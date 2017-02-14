Образовательная выставка «Международное образование» в Актау

22 февраля в Актау состоится уникальная в своем роде выставка «Международное образование», пожалуй, крупнейшая в городе.
Представители зарубежных университетов, институтов, колледжей и агентств по обучению за рубежом расскажут о своих программах, стипендиях и ответят на все вопросы гостей мероприятия.
Краткосрочные языковые курсы, программы бакалавриата и магистратуры, подготовка для тех, кто сдает TOEFL, IELTS, GMAT – выбор на выставке будет широкий.
Страны, которые будут представлены: Швейцария, Турция, Казахстан, Канада, Латвия, Россия, Италия, Малайзия и многие другие.Посетители смогут послушать презентации:
CampusFrance «Образование во Франции, грантовые программы», Prague Foundation Programme «Как получить бесплатное высшее образование в Чехии?» и многие другие;
вживую пообщаться с представителями учебных заведений и познакомиться с информацией о проживании, приемной кампании в 2017/18 году, особенностях обучения, проходных баллах и перспективах после получения диплома.
Гости мероприятия узнают, как стать студентом зарубежного ВУЗа, в чем заключается специфика образования в разных странах, где можно пройти подготовку к поступлению, какие существуют стипендиальные программы, а также смогут сравнить варианты обучения по всему миру.
На выставку приглашаются старшеклассники и их родители, студенты, молодые специалисты.Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация:http://www.begin.ru/events/vyistavka-mezhdunarodnoe-obrazovanie-v-aktau/?utm_source=st_ladakz