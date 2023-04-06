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Предприниматели могут произвести единый платеж с заработной платы через Onlinebank

Просмотров:312 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Предприниматели могут произвести единый платеж с заработной платы через Onlinebank
Фото: shutterstock
В приложении Onlinebank появилась новая услуга для предпринимателей - единый платеж, об этом сообщили в пресс-службе Halyk Bank.

Напомним, что с 1 января 2023 года в Казахстане введен единый платеж с заработной платы для работников субъектов микро- и малого предпринимательства. В этом году ставка по нему составляет 20% от фонда заработной платы.

В единый платеж входят следующие отчисления:
  • Индивидуальный подоходный налог (ИПН);
  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ);
  • Взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС);
  • Социальные отчисления (СО);
  • Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).


Произвести единый платеж могут работодатели – владельцы микро- и малого бизнеса (ТОО, ИП), применяющие специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации, а также производители сельхозпродукции и сельхозкооперативы, крестьянские или фермерские хозяйства.

Одним из важных преимуществ данной услуги является то, что вместо нескольких платежей, вы совершаете только один, отметили в пресс-службе.

Механизм оплаты единого платежа максимально прост и интуитивно понятен. В мобильном приложении Onlinebank вам нужно ввести только вводные данные работника (ФИО, дату, рождения, ИИН и сумму заработной платы до вычета налогов), указать вид отчислений с учетом льгот, в случае их наличия, и подтвердить платеж. Приложение автоматически посчитает за вас сумму к оплате, уточнили в банке.

С 27 марта единый платеж стал доступен в мобильном приложении Onlinebank.

Кроме того, вы можете сохранять и корректировать информацию о сотрудниках и выплачиваемых налогах. В пресс-службе отметили, что функционал приложения Onlinebank весьма разнообразен и постоянно совершенствуется, позволяя предпринимателю получать все необходимые услуги по принципу одного окна. Здесь можно открыть цифровую карту, счет для ИП, оформить заем, осуществить конвертацию валюты и многое другое. Именно поэтому приложение Onlinebank от Halyk Bank признается самым удобным для бизнеса.

Скачать приложение можно на любое устройство, поддерживающее iOS или Android.

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