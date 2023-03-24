Олимпиада «Образование за рубежом»

14 марта состоялась 7-ая Ежегодная Олимпиада от турецкого университета «Kadir Has». Организатором мероприятия является агентство по образованию за рубежом «Compass Education».
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Олимпиада проходила на английском языке в онлайн формате и состояла из двух этапов, тестирование и собеседование с представителем университета «Kadir Has». Онлайн формат позволил в этом году принять 232 выпускника школ из городов Актау, Атырау, Актобе, Алматы и Астаны, что значительно расширило круг участников олимпиады.
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Согласно правилам турецкого университета «Kadir Has», ставший победителем на Олимпиаде получает полный грант на обучение в бакалавриате университета и частичные скидки 75%, 60% и 45% на обучение для участников олимпиады.
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«Целью олимпиады является поддержка талантливых и одаренных выпускников. Мы хотим содействовать формированию потенциала специалистов на казахстанском рынке труда с международным дипломом от лучших университетов мира. Я уверена, такие олимпиады способствуют развитию интереса к образованию за рубежом», — поделилась Айжан Кульжабаева, директор агентства по образованию за рубежом «Compass Education»
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По итогам ежегодной олимпиады от университета «Kadir Has», победителем стала Салимулда Шұғыла.
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Частичную скидку 75% на обучение в университете «Kadir Has» получила Жанжігіт Аңсаған.
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Частичную скидку 75% на обучение в университете «Kadir Has» получила Ұзақбай Сәнімай.
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Частичную скидку 60% на обучение в университете «Kadir Has» получила Нұрлан Аружан.
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Подводя итоги 7-ой Ежегодной Олимпиады от университета «Kadir Has», хотим отметить, что участники Олимпиады проявили высокую ответственность в подготовке и большое желание победить.Получите бесплатную консультацию от агенства по образованию за рубежом "Compass Education"
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