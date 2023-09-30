Перевозка грузов по маршруту ТМТМ выросла на 85,3%

29 сентября 2023 года в Актау состоялся бизнес-форум «ТМТМ 2023: инновации и развитие в эпоху цифровизации», посвященный динамично меняющейся обстановке в регионе Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и собравший участников из 10 стран. Во время мероприятия обсуждены актуальные вызовы рынка, активизация инвестиционного сотрудничества, расширение торгово-экономических связей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание развитию транспортного и транзитного потенциала нашей страны, и необходимости увеличения грузопотока через ТМТМ, 10-летие которого отмечается в текущем году.
Участники всесторонне изучили ключевые инфраструктурные проекты, обсудили стратегические решения и инновационные подходы для успешной адаптации к новой динамике в региональном транспортно-логистическом бизнесе. Отмечено, что сейчас очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей.
В целом, «ТМТМ 2023» выступил площадкой для принятия решений, адаптации бизнес-стратегий и активного совместного участия в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, отрасли в условиях стремительной цифровизации.
Кроме того, состоялась церемония подписания договоров с новыми членами ОЮЛ «МА «ТМТМ» и панельные сессии - «Мультимодальные перевозки и цифровизация», «Инфраструктура - железнодорожный, автомобильный и морской транспорт».
Во время сессий отмечена роль АО «НК «ҚТЖ», являющегося ключевым звеном ТМТМ. Динамика перевозок грузов по маршруту ТМТМ за январь-август 2023 года показала рост на 85,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 1,7 млн.тонн.
Помимо этого, в Актау состоялось заседание рабочей группы по развитию ТМТМ и общего собрания ОЮЛ «МА «ТМТМ», подписание Соглашения о взаимодействии и мерах ответственности при организации перевозок грузов в составе контейнерных поездов по маршруту ТМТМ с использованием фидерных судов и Соглашения об организации контейнерных перевозок в прямом международном железнодорожно-водном сообщении с участием фидерных судов между портами Каспийского моря.
Главной темой заседания стали новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт. Страны региона принимают активные меры для диверсификации маршрутов и развития различных инфраструктурных и логистических проектов.
Организаторами мероприятия выступили АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», ОЮЛ «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут».
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