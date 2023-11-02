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Подтверждены рейтинги Freedom Holding Corp. и ее дочерних компаний

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 11:19
Подтверждены рейтинги Freedom Holding Corp. и ее дочерних компаний
Подтверждены рейтинги Freedom Holding Corp. и ее дочерних компаний
Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне «B-», долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Europe Ltd, Freedom Finance Global PLC и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» на уровне «B/B». Рейтинги АО «Фридом Финанс» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» по национальной шкале подтверждены на уровне «kzBB+».

Рейтинги Freedom Holding Corp. и ее дочерних компаний выведены из списка CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями»), в который они были помещены 24 августа 2023 года.




Наши рейтинги Freedom Holding Corp. и ключевых дочерних компаний группы отражают, с одной стороны, ее сильные стороны как организации, предоставляющей финансовые услуги, бизнес которой растет, приносит прибыль, и его диверсификация продолжает повышаться, а с другой – присущие компании высокие риски, связанные с рынками, на которых она работает, и ее организационной структурой», – констатируется в отчете S&P Global Ratings.

Участники рынка, в том числе брокеры, клиринговые палаты и фондовые биржи, сохранили деловые отношения с группой в течение последних трех месяцев. В период с августа по октябрь 2023 года розничные и корпоративные депозиты в АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» оставались стабильными.

Агентство ожидает, что в ближайшие 24 месяца Freedom Holding Corp. продолжит получать большую часть своих доходов от деятельности в Казахстане. На бизнес в нашей стране приходится более половины общих доходов группы за последние 15 месяцев, завершившихся 30 июня 2023 года. В то же время доля кипрской Freedom Finance Europe Ltd сократилась примерно до 15% общих доходов за тот же период. Поэтому теперь к холдингу будет применяться базовый уровень рейтинга для казахстанских компаний, занимающихся операциями с ценными бумагами, который на две ступени ниже базового уровня рейтингов банков, ведущих деятельность в РК. Доля комиссий структуры в Белизе в общей сумме комиссий группы (включая брокерские, банковские и инвестиционно-банковские услуги) постепенно снизилась более чем с 60% в 2021 году до 8% в квартале, завершившемся 30 июня 2023 года.

Пересмотр прогноза по рейтингу Холдинга и его дочерних компаний с «Негативного» на «Стабильный» в ближайшие 12 месяцев произойдет, если в S&P Global Ratings убедятся в том, что меры по укреплению практики корпоративного управления и управления рисками группы будут долгосрочными. В то же время коэффициент RAC должен будет стабилизироваться на текущем уровне, чему будут способствовать сильные показатели прибыли и ограниченное число сделок по приобретению активов.

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