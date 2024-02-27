Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Февраля
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.96 KZT
  • €1 = 487.67 KZT
  • 1 RUB = 4.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Онлайн-бухгалтерия для предпринимателей от БЦК

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 10:00
Онлайн-бухгалтерия для предпринимателей от БЦК
Онлайн-бухгалтерия для предпринимателей от БЦК
Онлайн-бухгалтерия — это бесплатный сервис, который позволяет вести учёт деятельности компании в режиме реального времени. Предприниматели могут проводить и контролировать все необходимые операции на своих счетах в мобильном приложении или в интернет-банкинге, а сервис напомнит о сроках подачи декларации, уплаты налогов и взносов.

Вести бухгалтерию можно прямо в приложении BCC Business. Для действующих бизнес-клиентов сервис уже доступен. Остальные могут подключить услугу после открытия расчётного счёта в БЦК. Это можно сделать онлайн.


Сервис позволяет быстро создавать и отправлять счета-фактуры, акты выполненных работ и управлять персоналом (приём новых сотрудников и оформление отпусков).

Онлайн-бухгалтерия также предоставляет возможность автоматически формировать отчетность по налогам, что значительно облегчает процесс подготовки документов для сдачи ФНО 910 (упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса) каждые 6 месяцев.

В целом, онлайн-бухгалтерия в мобильном приложении банка – это отличное решение для тех, кто хочет оптимизировать свою работу и получить полный контроль над финансами своего бизнеса в любое время и в любом месте. В настоящий момент сервис доступен индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на упрощенном налоговом режиме. Подробнее по ссылке

Банк ЦентрКредит надежный финансовый партнёр для ведения бизнеса. Открывайте счёт своим победам!

Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020г., выдана АРРФР РК

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика