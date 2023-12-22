От сделки до валютной экспертизы

Сегодня одним из ключевых экономических партнеров Казахстана является Россия. Товарооборот между странами ежегодно продолжает расти, как и число компаний, работающих на этом рынке. Для надежного и выгодного международного сотрудничества бизнес выбирает банки, которые обладают не просто возможностями для проведения внешнеэкономических сделок, но и высоким уровнем экспертизы для их дальнейшего сопровождения. О том, какие финансовые механизмы для ВЭД сегодня предлагает ВТБ (Казахстан) и, насколько они востребованы среди клиентов, рассказала директор филиала банка в Актау, Нурила Каленова.











Какие услуги для ВЭД сегодня предлагает ВТБ (Казахстан)? В чем, на ваш взгляд, их преимущество?

- Поддержка участников международных расчетов является ключевой задачей банка. Мы помогаем клиентам решать вопросы не только оперативного валютного контроля, скорости прохождения платежа и приемлемого курса конверсии, но полностью ведем сделку. За 10 месяцев года банк вдвое нарастил объем контрактов ВЭД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В наших дистанционных сервисах компаниям доступны трансграничные переводы в национальной валюте и российских рублях в любой банк России день в день, онлайн-конвертация рублей по выгодному курсу, регистрация валютного контракта за два часа. Как я уже сказала, рост бизнеса в этом направлении был достигнут, в том числе за счет комплексного подхода. Индивидуально работаем с каждым клиентом. Наша экспертиза позволяет им грамотно соблюдать валютное законодательство, корректно формировать валютные контракты. Мы также оперативно информируем партнеров об изменениях в законодательстве.



Работа на международных рынках может сопровождаться рисками для бизнеса. Как вы их нивелируете?

- Для надежной трансграничной торговли клиенты пользуются банковскими гарантиями. Этот инструмент позволяет без рисков для обеих сторон проводить внешнеторговые сделки. Документ подтверждает, что клиент исполнит обязательства перед поставщиком или заказчиком по внешнеторговым контрактам.



При этом наши гарантийные продукты адаптированы под разные задачи и возможности клиентов. Самой распространенной является покрытая гарантия, когда у компании в банке размещена необходимая сумма для выплаты в случае неисполнения обязательство перед контрагентом. Сумма и срок гарантии определяются индивидуально для каждого проекта, а ее выпуск занимает один день. Если у клиента нет полной суммы, он может оформить непокрытую гарантию. В этом случае в виде залога может быть использовано движимое и недвижимое имущество, депозиты и т.д.



В банке качественно выстроена работа по трансграничным переводам в Россию. А для розничных клиентов есть подобные сервисы?

- Да, наше решение – карта на базе платежной системы «Мир». С помощью нее в приложении VTB KZ Online можно отправлять деньги в Россию и другие страны, которые поддерживают инфраструктуру таких карт. Комиссия за услугу составит 1% от суммы – минимум 700 тенге. Начиная с июля наши клиенты уже перевели по ней свыше 1,5 млрд тенге. Всего банк открыл свыше 21,4 тысяч пластиковых и цифровых карт «Мир». Спрос на них остается стабильным.



Как планируете в дальнейшем развивать направление ВЭД?

- В 2024 году банк продолжит активную работу по цифровизации текущих и внедрению новых цифровых продуктов и услуг для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, которые помогут существенно упростить, повысить понятность и эффективность работы клиентов с зарубежными партнерами без нарушений законодательства, сэкономив время и силы для развития бизнеса.



Обращайтесь по номерам: +7 (701) 299 9722, +7 (776) 577 7723, наши менеджеры проконсультируют по вопросам ВЭД или картам «Мир».



Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020г.





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