Visa – официальный партнер женского бизнеса в Казахстане

Усиление роли женщин в предпринимательском секторе способствует экономическому росту. На сегодняшний день доля МСБ в экономике страны составляет 36,5%. Численность занятых в этой сфере превысила 4 миллиона человек, миллион из которых занят в женском предпринимательстве. Итоги 1 квартала показали, что объем выпуска продукции субъектами МСБ составил порядка 14 триллионов тенге, что на 30% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Компания Visa уделяет особенное внимание поддержке женского предпринимательства. Мы понимаем, что женщинам в силу таких факторов, как домашние и семейные дела, не всегда достаточно времени, чтобы получить соответствующие знания для запуска и развития своего дела. Глобальная инициатива компании Visa She’s Next, Empowered by Visa помогает женщинам получить необходимые навыки ведения бизнеса онлайн. У нас уже был опыт успешного запуска двух волн инициативы в Казахстане и в Центральной Азии в предыдущие годы. В этому году мы планируем запускать третью волну инициативы, где каждая казахстанская предпринимательница сможет зарегистрироваться, принять участие и пройти небольшое онлайн-обучение, - рассказала Кристина Дорош.

В конгрессе приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, вице-министр нацэкономики РК Бауыржан Кудайбергенов, а также вице-президент, региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.На мероприятии состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан, ОЮЛиП «Национальная ассоциация женщин предпринимателей Казахстана «ASMAR» и компанией Visa. Стороны подчеркнули важность развития и расширения сотрудничества в области цифровизации экономики, повышения цифрового потенциала предпринимателей и поддержки женского бизнеса в Казахстане.В первой части мероприятия прошла панельная сессия, в которой выступили эксперты и бизнес-лидеры как из Казахстана, так и из-за границы, включая постоянного координатора ООН в РК Микаэлу Фриберг-Стори и чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в РК Монику Иверсен.Во второй части мероприятия бурно обсуждались вопросы, связанные с женщинами-предпринимателями и мерами поддержки, предоставляемыми им. Эксперты и специалисты форума отметили рост влияния женского бизнеса на экономику страны, а также возрастающую заинтересованность женщин Казахстана в становлении себя, как бизнесвумен. О влиянии женского бизнеса на экономическое благосостояние страны отметил вице-министр Бауыржан Кудайбергенов:Возросший интерес женщин к предпринимательству отметила и Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане. Как оказалось, проведённый компанией опрос среди женской части населения Казахстана показал: главная преграда, с которой сталкиваются женщины при желании открытия собственного бизнеса - это отсутствие знаний и опыта в предпринимательстве, а также сложности с привлечением внешнего финансирования.Мотивацией для участниц станет не только доступ к знаниям и опыту колоссального бизнес-комьюнити, но и возможность получить грант на развитие своего дела.Отдельным словом Кристина Дорош подчеркнула первостепенность значения сотрудничества с ASMAR: коллаборация с ассоциацией женщин-предпринимателей Казахстана позволит компании работать не только в мегаполисах страны, но и помочь начинающим бизнесвумен из регионов.