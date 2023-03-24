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Подарок любимому городу от Halyk Bank

Просмотров:572 Опубликовано: Сегодня, 12:41
Подарок любимому городу от Halyk Bank
«Наурыз мейрамы»
В предверии празднования «Наурыз мейрамы» в одном из дворов 13 микрорайона города Актау состоялось открытие новой детской площадки.

Напомним, что в августе 2022 года в Актау состоялось открытие нового здания Мангистауского областного филиала Halyk Bank. На открытии значимого для региона проекта присутствовали председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, исполняющий обязанности акима области Бекбол Орынбасаров, а также представители крупных компаний – клиенты банка.

Как всем известно, на протяжении многих лет Halyk Bank уделяет особое внимание реализации социально-значимых мероприятий во всех регионах страны. Одним из приоритетных направлений социальной деятельности банка является забота о детях.

В связи с чем в честь данного события Головной банк, как инициатор благотворительной акции, в лице Председателя Правления Шаяхметовой У.Б. вручил руководителю региона подарок городу Актау - сертификат на установку «Детской площадки».

На официальном открытии детской площадки присутствовали заместитель акима города Актау Шагирбаев Имаммахмут Мухитович, директор Мангистауского областного филиала Halyk Bank Сереков Рахимжан Алиакбарович и жители микрорайона.

-Данный район мы выбрали совместно с акиматом по многочисленным просьбам жителей 13 микрорайона. Ровно пять лет тому назад мы установили детскую площадку в новом микрорайоне города №32А, приуроченную к 95-летию Банка, она по сей день функционирует и радует детишек. Надеюсь, и это площадка будет ежедневно приносить радость деткам и прослужит не один десяток лет, - сказал Рахимжан Алиакбарович.


Подарок любимому городу от Halyk Bank


Такому событию рады и жители близлежащих домов.

Подарок любимому городу от Halyk Bank


- Когда мы узнали, что рядом с нашим домом скоро появится детская площадка, мы очень обрадовались. Игровая площадка для малышей была необходима как воздух. Район немаленький, очень много детворы. Хотелось бы выразить благодарность руководству Halyk Bank за такой подарок детям нашего района, - поделилась жительница одного из домов.


Подарок любимому городу от Halyk Bank


Теперь все свободное время детвора может проводить на свежем воздухе в безопасности, ведь площадка соответствует всем современным стандартам. Нужно отметить, что материалы для обустройства площадки выбирались самые качественные – прочный и яркий инвентарь, антитравматичное резиновое покрытие. Оборудование, установленное на детской площадке, подходит для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Поставщиком выступил предприниматель Буланбаев Рамазан Абилкаирович, который в последнее время активно занимается установкой детских и спортивных площадок нашего любимого города.

Подарок любимому городу от Halyk Bank


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