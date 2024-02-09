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На AIX пройдут ранние торги на пре-маркете ГДР и акциями в USD компании Air Astana

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 09:08
На AIX пройдут ранние торги на пре-маркете ГДР и акциями в USD компании Air Astana
Фото из открытых источников
Это первый случай проведения подобных торгов в Казахстане

Astana International Exchange («AIX», «Биржа») рада сообщить, что ранние торги на пре-маркете* глобальными депозитарными расписками («ГДР») на ценные бумаги Air Astana начнутся на AIX и Лондонской фондовой бирже («LSE») в 14:00 по времени Астаны (8:00 по времени Лондона) 9 февраля 2024 года.
Параллельно, исключительно на AIX, пройдут ранние торги на пре-маркете простыми акциями с расчетами в долларах США. Результаты торгов будут доступны в режиме реального времени на сайте AIX https://market.aix.kz/

Маркет-мейкером на AIX будет выступать Freedom Broker.
Ранние торги перейдут в основные торги после завершения расчетов и распределения ценных бумаг на счета инвесторов в депозитарной системе, в соответствии с заявками, поданными в период IPO.

Ожидается, что основные торги на AIX (акциями и ГДР), Казахстанской фондовой бирже (акциями) и LSE (ГДР) начнутся 15 февраля 2024 года.
Асель Мукажанова, председатель правления AIX отметила:

Сегодня AIX играет ведущую роль в партнерской работе с нашими торговыми членами и их клиентами по разработке решений, которые упорядочивают и повышают эффективность доступа к дополнительной ликвидности, обеспечивая наилучший результат. Благодаря нашему сотрудничеству с Freedom Broker мы предоставили казахстанским инвесторам возможность ранних торгов, что является инновацией для Казахстана. AIX интегрирует местный и зарубежный рынки путем двойного листинга акций и ГДР, что не только упрощает торговлю, но и предоставляет инвесторам больше возможностей, сохраняя при этом целостность и безопасность рынка.


Сергей Лукьянов, председатель совета директоров Freedom Finance Global отметил:

Безусловно, мы наблюдаем высокий интерес и большой спрос на ценные бумаги Air Astana среди наших клиентов и тех, кто только планирует начать торговать на фондовом рынке. Имея большой опыт и соответствующие технологии, мы с радостью решили поддержать инициативу AIX и выступить маркет-мейкером в период ранних торгов на пре-маркете. Наше сотрудничество с AIX предоставит казахстанцам возможность начать торговать ценными бумагами наравне с иностранными инвесторами и позволит удовлетворить свой спрос на бумаги. Процедура совершения сделки является стандартной, инвестору просто необходимо через своего брокера подать биржевой приказ. Внедрение практик зарубежных рынков положительно сказывается на развитии локального фондового рынка, расширяя возможности казахстанских инвесторов.


*Ранние торги на пре-маркете проводятся в течение нескольких дней между официальным IPO и полным листингом. Ценные бумаги можно купить в этот период и держать их неограниченное время благодаря тому, что торговля плавно переходит от условного к полному листингу.

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