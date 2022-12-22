Грамотный ВЭД: как масштабировать бизнес?

Преимущества обслуживания ВЭД в ВТБ (Казахстан)

Банковские гарантии

«Сотрудничество с российскими компаниями дает казахстанским предпринимателям возможность масштабировать бизнес и выйти на новый уровень развития. В текущем году мы отметили значительный рост показателей в этом направлении – число контрактов внешнеэкономической деятельности и объем сделок по ним увеличились почти вдвое. Банк ВТБ (Казахстан) готов предоставлять клиентам и их партнерам всю необходимую инфраструктуру для проведения оперативных взаиморасчетов между участниками ВЭД Казахстана и России», – отметила Нурила Каленова, директор банка ВТБ (Казахстан) в г. Актау.

Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020 г.

По данным Министерства торговли и интеграции, Россия – крупнейший торговый партнер Казахстана. По итогам 2021 года общий объем двусторонней торговли между странами составил $24,2 млрд. За январь-август 2022 года товарооборот Казахстана с Россией уже достиг 15,9 млрд долларов, что на 4,2% больше, чем годом ранее.Сотрудничество с российскими компаниями дает возможность казахстанским предпринимателям масштабировать бизнес. Но одновременно с развитием дела выход на зарубежный рынок влечет за собой новые обязательства и требует от предпринимателей дополнительных компетенций – как оформить валютный счет, пройти валютный контроль, выгодно сконвертировать валюту, не допустить нарушений законодательства в сфере ВЭД.Сегодня ВТБ (Казахстан) на деле решает потребности казахстанского бизнеса, работающего или планирующего сотрудничать с российскими контрагентами. Банк работает в Казахстане более 13 лет и накопил глубокую экспертизу по обслуживанию внешнеэкономический деятельности компаний и предлагает для этого широкий спектр услуг.Банк оформляет необходимые документы, консультирует онлайн по вопросам валютного контроля и подготовки сложных сделок, информирует об изменениях в валютном законодательстве РК. ВТБ всего за один день регистрирует и присваивает уникальный номер контракта, осуществляет переводы внутри Группы ВТБ и обеспечивает трансграничные платежи день в день.Кроме того, услуги по сопровождению ВЭД в ВТБ (Казахстан) включают в себя открытие счетов и доступность всех операций онлайн. Интернет-банкинг VTB Business – это удобная платформа для участников ВЭД, где можно конвертировать валюту по выгодным курсам, находить индивидуальные решения по покупке и продаже валютных пар рубль-тенге, юань-тенге, белорусский рубль-тенге, получать выгодные пакеты расчетно-кассового обслуживания и устанавливать персональные тарифы.ВТБ (Казахстан) представляет участникам ВЭД банковские гарантии, необходимые для обеспечения обязательств по внешнеторговым контрактам. Стоимость выпуска гарантии в банке значительно ниже стоимости кредита в банках на приобретение импортируемого или экспортируемого товара.Выпустив платежную гарантию, казахстанский импортер получает от поставщика отсрочку платежа, гарантию оплаты от системообразующего банка РФ и уверенность в казахстанском контрагенте.Для экспортеров – это возможность получить от поставщика предоплату под гарантии ВТБ.Получите консультацию по обслуживанию ВЭД в ВТБ по бесплатному номеру 5050.