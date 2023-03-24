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ЛАДА.kz » PR

Олимпиада «Образование за рубежом»

Просмотров:433 Опубликовано: Сегодня, 09:15
Олимпиада «Образование за рубежом»
Салимулда Шұғыла
14 марта состоялась 7-ая Ежегодная Олимпиада от турецкого университета «Kadir Has». Организатором мероприятия является агентство по образованию за рубежом «Compass Education».

Олимпиада проходила на английском языке в онлайн формате и состояла из двух этапов, тестирование и собеседование с представителем университета «Kadir Has». Онлайн формат позволил в этом году принять 232 выпускника школ из городов Актау, Атырау, Актобе, Алматы и Астаны, что значительно расширило круг участников олимпиады.

Согласно правилам турецкого университета «Kadir Has», ставший победителем на Олимпиаде получает полный грант на обучение в бакалавриате университета и частичные скидки 75%, 60% и 45% на обучение для участников олимпиады.

«Целью олимпиады является поддержка талантливых и одаренных выпускников. Мы хотим содействовать формированию потенциала специалистов на казахстанском рынке труда с международным дипломом от лучших университетов мира. Я уверена, такие олимпиады способствуют развитию интереса к образованию за рубежом», — поделилась Айжан Кульжабаева, директор агентства по образованию за рубежом «Compass Education»

По итогам ежегодной олимпиады от университета «Kadir Has», победителем стала Салимулда Шұғыла.

Частичную скидку 75% на обучение в университете «Kadir Has» получила Жанжігіт Аңсаған.

Частичную скидку 75% на обучение в университете «Kadir Has» получила Ұзақбай Сәнімай.

Частичную скидку 60% на обучение в университете «Kadir Has» получила Нұрлан Аружан.

Подводя итоги 7-ой Ежегодной Олимпиады от университета «Kadir Has», хотим отметить, что участники Олимпиады проявили высокую ответственность в подготовке и большое желание победить.

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