Цифровая тендерная гарантия: несколько минут и никакой бумажной волокиты

Весной этого года у предпринимателей появилась возможность получить банковскую тендерную гарантию онлайн. Выдача цифровых гарантий с использованием новых технологий невероятно упростила процесс участия компаний в тендерах, не говоря уже о существенной экономии времени предпринимателей. А реалии таковы, что сейчас именно скорость и простота оформления гарантии являются главным конкурентным преимуществом.
На сегодняшний день цифровые тендерные гарантии, которые можно получить буквально в течение нескольких минут, выпускает только Halyk Bank. Предприниматель может оформить выпуск электронных бланковых тендерных гарантий на сумму до 30 млн тенге и без посещения отделений банка. Кстати, в ближайшее время лимит по сумме гарантии будет увеличен до 100 млн тенге, при этом одна гарантия не должна превышать порог в 30 млн тенге.
Данный продукт предназначен для представителей бизнеса, активно участвующих в тендерах на порталах государственных закупок и АО Самрук Казына. Воспользоваться им могут и те, кто до этого времени не являлся клиентом Halyk Bank. Все, что надо сделать предпринимателям – скачать приложение Onlinebank и открыть счет онлайн для ИП или ТОО. Произведя эти простые действия, он сразу получит возможность легко и быстро оформить цифровую гарантию. А если компания часто принимает участие в тендерах, то через приложение Onlinebank можно подключить тарифный пакет Tender
, который позволяет выпускать неограниченное количество тендерных гарантий до 5 млн тенге бесплатно.
В банке рассказали, что при разработке данного сервиса отталкивались от потребностей бизнеса. Как отметила директор департамента транзакционного бизнеса Гульсум Душатова, у предпринимателя очень много задач:
«Принимая решение об участии в тендере, бизнесмен думает о том, сколько товара у него на складе, каким параметрам надо соответствовать по условиям контракта, успеет ли он осуществить поставки в требуемые сроки. Он этот конструктор каждый раз в голове выстраивает. А тут еще надо повозиться с оформлением гарантии. И еще не факт, что компания все эти тендера выиграет. Например, подает 10 гарантий, а выигрывает в лучшем случае 1-2 тендера. А время на выпуск гарантии так или иначе потратит. Учитывая это, мы и разработали цифровую тендерную гарантию, максимально упростив процесс ее оформления. Основная наша задача - чтобы время предпринимателя тратилось на его бизнес, а не на эти важные, но все же сопутствующие вещи».
И судя по всему, предприниматели в полной мере оценили удобство нового продукта. За 5 месяцев 2022 года прирост по бланковым тендерным гарантиям, благодаря выпуску именно цифровых гарантий, составил 112%.
О своем клиентском опыте выпуска цифровых тендерных гарантий рассказал главный бухгалтер ТОО «DistriTech» Рауан Джумагулов:
«Мы года 2-3 как являемся клиентами Halyk Bank и активно используем такие банковские продукты как кредиты, овердрафты, международные и казахстанские банковские гарантии, валютные контракты, переводы. И когда встал вопрос о срочном выпуске банковской гарантии, я обратился к нашему менеджеру. Она сказала, что в банке появилась услуга, позволяющая в течение трех минут выпустить цифровую тендерную гарантию. И я могу сказать, что это очень удобно. Преимущество, конечно, в скорости: когда выпускаешь гарантию за 2 минуты - это прекрасно. Но плюсы еще и в том, что ты не заполняешь кучу бумажек. Я сам лично работал с другими банками, там было подписание договоров, заявок, запрашивалось много документов, которые, на мой взгляд, были излишни. В этом плане цифровые тендерные гарантии выигрывают во всех смыслах. И конечно же, это часы, которые мы экономим при подаче заявки на тендер».
Клиенту, решившему выпустить цифровую тендерную гарантию, на самом деле, даже не надо ничего набирать, вводить какие-либо данные. Для получения цифровой бланковой тендерной гарантии необходимо только иметь счёт в Halyk Bank и подключить Onlinebank
. Оформить гарантию можно как с помощью компьютера, так и смартфона. На текущий момент через веб-версию приложения Onlinebank оформляется 67% цифровых гарантий, а через мобильное приложение – 33%.
«Тендера не всегда имеют простые и односложные наименования, что усложняет задачу безошибочного заполнения заявок. Сама процедура участия в тендере и подачи заявки подразумевает заполнение множества полей заявления, включая описание закупки и лота, суммы и так далее. В нашем продукте все, что нужно знать клиенту - свои возможности и номер закупки в которой он хочет участвовать. После этого даже лоты ему выпадут на выбор, он может одним нажатием выбрать тот, в котором планирует участвовать и выбрать из списка счёт для списания комиссии. Максимально просто, легко и быстро. Для сравнения, на портале госзакупок есть такая опция: клиент открывает там электронный кошелек и может туда какие-то суммы закидывать. После выбора тендера он со своего кошелька переводит требуемый один процент, по сути, это тоже самое, что гарантия. Этот механизм упростил жизнь предпринимателям, но так или иначе, происходит отвлечение собственных ресурсов. А наше преимущество в том, что при выпуске банковской гарантии есть только оплата за услугу и все», - подчеркнула Гульсум Душатова.
Также в банке сейчас идет активная работа по расширению функционала сервиса для предпринимателей. Новые возможности станут доступны представителям бизнеса уже в ближайшее время.Лицензия №1.2.47/230/38/1 от 03 февраля 2020 года выдана АРРФРНа правах рекламы