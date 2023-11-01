«Открываем мир красок»: в Актау распахнул двери официальный магазин Tikkurila

Сегодня важное событие для нас, для компании Tikkurila. В западном регионе открылась новая, креативная студия. Здесь мы видим ряд интересных решений, которые позволяют не только продавать наш продукт, но и демонстрировать все его полезные качества, насколько продукт может быть применим в той или иной области. Жителям Актау будет представлен широкий ассортимент продукции Tikkurila. В студии любой покупатель сможет найти именно тот продукт, который удовлетворит его потребности. Основным преимуществом этой студии являются технические возможности, пространство, здесь покупатель прежде чем купить продукцию, сможет её оценить, почувствовать, посмотреть в разных цветах, ракурсах и разных подсветках. Мы очень рады, что наши партнёры смогли найти в Актау классную локацию, которая позволит нам продемонстрировать всю нашу продукцию. Фокус в судии будет больше на премиальную линейку. Открытие официального магазина Tikkurila в Актау – это не просто место, где можно купить краски – это место, где можно будет найти вдохновение и заботу о наших клиентах, - сказал генеральный директор компании PPG Tikkurila в Казахстане Арсений Руденко.

Для нас стратегически важно открытие данной дизайнерской точки. В Актау одна из первых точек именно такого масштаба и формата, которая будет работать с профессиональными дизайнерами, мастерами, архитекторами. Это очень важно, так как компания Tikkurila сейчас нацелена на то, чтобы работать с профессиональным каналом. Мы готовы предоставить максимально удобные условия и сервис для профессионалов своего дела. Наша цель - сделать работу с нашими продуктами легкой и комфортной. Наши специалисты предлагают интересные и креативные решения для дизайна интерьера. Компания Tikkurila имеет очень большую и богатую историю. И мы стремится распространить свой бренд по всему Казахстану, чтобы как можно больше людей узнали о нашей продукции. На сегодняшний день в Казахстане дизайнерское сообщество активно развивается, выходит на международный рынок. Tikkurila делает свой вклад в развитие данного сообщества, - сказала Аяла Идегеева.