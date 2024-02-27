Онлайн-бухгалтерия для предпринимателей от БЦК

Онлайн-бухгалтерия — это бесплатный сервис, который позволяет вести учёт деятельности компании в режиме реального времени. Предприниматели могут проводить и контролировать все необходимые операции на своих счетах в мобильном приложении или в интернет-банкинге, а сервис напомнит о сроках подачи декларации, уплаты налогов и взносов.
Вести бухгалтерию можно прямо в приложении BCC Business. Для действующих бизнес-клиентов сервис уже доступен. Остальные могут подключить услугу после открытия расчётного счёта в БЦК. Это можно сделать онлайн
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Сервис позволяет быстро создавать и отправлять счета-фактуры, акты выполненных работ и управлять персоналом (приём новых сотрудников и оформление отпусков).
Онлайн-бухгалтерия также предоставляет возможность автоматически формировать отчетность по налогам, что значительно облегчает процесс подготовки документов для сдачи ФНО 910 (упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса) каждые 6 месяцев.
В целом, онлайн-бухгалтерия в мобильном приложении банка – это отличное решение для тех, кто хочет оптимизировать свою работу и получить полный контроль над финансами своего бизнеса в любое время и в любом месте. В настоящий момент сервис доступен индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на упрощенном налоговом режиме. Подробнее по ссылке
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