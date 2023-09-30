Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Сентября
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.47 KZT
  • €1 = 503.51 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Перевозка грузов по маршруту ТМТМ выросла на 85,3%

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Перевозка грузов по маршруту ТМТМ выросла на 85,3%
Фото пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы»
29 сентября 2023 года в Актау состоялся бизнес-форум «ТМТМ 2023: инновации и развитие в эпоху цифровизации», посвященный динамично меняющейся обстановке в регионе Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и собравший участников из 10 стран. Во время мероприятия обсуждены актуальные вызовы рынка, активизация инвестиционного сотрудничества, расширение торгово-экономических связей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание развитию транспортного и транзитного потенциала нашей страны, и необходимости увеличения грузопотока через ТМТМ, 10-летие которого отмечается в текущем году.

Перевозка грузов по маршруту ТМТМ выросла на 85,3%


Участники всесторонне изучили ключевые инфраструктурные проекты, обсудили стратегические решения и инновационные подходы для успешной адаптации к новой динамике в региональном транспортно-логистическом бизнесе. Отмечено, что сейчас очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей.

В целом, «ТМТМ 2023» выступил площадкой для принятия решений, адаптации бизнес-стратегий и активного совместного участия в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, отрасли в условиях стремительной цифровизации.


Перевозка грузов по маршруту ТМТМ выросла на 85,3%


Кроме того, состоялась церемония подписания договоров с новыми членами ОЮЛ «МА «ТМТМ» и панельные сессии - «Мультимодальные перевозки и цифровизация», «Инфраструктура - железнодорожный, автомобильный и морской транспорт».

Во время сессий отмечена роль АО «НК «ҚТЖ», являющегося ключевым звеном ТМТМ. Динамика перевозок грузов по маршруту ТМТМ за январь-август 2023 года показала рост на 85,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 1,7 млн.тонн.

Помимо этого, в Актау состоялось заседание рабочей группы по развитию ТМТМ и общего собрания ОЮЛ «МА «ТМТМ», подписание Соглашения о взаимодействии и мерах ответственности при организации перевозок грузов в составе контейнерных поездов по маршруту ТМТМ с использованием фидерных судов и Соглашения об организации контейнерных перевозок в прямом международном железнодорожно-водном сообщении с участием фидерных судов между портами Каспийского моря.


Перевозка грузов по маршруту ТМТМ выросла на 85,3%


Главной темой заседания стали новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт. Страны региона принимают активные меры для диверсификации маршрутов и развития различных инфраструктурных и логистических проектов.

Организаторами мероприятия выступили АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», ОЮЛ «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут».



Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика