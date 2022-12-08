Цифровая тендерная гарантия: несколько минут и никакой бумажной волокиты

«Тендера не всегда имеют простые и односложные наименования, что усложняет задачу безошибочного заполнения заявок. Сама процедура участия в тендере и подачи заявки подразумевает заполнение множества полей заявления, включая описание закупки и лота, суммы и так далее. В нашем продукте все, что нужно знать клиенту - свои возможности и номер закупки в которой он хочет участвовать. После этого даже лоты ему выпадут на выбор, он может одним нажатием выбрать тот, в котором планирует участвовать и выбрать из списка счёт для списания комиссии. Максимально просто, легко и быстро. Для сравнения, на портале госзакупок есть такая опция: клиент открывает там электронный кошелек и может туда какие-то суммы закидывать. После выбора тендера он со своего кошелька переводит требуемый один процент, по сути, это тоже самое, что гарантия. Этот механизм упростил жизнь предпринимателям, но так или иначе, происходит отвлечение собственных ресурсов. А наше преимущество в том, что при выпуске банковской гарантии есть только оплата за услугу и все», - подчеркнула Гульсум Душатова.

Лицензия №1.2.47/230/38/1 от 03 февраля 2020 года выдана АРРФР