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Тимур Турлов выплатит вознаграждение сборной Казахстана по футболу

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 18:55
Тимур Турлов выплатит вознаграждение сборной Казахстана по футболу
Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.
Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. и член исполкома Казахстанской федерации футбола Тимур Турлов выплатит сто миллионов тенге сборной Казахстана по футболу в случае победы над командой Греции в полуфинальном матче плей-офф Лиги наций. Вознаграждение будет передано в пользу команды на усмотрение капитана.

Решающий матч состоится в ночь с 21 на 22 марта в городе Афины. Победитель встречи выйдет в финал стыковых игр, в котором сыграет с лучшей сборной по итогам игры между Грузией и Люксембургом.

Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp., член исполкома Казахстанской федерации футбола:

Путевка на чемпионат Европы по футболу еще никогда не была столь близка. Это знаменательный момент для казахстанского футбола и в целом для страны. На наших глазах сборная творит историю и сейчас как никогда важно поддержать наших спортсменов. Они проделали большой путь и работу, но впереди важнейшая игра в рамках отбора на ЕВРО-2024. Надеюсь, что призовые придадут дополнительную мотивацию команде, а также послужат призывом нам всем вместе болеть за команду Казахстана!


В 2022 году Тимур Турлов вошел в состав исполкома Казахстанской федерации футбола.

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