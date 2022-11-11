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Жители Мангистау могут стать независимыми наблюдателями на выборах

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Жители Мангистау могут стать независимыми наблюдателями на выборах
Общественный благотворительный фонд (ОБФ) HAQ
Общественный благотворительный фонд (ОБФ) HAQ предлагает каждому жителю Мангистауской области стать независимым наблюдателем на предстоящих президентских выборах и самому внести вклад в будущее своей страны.

Предыдущие президентские выборы показали, что в Мангистауской области явка избирателей составила менее 70 процентов, что значительно меньше, чем в других областях страны. Специалисты объясняют недоверием к прозрачности выборной компании, а некоторые эксперты связывают данный факт со временем года или загруженностью людей.

Тем не менее, в грядущих выборах будут работать около 12 тысяч участков. Присутствие независимых наблюдателей как раз и может стать залогом проведения прозрачных выборов. Для этого на каждом избирательном участке должны быть как минимум два независимых наблюдателя. Однако осуществление, тем более организация за короткий период времени, невозможна. Причина проста - ужесточение условий получения статуса наблюдателя перед прошедшими парламентскими выборами и, конечно, бюрократические моменты, связанные с перечнем документов.

Жители Мангистау могут стать независимыми наблюдателями на выборах


Тожан Кожалиева, исполнительный директор ОБФ HAQ:
«Наша главная цель – повышение активности гражданского общества. Если наши люди начнут эту наблюдательную кампанию, то они повысят свою активность в государственном управлении и улучшении государственных условий. Контроль является одним из важнейших этапов этого процесса. Мы приглашаем всех желающих неравнодушных граждан к наблюдению за выборами».


В Актау планируется участие 100 независимых наблюдателей. После заполнения анкеты наблюдатели пройдут специальный курс, подготовленный Фондом HAQ, и получат сертификат. Курс проводится в режиме онлайн. После этого наблюдатели смогут подготовить отчет об итогах выборов. Основной целью фонда в организации независимых наблюдателей является увеличение числа избирателей и обеспечение прозрачности и справедливости выборов.

Жители Мангистау могут стать независимыми наблюдателями на выборах


Тожан Кожалиева:
«Наблюдатель приезжает на участок и находится там с 07:00 до 22:00. Выборы заканчиваются в 20:00. Дальше начинается самый важный процесс - начало подсчета голосов. Следовательно, наблюдатели должны быть там до окончания подсчета голосов. Это очень важно».

Жителям Мангистау предоставляется выбор участвовать в выборах Президента в лице независимого наблюдателя. Им можно стать, заполнив соответствующую анкету ОБФ HAQ. Чтобы пройти ее, следует обратиться по номеру: +7 (708) 102-01-89 (What’s App).


Жители Мангистау могут стать независимыми наблюдателями на выборах


Для справки:
С 2019 года по всей республике действует общественный благотворительный фонд HAQ. В настоящее время фонд занимается оказанием гуманитарной помощи Украине. В фонде работают более 500 волонтеров.

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