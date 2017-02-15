Сейчас на сайте
2688
объявлений
  • сдам Цеха
  • продам Актау, зем. участок за 43 000 000 тенге
  • сдам 4-комнатную квартиру за 230 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • продам СОТ Рауан, 2-комн. дом за 5 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 8 500 000 тенге
 

 
Среда, 15 Февраля
+1...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 322.49 KZT
  • €1 = 342.19 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » PR

Как не работать, но зарабатывать?

Просмотров:587 Опубликовано: Сегодня, 09:38
Как не работать, но зарабатывать?
Как не работать, но зарабатывать?
Валютный рынок как один из самых прибыльных способов получения заработка в интернете

Благодаря стремительному развитию рынка информационно-коммуникационных технологий только в период с 2000 по 2015 год количество интернет-пользователей увеличилось почти в семь раз − с 6.5 до 43 процентов мирового населения, то есть до 3.5 миллиардов человек. Для всех нас это означает постепенный переход большинства повседневных процессов, в том числе и получения дохода, в виртуальную среду. На сегодняшний день одним из наиболее доступных и прибыльных способов заработка в интернете является торговля на валютном рынке. Так, за счет чего рынок Форекс прочно занял эту финансовую нишу?

Гаджет вам в помощь

Начнем с того, что работа на валютном рынке, действительно, не требует каких-то специальных технических приспособлений, кроме любого устройства с выходом в интернет. Убедиться в этом вы можете на сайте компании Альпари - крупнейшего форекс-брокера в России и странах СНГ. В компании внедрены всевозможные способы ведения торговли: посредством ПК, смартфонов и планшетов. Таким образом, при помощи любого гаджета, находящегося в вашем распоряжении, вы можете получить доступ к мировым финансовым рынкам из любой точки земного шара. Для этого лишь потребуется зарегистрировать личный кабинет и скачать торговую платформу на сайте Альпари.

Ни дать, ни взять 24/5

Правила, по которым функционирует валютный рынок, также способствуют его популярности среди пользователей интернета по всему миру. Дело в том, что на Форекс можно торговать 24 часа, пять дней в неделю. Это дает возможность использовать наиболее выгодные предложения в любое удобное время. Вне зависимости от того, сколько времени вы готовы уделять торговле на валютном рынке - пару часов в день или пару дней в неделю – вы можете рассчитывать на получение заработка.

Ноль плюс

Размер минимального депозита, который позволяет начать торговлю на валютном рынке, напрямую связан с доступностью Форекс для массового потребителя. Чем он меньше, тем большее количество людей могут для себя рассматривать такой вид заработка. Именно поэтому компания Альпари предоставляет своим клиентам возможность открыть счет с отсутствующим минимальным депозитом, то есть вам не нужно вносить какие-либо средства, чтобы начать торговать.

Брокер – друг человека

Что касается прибыльности, то она зависит от таких важных показателей, как количество инструментов для торговли, которые есть у брокера, размер кредитного плеча и прочее. Например, компания Альпари предлагает своим клиентам более 60 различных инструментов для торговли, в том числе валютные пары, драгоценные металлы, контракты на товары, фондовые индексы и другие. Конечно, валюты являются основным инструментом трейдеров, но если вы лучше разбираетесь в ценообразовании золота, никто не мешает вам выбрать именно его в качестве актива для совершения сделок.

Кредитное плечо может значительно увеличить доход трейдера за счет увеличения объема сделки. Допустим, вы знаете, что цена на доллар будет расти, и поэтому хотите приобрести как можно больше этой валюты, чтобы в последующем перепродать ее по более выгодной цене. Но на данный момент вы располагаете средствами на покупку только $1000. Как раз для этого и нужно кредитное плечо. В зависимости от его размера вы сможете приобрести более крупную сумму иностранной валюты и в дальнейшем получить гораздо больший доход. Если вы откроете сайт компании Альпари, то увидите, что там могут предоставить кредитное плечо вплоть до 1:1000.

Таким образом, если вы всерьез задумались о возможности получения заработка с помощью интернета, стоит обратить свое внимание на валютный рынок. Это динамичный финансовый институт, который развивается наравне с современными технологиями. А выгодные условия сотрудничества и множество различных инструментов для торговли вам всегда готов предоставить форекс-брокер №1 – компания Альпари.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Поделись с другими :
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика