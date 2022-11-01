Карманные деньги современного ребёнка

Буквально пару лет назад родители давали ребёнку на расходы исключительно наличные. Но безналичные расчёты быстро и прочно вошли в нашу жизнь, затронув и денежные отношения родителей и детей. Всё чаще и чаще деньги на карманные расходы или подарки от взрослых в виде денежных средств перечисляются на банковскую карту ребёнка. И сегодня уже мало кого удивить предложениями от банков по выпуску специальных карт для детей. Но в том, какие именно возможности для детей открывает карта, есть большие различия. И тут Halyk Bank, как всегда, постарался предложить лучшие условия для своих клиентов – как детей, так и их родителей, разработав карту Halyk Easy.
Начнём с того, что открыть карту Halyk Easy родитель может в приложении Halyk Homebank
за несколько минут. Скачать приложение Halyk Homebank можно в App Store или Play Market. Родителю в приложении Halyk Homebank нужно выбрать «Halyk Easy», указать ИИН ребенка, номер его мобильного телефона и подтвердить введённые данные. На телефон ребёнка будет отправлен временный SMS-пароль для входа в Halyk Homebank. Родителю остаётся только помочь ребёнку установить приложение и авторизоваться в Halyk Homebank.
Карта Halyk Easy после авторизации сразу появится в смартфоне у ребёнка. Это позволит ему совершать лёгкие платежи с помощью своего телефона, привязав карту к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Расплачиваться можно также с помощью QR: для этого надо на главной странице приложения Halyk Homebank
нажать кнопку QR и навести камеру на QR в сети терминалов Halyk Bank. Таким образом, с картой Halyk Easy отпадает необходимость носить с собой пластиковую карту, а значит снижается риск потерять её. А самое главное, рассчитываясь с Halyk Easy, ребёнок будет получать 5% бонусов с каждой покупки, входящей в разряд любимых категорий. К ним относятся самые популярные среди детей места: кинотеатры, фастфуд, магазины игрушек и книг, боулинги, видеоигры, аттракционы, парки, цирк, зоопарк и точки продажи подарков и хобби-товаров. Кроме того, повышенные бонусы начисляются и за сервисы продажи билетов, например, kino.kz
и за платежи в приложении Halyk Homebank. Важно, что ребёнку открывается собственный бонусный счет для накопления бонусов, которыми может воспользоваться только он сам.
С Halyk Easy ребёнок получит возможность не только тратить полученные или подаренные деньги, а копить их, к примеру, на покупку велосипеда или нового смартфона.
Для родителей же преимущества Halyk Easy совершенно очевидны. Это и возможность быстрого перевода денег ребёнку, и прозрачность его трат. Для быстрого пополнения родителю достаточно через приложение Halyk Homebank отправить мгновенные переводы по номеру телефона ребёнка. Для многих будет удобна возможность онлайн корректировки ежемесячного лимита. Отталкиваясь от мониторинга расходов ребёнка, можно увеличивать либо уменьшать установленный при открытии карты лимит средств. И это логично – дети разные, и траты у них разные. Кто-то может потратить всю сумму за один день, а кто-то в течение полугода успешно накопит на покупку мечты. Кстати, ещё один плюс для родителей: с помощью Halyk Easy можно начать развивать финансовую грамотность ребёнка, показав ему на конкретных примерах, как можно оптимально распоряжаться деньгами.
Оформить банковскую карту на ребёнка можно уже с шести лет. Но по факту это будет дополнительная карта, выпущенная к счёту родителя. Другими словами, баланс детской карты привязан к родительскому счёту. Таким образом взрослый сможет видеть и при необходимости контролировать все операции ребёнка по карте. При достижении ребёнком 16-летнего возраста он сможет самостоятельно открыть свой личный счёт.
При необходимости можно получить и пластиковую карту Halyk Easy, для этого родителю на главной странице или в разделе «Счета» приложения Halyk Homebank нужно выбрать карту Halyk Easy Digital и нажать «Заказать карту». После заполнения необходимых данных для заказа остаётся отметить доставку курьером, подтвердить данные и ввести код из SMS. Кстати, доставка карты осуществляется бесплатно.
Как видим, использование карты удобно и выгодно со всех сторон. К тому же это повышает безопасность ребёнка. Наличные легче потерять или отобрать. А воспользоваться потерянной или отобранной картой либо оплатить покупки с помощью украденного смартфона, не зная код, просто невозможно.
И ещё один «жирный» плюс Halyk Easy. Используя карту, ребёнок, что называется, с младых ногтей учится взаимодействию с передовыми платёжными решениями и растёт вместе с внедрением всё более и более инновационных продуктов. А значит, завтра он будет спокойно оперировать цифровыми деньгами и станет успешным человеком.На правах рекламы