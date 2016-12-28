Сейчас на сайте
3122
объявлений
  • продам Мангистау-5, дом 4-комн за 16 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге
  • меняю 3-комнатную квартиру за 5 000 000 тенге
  • продам Автодром, земельный участок за 11 700 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • продам Приозерный, 3-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге
  • сдам Цеха
 

 
Среда, 28 Декабря
+1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.34 KZT
  • €1 = 348.34 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » PR

ИКЕА теперь в Актау!

Просмотров:676 Опубликовано: Сегодня, 15:21
ИКЕА теперь в Актау!
ИКЕА теперь в Актау!
Посетите наш Instagram https://www.instagram.com/ikea_aktau_evrostroy/ и подписывайтесь!

Все, что представлено на странице, и многое другое имеется в наличии в нашем магазине в г. Актау. Приходите! В данный момент у нас скидки на все товары из ИКЕА - 20% до конца декабря! Только 29, 30, 31 декабря! Успейте купить подарки к Новому году родным и близким!
Также скидки до 50% на различные строительные и отделочные материалы!
Актау, 7 мкр., напротив 7 дома, ТЦ "Еврострой-А"

















ИКЕА теперь в Актау! ИКЕА теперь в Актау!

ИКЕА теперь в Актау! ИКЕА теперь в Актау!

ИКЕА теперь в Актау! ИКЕА теперь в Актау!


Пользуясь многолетним опытом, мы внимательно относимся к выбору производителей строительных материалов. Наши строительные материалы - это качество, доступность и долговечность!

ИКЕА теперь в Актау!


У нас вы можете приобрести:

- Стальные сейф- двери «Берлога» от российского производителя. Произведенная из качественной легированной стали толщиной 1,8 мм с порошково-полимерным покрытием, сейф-дверь «Берлога» будет служить вам гарантом безопасности вашего дома долгие годы. В сейф-двери «Берлога» предусмотрены специальные штыри, которые продолжают фиксировать двери в закрытом состоянии даже при спиленных петлях. А нащельники препятствуют взлому дверной коробки фомкой. Кроме того, полимерное покрытие чрезвычайно износостойкое и не боится царапин.

- Межкомнатные двери «Стендор» от настоящих мастеров из Санкт-Петербурга отделаны натуральным шпоном по старинной технологии, подчеркивающей естественную красоту древесины. Такие двери идеально впишутся в любой интерьер. Межкомнатные двери «Стендор» производятся из сращенного массива древесины высококачественных хвойных пород, отделываются МДФ и шпоном ценных пород дерева (дуб, орех, венге, анегри, красное дерево, беленый дуб) методом мембранного вакуумного прессования

- Испанская керамическая плитка от «Newker» и «Vives» - это высококачественная продукция, созданная в соответствии с давними традициями производства керамики в Испании. Благодаря нашему многолетнему опыту и широкому ассортименту испанских производителей в нашем магазине вы можете подобрать интересное дизайнерское решение для любого интерьера. Керамическая плитка испанских заводов «Newker» и «Vives» - это качество, долговечность и простота в уходе.

- Ламинат «Kronospan» и Линолеум «Juteks» - это качественное напольное покрытие, обладающее всеми необходимыми техническими характеристиками, удачно совмещающее в себе цену и палитру дизайнов. Продукция заводов «Kronospan» и «Juteks» уже давно зарекомендовали себя на рынке и продолжают постоянно увеличивать линейку различных напольных покрытий.

Также больший выбор лакокрасочных материалов, сантехники, ванной мебели, смесителей, инструментов, различных строительных и отделочных материалов!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Поделись с другими :
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика