ИКЕА теперь в Актау!

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Актау, 7 мкр., напротив 7 дома, ТЦ "Еврострой-А"
Пользуясь многолетним опытом, мы внимательно относимся к выбору производителей строительных материалов. Наши строительные материалы - это качество, доступность и долговечность!У нас вы можете приобрести:- Стальные сейф- двери «Берлога»
от российского производителя. Произведенная из качественной легированной стали толщиной 1,8 мм с порошково-полимерным покрытием, сейф-дверь «Берлога»
будет служить вам гарантом безопасности вашего дома долгие годы. В сейф-двери «Берлога» предусмотрены специальные штыри, которые продолжают фиксировать двери в закрытом состоянии даже при спиленных петлях. А нащельники препятствуют взлому дверной коробки фомкой. Кроме того, полимерное покрытие чрезвычайно износостойкое и не боится царапин. - Межкомнатные двери «Стендор»
от настоящих мастеров из Санкт-Петербурга отделаны натуральным шпоном по старинной технологии, подчеркивающей естественную красоту древесины. Такие двери идеально впишутся в любой интерьер. Межкомнатные двери «Стендор»
производятся из сращенного массива древесины высококачественных хвойных пород, отделываются МДФ и шпоном ценных пород дерева (дуб, орех, венге, анегри, красное дерево, беленый дуб) методом мембранного вакуумного прессования- Испанская керамическая плитка от «Newker» и «Vives»
- это высококачественная продукция, созданная в соответствии с давними традициями производства керамики в Испании. Благодаря нашему многолетнему опыту и широкому ассортименту испанских производителей в нашем магазине вы можете подобрать интересное дизайнерское решение для любого интерьера. Керамическая плитка испанских заводов «Newker»
и «Vives»
- это качество, долговечность и простота в уходе. - Ламинат «Kronospan» и Линолеум «Juteks»
- это качественное напольное покрытие, обладающее всеми необходимыми техническими характеристиками, удачно совмещающее в себе цену и палитру дизайнов. Продукция заводов «Kronospan»
и «Juteks»
уже давно зарекомендовали себя на рынке и продолжают постоянно увеличивать линейку различных напольных покрытий.Также больший выбор лакокрасочных материалов, сантехники, ванной мебели, смесителей, инструментов, различных строительных и отделочных материалов!НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ