%.

Проверьте обязательное наличие у застройщика разрешительных документов на привлечение средств дольщиков. Безопасное участие в долевом строительстве возможно только одним из следующих способов:
• гарантированием долевых вкладов Фондом гарантирования;
• наличием договора финансирования с одним из банков РК;
• привлечением средств дольщиков после возведения каркаса.

2. Покупайте со 100%-й оплатой
Большинство строительных компаний предоставляют скидку от 4 до 7% при полной оплате недвижимости.

3. Выбирайте квартиры, на которые нет высокого спроса
Наименьшим спросом пользуются квартиры на первом и последнем этажах. Однако они ничем не хуже других. Преимуществом квартир на последнем этаже станет живописный вид из окон и хорошая звукоизоляция. Квартиры на первом этаже станут подходящим вариантом для лиц с ограниченными физическими возможностями или пожилых людей.

4. Следите за акциями и скидками
Строительные компании в целях привлечения потенциальных покупателей часто устраивают акции, проводят ночи скидок, «замораживают» стоимость определенных ЖК. Иногда можно выгодно купить парковочное место по существенно сниженной цене. Подобную информацию об акциях нужно отслеживать в социальных сетях и на сайтах компаний.

10 лайфхаков, как сэкономить на покупке квартиры в Актау


Вторичное жилье



5. Выбирайте правильный сезон.
Лето и зима традиционно считаются “низким сезоном” для покупки недвижимости. С другой стороны, это хорошая возможность совершить выгодную сделку. Если продавцу нужно срочно продать свою недвижимость, он быстрее согласиться сделать скидку реальному покупателю.

6. Предлагайте альтернативные решения
Если покупатель не располагает необходимой суммой на покупку недвижимости, он может предложить продавцу добавить к стоимости недвижимости участок, автомобиль или другое жилье.

7. Не пренебрегайте объявлениями с отметкой «Горячее», «Срочно» или «Торг!»
Срочность продажи жилья может быть связана с переездом владельца в другую страну/город или жизненными обстоятельствами. Но покупая такую недвижимость нужно быть очень аккуратным и проверять внимательно как документы, так и саму недвижимость вместе с владельцем. 

8. Отказывайтесь от ненужных вещей
Если при покупке недвижимости вы чувствуете, что хозяин или застройщик пытается навязать вам покупку дополнительных услуг, места для паркинга, мебели или техники, то, ведь всем известно, что продавцы склонны переоценивать стоимость своего имущества.

9. Отслеживайте аукционы и торги
На специализированных торговых площадках есть множество объявлений о торгах залоговым имуществом. Это отличная возможность сэкономить более 30% средств от стоимости жилья. Однако для того чтобы стать участником торгов, следует сделать гарантийный взнос (возвратный). Нередки случаи, когда после заключения новым владельцам придется выселять прежних хозяев.

10. Торгуйтесь
По мнению риэлторов, есть два способа успешного торга. Первый — это покупка недвижимости за наличный расчет. Продавцы станут более к вам лояльны, даже если часть денег вам придется взять в банке под залог имеющейся недвижимости. Второе — это крупная сумма задатка размером от $5 000 до $10 000, который обязательно подлежит оформлению у нотариуса.

Приобретая недвижимость в ипотеку, обязательно просчитайте варианты получения кредита в нескольких банках. В таблицах предполагаемых платежей можно увидеть, какая часть средств приходиться на основной долг и банковское вознаграждение. На основании полученных сведений проведите сравнительный анализ платежей, предоставленных банками по разным программам кредитования. Особенно это важно при возможности досрочного погашения кредита.
Следует помнить, что экономия — это не только низкая стоимость недвижимости, но и ее низкозатратная последующая эксплуатация. Удачных Вам сделок!

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