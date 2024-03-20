Тимур Турлов выплатит вознаграждение сборной Казахстана по футболу

Путевка на чемпионат Европы по футболу еще никогда не была столь близка. Это знаменательный момент для казахстанского футбола и в целом для страны. На наших глазах сборная творит историю и сейчас как никогда важно поддержать наших спортсменов. Они проделали большой путь и работу, но впереди важнейшая игра в рамках отбора на ЕВРО-2024. Надеюсь, что призовые придадут дополнительную мотивацию команде, а также послужат призывом нам всем вместе болеть за команду Казахстана!

Решающий матч состоится в ночь с 21 на 22 марта в городе Афины. Победитель встречи выйдет в финал стыковых игр, в котором сыграет с лучшей сборной по итогам игры между Грузией и Люксембургом.В 2022 году Тимур Турлов вошел в состав исполкома Казахстанской федерации футбола.