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Образовательная выставка «Международное образование» в Актау

Просмотров:944 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Образовательная выставка «Международное образование» в Актау
Образовательная выставка «Международное образование» в Актау
22 февраля в Актау состоится уникальная в своем роде выставка «Международное образование», пожалуй, крупнейшая в городе.

Представители зарубежных университетов, институтов, колледжей и агентств по обучению за рубежом расскажут о своих программах, стипендиях и ответят на все вопросы гостей мероприятия.

Краткосрочные языковые курсы, программы бакалавриата и магистратуры, подготовка для тех, кто сдает TOEFL, IELTS, GMAT – выбор на выставке будет широкий.
Страны, которые будут представлены: Швейцария, Турция, Казахстан, Канада, Латвия, Россия, Италия, Малайзия и многие другие.

Посетители смогут послушать презентации:
CampusFrance «Образование во Франции, грантовые программы», Prague Foundation Programme «Как получить бесплатное высшее образование в Чехии?» и многие другие;
вживую пообщаться с представителями учебных заведений и познакомиться с информацией о проживании, приемной кампании в 2017/18 году, особенностях обучения, проходных баллах и перспективах после получения диплома.

Гости мероприятия узнают, как стать студентом зарубежного ВУЗа, в чем заключается специфика образования в разных странах, где можно пройти подготовку к поступлению, какие существуют стипендиальные программы, а также смогут сравнить варианты обучения по всему миру.
На выставку приглашаются старшеклассники и их родители, студенты, молодые специалисты.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация:
http://www.begin.ru/events/vyistavka-mezhdunarodnoe-obrazovanie-v-aktau/?utm_source=st_ladakz
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