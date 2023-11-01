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«Открываем мир красок»: в Актау распахнул двери официальный магазин Tikkurila

Просмотров:51 Опубликовано: Сегодня, 12:01
«Открываем мир красок»: в Актау распахнул двери официальный магазин Tikkurila
в Актау распахнул двери официальный магазин Tikkurila
В Актау открылся первый официальный магазин-студия финских красок Tikkurila. В магазине представлен широкий ассортимент финской лакокрасочной продукции. Открытие этой точки продаж является важным событием для местных жителей, представляя им возможность выбора из разнообразных продуктов и инновационных решений для любых поверхностей.












В церемонии открытия студии-магазина принял участие генеральный директор компании Tikkurila в Казахстане Арсений Руденко.

Сегодня важное событие для нас, для компании Tikkurila. В западном регионе открылась новая, креативная студия. Здесь мы видим ряд интересных решений, которые позволяют не только продавать наш продукт, но и демонстрировать все его полезные качества, насколько продукт может быть применим в той или иной области. Жителям Актау будет представлен широкий ассортимент продукции Tikkurila. В студии любой покупатель сможет найти именно тот продукт, который удовлетворит его потребности. Основным преимуществом этой студии являются технические возможности, пространство, здесь покупатель прежде чем купить продукцию, сможет её оценить, почувствовать, посмотреть в разных цветах, ракурсах и разных подсветках. Мы очень рады, что наши партнёры смогли найти в Актау классную локацию, которая позволит нам продемонстрировать всю нашу продукцию. Фокус в судии будет больше на премиальную линейку. Открытие официального магазина Tikkurila в Актау – это не просто место, где можно купить краски – это место, где можно будет найти вдохновение и заботу о наших клиентах, - сказал генеральный директор компании PPG Tikkurila в Казахстане Арсений Руденко.


«Открываем мир красок»: в Актау распахнул двери официальный магазин Tikkurila


В мире дизайна и строительства правильный выбор краски - ключевой аспект для достижения целей. В магазине Tikkurila жителей Актау встретят опытные и квалифицированные сотрудники, готовые оказать профессиональную помощь в выборе краски, подсказать о применении различных оттенков и методах нанесения. Это гарантирует, что процесс выбора будет максимально удобным и эффективным для каждого покупателя.

Маркетинг-менеджер компании PPG Tikkurila в Казахстане Аяла Идегеева подчеркнула, что студия в Актау ориентирована на сотрудничество с профессиональными дизайнерами, мастерами и архитекторами.

Для нас стратегически важно открытие данной дизайнерской точки. В Актау одна из первых точек именно такого масштаба и формата, которая будет работать с профессиональными дизайнерами, мастерами, архитекторами. Это очень важно, так как компания Tikkurila сейчас нацелена на то, чтобы работать с профессиональным каналом. Мы готовы предоставить максимально удобные условия и сервис для профессионалов своего дела. Наша цель - сделать работу с нашими продуктами легкой и комфортной. Наши специалисты предлагают интересные и креативные решения для дизайна интерьера. Компания Tikkurila имеет очень большую и богатую историю. И мы стремится распространить свой бренд по всему Казахстану, чтобы как можно больше людей узнали о нашей продукции. На сегодняшний день в Казахстане дизайнерское сообщество активно развивается, выходит на международный рынок. Tikkurila делает свой вклад в развитие данного сообщества, - сказала Аяла Идегеева.


«Открываем мир красок»: в Актау распахнул двери официальный магазин Tikkurila


Tikkurila – это финская компания с более чем 155-летней историей, которая занимается производством красок и покрытий. Этот бренд известен своими инновационными решениями в мире красок, которые способствуют созданию уникальных и долговечных поверхностей. Tikkurila всегда акцентирует внимание на экологии и качестве продукции, содействуя созданию более устойчивого мира.
Кроме того, компания славится своими усилиями в области экологических решений. В магазине представлены безопасные краски, способствующие снижению негативного воздействия на окружающую среду.

«Открываем мир красок»: в Актау распахнул двери официальный магазин Tikkurila


Студия Tikkurila приглашает всех жителей города посетить магазин и открыть для себя мир красок. Студия расположена в доме №24 в 7 микрорайоне.

«Открываем мир красок»: в Актау распахнул двери официальный магазин Tikkurila


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