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«Актау, принимай пас!» Большой спортивный праздник «Футбол жолы» едет на побережье Каспия

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 09:59
«Актау, принимай пас!» Большой спортивный праздник «Футбол жолы» едет на побережье Каспия
«Футбол жолы»
После громкого старта в Шымкенте фестиваль спорта и развлечений «Футбол жолы» отправляется на запад. И приглашает всех болельщиков морской столицы Казахстана провести незабываемое время уже в ближайшее воскресенье.

На минувшей неделе шымкентцы погрузились в атмосферу масштабного спортивного праздника. Именно на юге страны фестиваль «Футбол жолы» начал свой путь по регионам Казахстана.

А в ближайшее воскресенье, 6 августа, фестиваль сделает остановку в амфитеатре на набережной Актау. Горожан ждет незабываемый ивент с игровыми зонами, тысячами призов, турниром по футболу и концертной программой.

Главная изюминка вечера: специальная экспозиция главных футбольных наград страны, с которыми все желающие могут сделать памятные фото. Кроме того, с фанатами на автограф-сессии встретятся звездные игроки ФК «Каспий».

Музыкальные хедлайнеры «Футбол жолы» в Актау: певец Akim (экс-участник Q-pop бэнда Newton), группа Clover.
В городском турнире по футболу могут принять участие актаусцы в возрасте от 16 лет и старше. Состязание пройдет в формате 3x3 без вратаря. Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля footballfest.kz.

Любимые горожанами заведения предложат специальные угощения на фудкорте. А неподалеку будет действовать чиллаут-зона, где можно перевести дух и охладиться от летней жары.

Фестиваль «Футбол жолы» организован Казахстанской федерацией футбола и букмекерской компанией Olimpbet и посвящен 110-летию казахстанского футбола.
Вход на мероприятие свободный. Не пропустите грандиозный праздник в вашем городе!

Дальнейший маршрут «Футбол жолы»:
• 13 августа – Атырау
• 19 августа – Уральск
• 26 августа – Актобе
• 2 сентября – Кокшетау
• 10 сентября – Астана
• 16 сентября – Семей

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