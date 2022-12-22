Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Декабря
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.28 KZT
  • €1 = 499.16 KZT
  • 1 RUB = 6.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Грамотный ВЭД: как масштабировать бизнес?

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Грамотный ВЭД: как масштабировать бизнес?
Банк ВТБ (Казахстан)
Внешнеэкономическая деятельность имеет множество сложностей. О том, как получить комплексные решения для международного бизнеса, читайте в статье.

По данным Министерства торговли и интеграции, Россия – крупнейший торговый партнер Казахстана. По итогам 2021 года общий объем двусторонней торговли между странами составил $24,2 млрд. За январь-август 2022 года товарооборот Казахстана с Россией уже достиг 15,9 млрд долларов, что на 4,2% больше, чем годом ранее.

Сотрудничество с российскими компаниями дает возможность казахстанским предпринимателям масштабировать бизнес. Но одновременно с развитием дела выход на зарубежный рынок влечет за собой новые обязательства и требует от предпринимателей дополнительных компетенций – как оформить валютный счет, пройти валютный контроль, выгодно сконвертировать валюту, не допустить нарушений законодательства в сфере ВЭД.

Преимущества обслуживания ВЭД в ВТБ (Казахстан)



Сегодня ВТБ (Казахстан) на деле решает потребности казахстанского бизнеса, работающего или планирующего сотрудничать с российскими контрагентами. Банк работает в Казахстане более 13 лет и накопил глубокую экспертизу по обслуживанию внешнеэкономический деятельности компаний и предлагает для этого широкий спектр услуг.

Банк оформляет необходимые документы, консультирует онлайн по вопросам валютного контроля и подготовки сложных сделок, информирует об изменениях в валютном законодательстве РК. ВТБ всего за один день регистрирует и присваивает уникальный номер контракта, осуществляет переводы внутри Группы ВТБ и обеспечивает трансграничные платежи день в день.

Кроме того, услуги по сопровождению ВЭД в ВТБ (Казахстан) включают в себя открытие счетов и доступность всех операций онлайн. Интернет-банкинг VTB Business – это удобная платформа для участников ВЭД, где можно конвертировать валюту по выгодным курсам, находить индивидуальные решения по покупке и продаже валютных пар рубль-тенге, юань-тенге, белорусский рубль-тенге, получать выгодные пакеты расчетно-кассового обслуживания и устанавливать персональные тарифы.

Банковские гарантии



ВТБ (Казахстан) представляет участникам ВЭД банковские гарантии, необходимые для обеспечения обязательств по внешнеторговым контрактам. Стоимость выпуска гарантии в банке значительно ниже стоимости кредита в банках на приобретение импортируемого или экспортируемого товара.

Выпустив платежную гарантию, казахстанский импортер получает от поставщика отсрочку платежа, гарантию оплаты от системообразующего банка РФ и уверенность в казахстанском контрагенте.

Для экспортеров – это возможность получить от поставщика предоплату под гарантии ВТБ.

«Сотрудничество с российскими компаниями дает казахстанским предпринимателям возможность масштабировать бизнес и выйти на новый уровень развития. В текущем году мы отметили значительный рост показателей в этом направлении – число контрактов внешнеэкономической деятельности и объем сделок по ним увеличились почти вдвое. Банк ВТБ (Казахстан) готов предоставлять клиентам и их партнерам всю необходимую инфраструктуру для проведения оперативных взаиморасчетов между участниками ВЭД Казахстана и России», – отметила Нурила Каленова, директор банка ВТБ (Казахстан) в г. Актау.


Получите консультацию по обслуживанию ВЭД в ВТБ по бесплатному номеру 5050.

Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020 г.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика