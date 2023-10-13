Конференция к Дню бухгалтера от «Mybuh.kz»: что вы пропустили?

Это заметное отличие ведет к важному изменению в стратегии развития компании. "Mybuh.kz" запустила новый портал, ориентированный на профессиональных бухгалтеров, и также начала предоставлять бухгалтерские консультации.

Теперь любой бухгалтер может получить оперативный ответ на свои вопросы онлайн, без необходимости тратить время на поиск экспертов и лишние расходы на консультационные услуги. Если вас заинтересовало это новое направление, менеджеры "Mybuh.kz" с удовольствием проконсультируют вас и расскажут, как воспользоваться этой услугой.

В пятницу, 6 октября, в честь Дня бухгалтера, команда "Mybuh.kz" устроила профессиональную конференцию в Алматы для казахстанских бухгалтеров. Событие получилось двойным: поздравили участников с профессиональным праздником, и подготовили кое-что полезное. В частности, "Mybuh.kz" представил свою новую платформу - портал, специально разработанный для профессионалов в данной сфере.Мероприятие прошло в самом центре Алматы, в отеле "Достык". На конференции собралось около 200 бухгалтеров, и стоит отметить, что некоторые из них приехали из других городов нашей страны. Благодаря проведению онлайн-трансляции, еще более 2 000 человек смогли участвовать в мероприятии удаленно, что сделало конференцию максимально доступной и информативной.В своем приветственном слове руководитель "Mybuh.kz" Алексей Попадченко поделился интересным фактом: основная аудитория портала - это не предприниматели, как многие могли бы подумать, а, наоборот, опытные бухгалтеры.В основной части мероприятия участники сфокусировали все внимание на выступлениях спикеров. Сейчас в бухгалтерском сообществе больше всего обсуждают грядущее декларирование, розничный налог и Социальный кодекс. Особенно вызывают вопросы аспекты связанные с расчетами соцотчислений и пенсионными вопросами для индивидуальных предпринимателей.Ирина Иванова, известная по вебинарам на канале «Mybuh.kz», рассказала о розничном налоге: его особенностях, ограничениях и перспективах до 2024 года. Положительная новость - планируется увеличить количество ОКЭД в два раза, что позволит большему числу предпринимателей сэкономить на НДС.Активный интерес вызвала тема всеобщего декларирования, освещенная спикером Мариной Рызабаевой, известной благодаря вебинарам. С 01.01.2024 года будут отчитываться по ф.250.00 ИП, их супруги, а также учредители и директора компаний и их супруги. Учитывая, что среди учредителей и руководителей могут быть нерезиденты РК, вопрос декларирования в Казахстане становится особенно актуальным. Марина постаралась ответить на множество вопросов, заданных бухгалтерами.После активных дебатов очень кстати оказался организованный организаторами фуршет. Многие посетители не упустили шанс сфотографироваться у пресс-стены и креативных инсталляций. Каждому участнику конференции вручили приятный подарок - шоппер с логотипом "Mybuh.kz" и брендированным мерчем: блокнотом, ручкой, календарем. А самое важное - промокод, дающий скидку 30% при регистрации на новом портале для профессиональных бухгалтеров.Напомним всем участникам: не забудьте воспользоваться промокодом при регистрации!Третьим выступлением стал семинар Елены Коломейцевой, которая рассказала о Социальном кодексе. При этом была раскрыта важная тема, непонятная многим: как соблюсти равенство баз для расчета СО и ОПВ для ИП в свою пользу, как увязать это с суммой налогооблагаемого дохода. Елена показала на конкретных примерах, как проводить расчеты.В завершение вечера провели розыгрыш подарков: доступ к курсу "Налоговый консультант" и годовую подписку на новый портал для профессиональных бухгалтеров. Это стало отличным завершением пятничного вечера.Запись полной версии трансляции доступна на портале "Mybuh.kz". На будущих мероприятиях "Mybuh.kz" приглашает вас присутствовать не только онлайн, но и лично! Встречайтесь с коллегами, заводите полезные знакомства - это всегда ценно.Поздравляем казахстанских бухгалтеров с профессиональным праздником и желаем новых достижений в карьере. "Mybuh.kz" всегда готов помочь вам упростить вашу работу!На правах рекламы