Секреты продуктивной учебы в школе. Как вырастить успешного ребенка?

У 90% современных школьников проблемы с памятью и вниманием
Как привить ребенку любовь к чтению и учебе? В чем причина низкой успеваемости детей в школе? С какими проблемами чаще всего сталкиваются современные школьники? Вот лишь краткий перечень вопросов, интересующих каждого родителя. Как найти на них ответы, знает сертифицированный бизнес-тренер, психолог, автор девяти книг по развитию детей, учредитель школы скорочтения и развития памяти у детей в г. Актау Шамиль Ахмадуллин.- Современные родители часто сталкиваются с одной и той же проблемой: дети не хотят читать, плохо усваивают информацию и, как следствие, плохо успевают в школе. На Ваш взгляд, в чем причина такой проблемы?
- Большинство родителей списывают низкую успеваемость либо на лень детей, либо на некомпетентность педагогов. Они пытаются бороться с симптомами, нанимая репетиторов или сами заставляя ребенка корпеть над учебниками. Естественно, такой подход приводит либо к тому, что ребенок, избалованный разжевываниями репетиторов, напрочь отучается думать и учиться самостоятельно, либо к ненависти к учебе.- Что делать родителям для того, чтобы ребенок любил учебу и хорошо учился?
- Во-первых, ребенок любит делать то, что у него хорошо получается. Во-вторых, необходимо лечить «болезнь», а не симптомы. Главные причины низкой успеваемости в школе: отсутствие внимания, плохая память, низкая скорость чтения. Фактически это те необходимые навыки, которые позволяют ребенку великолепно учиться. Думаю, со мной согласится любой педагог, что только эти навыки позволят ребенку хорошо учиться и успешно сдать экзамены.- Как родителю развить эти навыки в ребенке?
- В принципе, это можно сделать самостоятельно. Методики описаны в специальной литературе, например, в моих книгах «Скорочтение для детей. Как научить ребенка правильно читать и понимать прочитанное» и «Развитие памяти у детей. Как научить ребенка запоминать легко и надолго». В этих книгах я достаточно подробно описываю все технологии, что мы применяем в своей школе скорочтения и развития памяти. Обе книги можно найти в магазинах. К слову, они входят в ТОП-50 самых покупаемых книг по развитию детей в России. Судя по положительным отзывам на них в интернет-магазинах, у многих родителей получается с успехом применять их самостоятельно.
Если же у родителей нет времени и желания заниматься самостоятельно, то можно посетить наши тренинги скорочтения и развития памяти и внимания. Здесь обученные мной, профессиональные педагоги дадут гарантированный результат. Это мой основной принцип — мы возвращаем деньги, если результатов нет.- Кто оценивал Ваши методики?
- Основные — это МГПУ (Московский государственный педагогический университет) и ФИРО (Федеральный институт развития образования), еще много менее именитых рецензентов, поэтому можно с уверенностью говорить, что успешность наших методик подтверждена не только результатами сотен наших учеников, но и одобрена ведущими экспертами в сфере образования в стране.
Некоторые сертификаты и награды методик скорочтения и развития памяти Шамиля Ахмадуллина«ОБУЧЕНИЕ — ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ»- На какие проблемы чаще всего жалуются родители Ваших учеников?
- В основном, это - низкая концентрация внимания, плохая память и низкая успеваемость в школе. Многих ребят родители приводят, чтобы они по-новому посмотрели на образование, потому что понимают, что дети, владеющие собой, получают огромное конкурентное преимущество. Стоит понимать, что к нам обращаются те люди, которые хотят увидеть своего отпрыска в качестве владельца бизнеса, политика или специалиста экстра-класса, именно поэтому среди наших клиентов очень много известных в республике лиц. Зачастую родители сомневаются, что их ребенок, который плохо учится в школе, сможет успешно пройти наши тренинги. Это большая ошибка, при отборе на тренинг мы полностью игнорируем успеваемость. Зачастую именно эти ребята и получают максимальные результаты.- В каком формате проводятся занятия?
- У многих детей в голове есть негативная мыслеформа «Обучение — это боль». Наша задача изменить эти мысли на «Обучение — это удовольствие». Занятия у нас проходят в формате увлекательного тренинга, который переворачивает представление об учебе. Цикл занятий состоит из 10 тренингов по скорочтению и 12 — по развитию памяти. Этого достаточно для получения хороших результатов.- Каковы средние результаты Ваших учеников?
- Если брать тренинг скорочтения, то среднее увеличение скорости чтения в группах — в 2,4 раза с учетом понимания. Основные результаты тренинга по памяти: ребенок успевает прочитать, разобрать, выделить главное и пересказать параграф за 15-20 минут, легко учит термины, даты, стихи и т. д. Отмечу, что пересказ идет с пониманием сути, с правильно расставленными акцентами. На тренинге по памяти мы даже даем азы по публичным выступлениям, правда, это вынужденная мера. Для 80-90 процентов детей и подростков выступить перед одноклассниками и учителем — огромная проблема. Думаю, каждый родитель понимает, насколько важно уметь четко и лаконично изложить свои мысли перед людьми.- Какие разработки для обучения детей Вы предлагаете?
- В стенах нашей школы мы предлагаем обучение по трем программам на казахском и русском языках:
1) Чтение с 0 (для тех детей, которые еще только начинают читать, и им необходимо это для поступления в школу).
2) Чтение по словам (для детей, кто читает слогами и необходимо читать целыми словами).
3) Скорочтение (данный тренинг предназначен для тех, кто уже хорошо читает вслух и хочет улучшить свои навыки работы с большим объемом информации).
Также объявляем о наборе детей на новый тренинг КУРСЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
– эта программа уже прошла тестирование и вводится в школе, первым нашим ученикам мы делаем скидки, все подробности вы сможете узнать у нашего преподавателя.- Как попасть на этот тренинг, и в каком формате он будет проходить?
- Во-первых, необходимо пройти собеседование. Мы берем не всех, у нас с родителями должно быть общее видение правильных методов обучения, а у ребенка — желание пройти тренинг. Со своей стороны мы гарантируем результаты и возвращаем деньги, если родитель говорит, что не видит их. К слову, таких случаев на моей практике было всего два.Филиал школы открылся по адресу 29А мкр., БЦ "Нур Плаза", офис 17.
Для того, чтобы попасть на тренинг, необходимо пройти собеседование, записавшись по телефону +7-702-981-83-43
или оставить заявку на нашем сайте aktau.turboread.ru
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