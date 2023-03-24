Подарок любимому городу от Halyk Bank

-Данный район мы выбрали совместно с акиматом по многочисленным просьбам жителей 13 микрорайона. Ровно пять лет тому назад мы установили детскую площадку в новом микрорайоне города №32А, приуроченную к 95-летию Банка, она по сей день функционирует и радует детишек. Надеюсь, и это площадка будет ежедневно приносить радость деткам и прослужит не один десяток лет, - сказал Рахимжан Алиакбарович.

- Когда мы узнали, что рядом с нашим домом скоро появится детская площадка, мы очень обрадовались. Игровая площадка для малышей была необходима как воздух. Район немаленький, очень много детворы. Хотелось бы выразить благодарность руководству Halyk Bank за такой подарок детям нашего района, - поделилась жительница одного из домов.