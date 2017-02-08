«Работа с международным банком - это работа с группой»

Управляющий директор, член правления АО ДБ «Альфа-Банк» Талгат ШАРИПОВ рассказал о региональной структуре Альфы и посоветовал, как выбрать надежный банк.



- Какова была ситуация на рынке Казахстана и у Альфа-Банк Казахстан в частности в 2016-м году?

- В начале 2016 года в стране сохранялась сложная ситуация, вызванная отсутствием краткой, средней и долгосрочной тенговой ликвидности на рынке, которая началась в конце 2015. Вследствие чего основным игрокам пришлось адаптироваться под рыночные условия и начать формировать запасы ликвидности, чтобы функционировать хотя бы в плоскости своей основной деятельности, в первую очередь, проведение платежей и поддержание стабильности своей работы. Учитывая такую ситуацию в экономике, Альфа-Банк первые полгода большое внимание уделял формированию ликвидности и пассивов. Сегодня мы можем сказать, у нас не было проблем с ликвидностью, но нам необходимо было поддерживать определенный запас избыточной ликвидности, чтобы поддерживать кредитами наших действующих клиентов и партнеров. Кроме этого, мы хотели держать ликвидность по более приемлемой стоимости по сравнению с другими банками, так как понимали, что возросшие ставки по кредитам реальный сектор экономики не тянул, а сохранить и поддержать клиентскую базу – это основа работы нашего банка. И мы справились с этой задачей, создав не только запас текущей ликвидности, но и запас избыточной ликвидности в тенге, который можно было уже размещать и в новые кредиты.

Таким образом, вторая половина 2016 года охарактеризовалась активизацией кредитного рынка. Многие банки накопили достаточный запас прочности, пошли активно по клиентам, потому что все прекрасно понимали, что любая ликвидность, накопленная за период, нуждается в размещении.

Мы тоже хорошо поработали в этом направлении. За вторую половину 2016 года АБК в кредитовании массового и среднего бизнеса – одного из основных видов деятельности – вырос практически на 25 процентов. Это неплохой результат, учитывая то, что за это время конкуренты практически не показали прирост.

Подводя итоги 2016 года, можно сказать, что если в начале года шла борьба за ликвидность, то во второй половине года началась конкуренция за кредитование клиентов. Также можно отметить, что год был успешным и по NPL. Если говорить конкретно о проблемной задолженности в АБК и в блоке МСБ, в частности, то у нас ситуация практически не изменилась. Уровень просроченной задолженности «свыше 90 дней» остался на прежнем уровне – в районе шести-восьми процентов. Эти цифры говорят о той работе, которую проделал банк не только по выполнению тех норм, которые требует регулятор, но и о том, что большинство наших клиентов хорошо пережили кризис и не испытали шокового состояния.

2015-2016 годы были непростыми для экономики Казахстана в целом, и многие из наших клиентов обратились за реструктуризацией. АБК всегда отличался и будет отличаться тем, что мы делаем реструктуризацию клиенту на выгодных условиях, анализируя причины допущения просрочки и четко понимая источники погашения займа. Другими словами, мы приветствуем только честных и открытых заемщиков, которые ничего не скрывают и полны решимости, с помощью банка с честью выйти из сложной ситуации. Мы не отказали практически ни одному клиенту в отсрочке платежа. Уже сейчас, по прошествии полугода, можно сказать, что эта реструктуризация работает.



- Можно ли сказать, что у Альфа-Банка более консервативная политика в отношении реструктуризации и выдачи кредита, чем в целом по рынку?

- Альфа-Банк Казахстан всегда отличался на рынке Казахстана очень детальным и глубинным финансовым анализом. Мы всегда внимательно анализируем показатели за прошедший период и пытаемся максимально спрогнозировать их на будущее. Анализируя платежеспособность клиента, мы принимаем во внимание не только финансовые показатели, но общую информацию о рыночной конъюктуре, отрасли, среде работы, а также любую другую информацию, которая позволяет нам на момент входа в проект иметь 100-процентное видение этого клиента и перспектив его развития. Мы не ставим себе целью привлечь клиента на краткосрочное финансирование. Цель нашего банка – привлечь клиента и построить с ним долгосрочные партнерские отношения, и у нас не возникает проблем с клиентами при возникновении сложностей на рынке. Нас очень мотивирует то, что у нас много клиентов, которые с нами со дня основания банка, а это более 20 лет.



- Не секрет, что АБК, как и другие банки, стремится увеличить клиентскую базу. Планируете ли усовершенствовать работу таких сервисов, как работа call-центров, банкоматов, мобильных приложений и прочее. Что для этого делается?

- Абсолютно верно, в трехлетней стратегии АБК закладывает значительное увеличение активной клиентской базы. По юридическим лицам, включающим ТОО и ИП, этот показатель будет увеличиваться в три-пять раз, по физическим лицам запланирован еще более агрессивный рост. Мы четко понимаем, что идя на рынок с активной позицией привлечения, мы должны прикладывать еще больше усилий и затрат для поддержки сервисов. У нас ведется активная работа как по усилению нашей технической части, так и по подбору качественного персонала, который будет заниматься сервисом. В частности, мы рассматриваем вопрос об обновлении системы обращения клиентов, которая позволит нам сделать клиенту автодозвон, если он не дозвонился. Новая система позволит оператору, разговаривая по телефону с клиентом, в одном окне видеть все обращения клиентов, поступающие по другим каналам связи: мессенджеры, соц. сети, электронная почта и другие. И по мере поступления заявок оператор сможет ставить их к себе в очередь, перенаправлять их своим коллегам, которые свободны в этот момент, либо отправлять сразу профильным специалистам для решения проблем.



- Что Вы можете сказать о региональной структуре АБК? Ваши филиалы представлены в 15 регионах РК. Чем это обусловлено?

- Мы структурируем свой бизнес больше по отраслевому признаку, а не по региональной привлекательности. Мы, скорее, являемся универсальным игроком, который пытается в каждом регионе развивать приоритетные отрасли и направления, присущие всей экономике Казахстана. Понимая, что торговля сегодня является одним из основных векторов развития, мы ставим её в качестве нашего основного приоритета развития во всех регионах. И в своей стратегии кредитной политики мы четко прописали то, что одним из наших основных преимуществ является кредитование и обслуживание потока по внешнеэкономическим операциям, которые заняты в сфере оптовой, мелкооптовой и розничной торговли. Поэтому наше присутствие в 15 регионах обусловлено нашими приоритетами бизнеса.

Кроме этого, мы заключили договор по приему платежей с национальным оператором почтовой связи АО «Казпочта». Теперь даже в самых удаленных точках Республики Казахстан клиентам банка доступны операции по пополнению счетов (погашение кредита/пополнение счетов/депозитов).



- В Казахстане не так много иностранных банков. Есть ли какие-либо выгоды и преимущества для компаний в работе именно с международными финансовыми институтами, такими как Альфа-Банк (Альфа-Групп)?

- Да, несомненно есть. Во-первых, мы являемся частью консорциума Альфа-Групп, который представлен в таких странах как Россия, Украина, Беларусь, Нидерланды. У нас есть экспертиза группы, и мы можем точечно подойти к решению нужд и потребностей наших клиентов, в том числе за пределами Республики Казахстан. Во-вторых, скорость и стоимость платежей, хотя бы в рамках ЕАЭС (РФ и Беларусь), уже выгодно отличают нас от рынка. Ну, и, наконец, стандарты работы, сервис, качество сопровождения и обслуживания клиентов, внедренные нашим холдингом, максимально приближены к международным стандартам.



Альфа-Банк – это крупнейший частный коммерческий банк на территории бывших стран СНГ, имеющий безупречную репутацию уже 25 лет (22 из них в РК). Поэтому мы всегда оперативны, мобильны, гибки, и вся наша работа строится от пожеланий и во имя клиента.



- На какие аспекты должен обращать внимание каждый человек при выборе финансового института и работе с ним?

- Когда клиент приходит в банк, мы смотрим на все его аспекты и составляющие: пол, возраст, уровень зарплаты, кредитную историю, финансовое состояние и деловую репутацию – в случае проверки юр. лиц. Точно так же человек должен смотреть на банк, на определенные его составляющие, такие как: рейтинг, достаточность собственного капитала к заемному. Возможно, это сложные инструменты для неподкованного в финансовом плане человека. Проще говоря, эти вещи состоят из следующих показателей: надежность банка, кредитоспособность банка, умение отвечать по своим обязательствам перед клиентами и кредиторами, перед своими вкладчиками. Показатель в рейтинге ТОП-3 международного рейтингового агентства «Standard and Poor’s» говорит, что Альфа-Банк очень уверенно себя чувствует с точки зрения выполнения всех своих поручений. И именно поэтому нам присуждают высокие рейтинги стабильности банка.

Мы, как эксперты, знаем, сколько клиенту нужно денег. Мы понимаем настоящую клиентоориентированность как то, чтобы подсказать клиенту, как правильно распорядиться тем, что у него есть и что может дать ему банк. Мы, как банк неравнодушных людей, вовлеченных в потребности клиента, стараемся подобрать наиболее подходящий для него инструмент, который будет способствовать его развитию, при этом не навешивая на него лишние обязательства перед нами. Ведь настоящие ценностные атрибуты бизнеса состоят в том, чтобы правильно ориентировать клиента, как ему лучше распорядиться своими ресурсами.



- Талгат, а Вы являетесь фанатом своего бренда?

- Я работаю в Альфа-Банке восемь лет. Этот банк уже для меня не просто брэнд, а нечто большее. С Альфой связано много эмоций. Конечно, я люблю Альфу.

У нас в Альфе есть три ключевые ценности: «Я – победитель», «Мы – лучшая команда», «Мы радуем клиентов и партнеров». Каждая из этих ценностей исходит из того, что банк не должен стоять на месте. Мы должны всегда идти вперед, искать новые пути развития, придумывать новые продукты и подходы. И это то, что меня драйвит и радует. Я каждый день побеждаю себя, свои страхи и привычки, чтобы показывать сверхрезультат, чтобы быть победителем.

То же самое касается и нашей команды. Мы все объединены общими ценностями и целями, и это такое удовольствие - работать в команде единомышленников. И это развивает в нас дух предпринимателя. Мы не являемся наемными работниками, мы – владельцы бизнеса. И мы все работаем над улучшением нашего сервиса и услуг для того, чтобы ежедневно радовать наших клиентов и партнеров.



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