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Конференция к Дню бухгалтера от «Mybuh.kz»: что вы пропустили?

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Конференция к Дню бухгалтера от «Mybuh.kz»: что вы пропустили?
Конференция к Дню бухгалтера от «Mybuh.kz»
Как прошла конференция к Дню бухгалтера. Что интересного и полезного было в программе мероприятия.

#День бухгалтера с «Mybuh.kz»
В пятницу, 6 октября, в честь Дня бухгалтера, команда "Mybuh.kz" устроила профессиональную конференцию в Алматы для казахстанских бухгалтеров. Событие получилось двойным: поздравили участников с профессиональным праздником, и подготовили кое-что полезное. В частности, "Mybuh.kz" представил свою новую платформу - портал, специально разработанный для профессионалов в данной сфере.
Мероприятие прошло в самом центре Алматы, в отеле "Достык". На конференции собралось около 200 бухгалтеров, и стоит отметить, что некоторые из них приехали из других городов нашей страны. Благодаря проведению онлайн-трансляции, еще более 2 000 человек смогли участвовать в мероприятии удаленно, что сделало конференцию максимально доступной и информативной.

В своем приветственном слове руководитель "Mybuh.kz" Алексей Попадченко поделился интересным фактом: основная аудитория портала - это не предприниматели, как многие могли бы подумать, а, наоборот, опытные бухгалтеры.

Конференция к Дню бухгалтера от «Mybuh.kz»: что вы пропустили?


Это заметное отличие ведет к важному изменению в стратегии развития компании. "Mybuh.kz" запустила новый портал, ориентированный на профессиональных бухгалтеров, и также начала предоставлять бухгалтерские консультации.
Теперь любой бухгалтер может получить оперативный ответ на свои вопросы онлайн, без необходимости тратить время на поиск экспертов и лишние расходы на консультационные услуги. Если вас заинтересовало это новое направление, менеджеры "Mybuh.kz" с удовольствием проконсультируют вас и расскажут, как воспользоваться этой услугой.


В основной части мероприятия участники сфокусировали все внимание на выступлениях спикеров. Сейчас в бухгалтерском сообществе больше всего обсуждают грядущее декларирование, розничный налог и Социальный кодекс. Особенно вызывают вопросы аспекты связанные с расчетами соцотчислений и пенсионными вопросами для индивидуальных предпринимателей.

Ирина Иванова, известная по вебинарам на канале «Mybuh.kz», рассказала о розничном налоге: его особенностях, ограничениях и перспективах до 2024 года. Положительная новость - планируется увеличить количество ОКЭД в два раза, что позволит большему числу предпринимателей сэкономить на НДС.

Активный интерес вызвала тема всеобщего декларирования, освещенная спикером Мариной Рызабаевой, известной благодаря вебинарам. С 01.01.2024 года будут отчитываться по ф.250.00 ИП, их супруги, а также учредители и директора компаний и их супруги. Учитывая, что среди учредителей и руководителей могут быть нерезиденты РК, вопрос декларирования в Казахстане становится особенно актуальным. Марина постаралась ответить на множество вопросов, заданных бухгалтерами.

Конференция к Дню бухгалтера от «Mybuh.kz»: что вы пропустили?


После активных дебатов очень кстати оказался организованный организаторами фуршет. Многие посетители не упустили шанс сфотографироваться у пресс-стены и креативных инсталляций. Каждому участнику конференции вручили приятный подарок - шоппер с логотипом "Mybuh.kz" и брендированным мерчем: блокнотом, ручкой, календарем. А самое важное - промокод, дающий скидку 30% при регистрации на новом портале для профессиональных бухгалтеров.
Напомним всем участникам: не забудьте воспользоваться промокодом при регистрации!

Конференция к Дню бухгалтера от «Mybuh.kz»: что вы пропустили?


Третьим выступлением стал семинар Елены Коломейцевой, которая рассказала о Социальном кодексе. При этом была раскрыта важная тема, непонятная многим: как соблюсти равенство баз для расчета СО и ОПВ для ИП в свою пользу, как увязать это с суммой налогооблагаемого дохода. Елена показала на конкретных примерах, как проводить расчеты.

В завершение вечера провели розыгрыш подарков: доступ к курсу "Налоговый консультант" и годовую подписку на новый портал для профессиональных бухгалтеров. Это стало отличным завершением пятничного вечера.

Конференция к Дню бухгалтера от «Mybuh.kz»: что вы пропустили?


Запись полной версии трансляции доступна на портале "Mybuh.kz". На будущих мероприятиях "Mybuh.kz" приглашает вас присутствовать не только онлайн, но и лично! Встречайтесь с коллегами, заводите полезные знакомства - это всегда ценно.
Поздравляем казахстанских бухгалтеров с профессиональным праздником и желаем новых достижений в карьере. "Mybuh.kz" всегда готов помочь вам упростить вашу работу!

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