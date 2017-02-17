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Сделано в Мангистау

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Ассоциация дизайнеров одежды появилась в Мангистауской области.
В отеле «Caspian Riviera Grand Palace» состоялась презентация ассоциации «Союз дизайнеров одежды Мангистауской области». Организация была создана для того, чтобы объединить усилия модельеров региона и стать платформой для всесторонней поддержки и развития.

Ассоциация дизайнеров одежды была открыта при поддержке Палаты предпринимателей Мангистауской области. Ее возглавила основатель Дома моды «Нур-Шах», дизайнер Нуржамал Нурпейсова. В своей речи она не только рассказала о том, как пришла идея открыть в регионе союз модельеров, но и поделилась масштабными планами.

Сделано в Мангистау


- У каждого из нас наступает момент, когда хочется не только вдохновляться, но и вдохновлять кого-то. Мне регулярно пишут на почту и в социальных сетях. Поступают десятки обращений направить, помочь, дать профессиональный совет. Начинающие дизайнеры спрашивают, когда мы будем проводить тренинги и мастер-классы. Эти обращения и заставили меня задуматься о том, что накопленный мною опыт пора передавать молодому поколению. Поэтому мы надеемся, что ассоциация дизайнеров одежды будет не только площадкой коммуникаций, но и вдохновения, благодаря которой модельеры региона смогут заявить о себе не только в Мангистау, но и по всему Казахстане, - отметила Нуржамал Нурпейсова.


Сделано в Мангистау


Инициатива создания Ассоциации дизайнеров одежды принадлежала Совету деловых женщин Мангистауской области. Его председатель Сауле Салихова сообщила, что одной из главных задач Ассоциации является юридическая помощь и консультативная поддержка, которую в любой момент смогут получить модельеры области.

- При региональной палате предпринимателей три года действует Совет деловых женщин, который инициировал создание нескольких отраслевых профессиональных Ассоциаций в сферах женского предпринимательства. Первой нашей ласточкой в этом большом организационном деле стало создание ассоциации «Союз дизайнеров одежды Мангистауской области», целью которой является объединение всех дизайнеров текстильной отрасли нашей области, в том числе дизайнеров национальной одежды. Наш регион славится преданностью традициям, у нас есть свой неповторимый почерк, колорит. Жители других городов Казахстана любят мангистауских дизайнеров и заказывают их авторские наряды. Я убеждена, что мы должны развивать это направление и оказывать содействие в защите авторских прав и интересов наших дизайнеров. Многие из них работают как индивидуальные предприниматели, но мы в силах помочь им в регистрации собственного бренда, - отметила Сауле Салихова.


Сделано в Мангистау


Диана Ботаева, директор бренда «DOMA DOMA Streetwear» и один из соучредителей ассоциации в своей речи подчеркнула важность проведения конкурсов, показов и специализированных выставок.
Во всем мире молодые дизайнеры стремятся попасть на недели мод и наряду с известными модельерами показать свои коллекции, потому как организация авторского показа - это колоссальные вложения. На привлечение целевых групп, маркетинг и рекламу затрачиваются огромные финансовые и человеческие ресурсы. Эти факторы учитывались нами при создании стратегии развития ассоциации, поэтому мы планируем проводить регулярные встречи, семинары, а также мероприятия, которые позволят нашим дизайнерам раскрыть свой потенциал и представить себя широкой аудитории как в Мангистау, так и за пределами области.

Более 30 молодых дизайнеров сегодня занимаются пошивом одежды в Мангистау, и интерес к этой отрасли, по словам участников презентации, только продолжает расти.

Сделано в Мангистау


- Перед ассоциацией стоит цель развития и усовершенствования в регионе такой отрасли как производство одежды, в том числе повседневной, вечерней, детской, спортивной, одежды для будущих мам. Ассоциация будет содействовать в обмене информацией в области дизайна одежды, работать с органами государственной власти, промышленными и научными организациями, помогать дизайнерам в повышении своего профессионального уровня, а также установлении творческих контактов со специалистами-дизайнерами из других регионов и зарубежными специалистами для обмена опытом и продвижения местной продукции на республиканский и международный уровень, - рассказали участники пресс-конференции.


Почетным гостем пресс-конференции стала известный казахстанский дизайнер Фариза Султан, которая специально прилетела в Актау, чтобы поздравить коллег и пожелать творческих успехов будущим членам ассоциации.

- Мне очень импонирует, что в Актау такие сплоченные дизайнеры, что они действуют и чувствуют красивое, как итальянцы. В вас это есть, и для всего Казахстана вы станете образцом, потому что аналогов ассоциации «Союз дизайнеров одежды Мангистауской области» нет в Казахстане. Вы сегодня впереди всех, и это будет новаторским шагом для развития легкой промышленности Казахстана, - отметила Фариза Султан.


Существовать ассоциация дизайнеров одежды будет за счет членских взносов. Оказывать ей поддержку планирует и региональная палата предпринимателей.

Сделано в Мангистау


- Мы рады, что в нашей области дизайнеры как-то сгруппировались, так как в эпоху глобализации объединение и сплочение предпринимателей очень важно. Ассоциация будет пополнять свой бюджет за счет личных вкладов, при этом палата предпринимателей будет всесторонне поддерживать, консультировать, организовывать совместные с данной организацией мероприятия. Мы знаем, что у нас есть достойные бренды, и хотим, чтобы о них знали как в регионе, так и за его пределами, а потребители пользовались товарами под брендом «Сделано в Мангистау», - отметил в заключении Олжас Каржауов, руководитель региональной палаты предпринимателей.


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Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
Сделано в Мангистау
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