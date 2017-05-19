Модельное агентство ANDRES AKTAU отметило 2 года со дня открытия с большим размахом

TOYOTA CENTER AKTAU



Компания «Screen Rental Company» - аренда профессионального звукового, светового, видео-и сценического оборудования



Винотека «ARBA WINE»



Студия красоты «TOMIRIS»



Визажист Раушан Койшибаева



Школа парикмахеров НАЗГУЛЬ ПОХОДНЯ



Хэир-стилист Анастасия Шевелева



Визажист Айкун Магеррамова



Лакокрасочная торговая сеть «5 БАЛЛОВ»



Barbershop «KING»



Сервис доставки еды «ППshka»



Bistrot De Luxe «ITALIANO»



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«Global Day of Discovery» проходит каждый год под эгидой гостиничного бренда Renaissance сети отелей Marriott. Данное мероприятие было создано для того, чтобы гости могли прочувствовать ритм времени «с 6 до 9» с тем же энтузиазмом, который они испытывают во время работы «с 9 до 6».«ANDRES MODEL AGENCY AKTAU» за два года своей профессиональной деятельности показало стремительный рост и добилось значимых результатов: модели агентства ANDRES AKTAU приняли участие в KAZAKHSTAN FASHION WEEK ASTANA и KAZAKHSTAN FASHION WEEK ALMATY.Спонсоры, партнёры, постоянные клиенты, друзья и единомышленники собрались в этот день в отеле «RENAISSANCE», чтобы отметить это знаковое событие.Вечер открыл показ от молдавского бренда JULIA ALLERT, представителем которого в нашем регионе является Гульмира Тобанияз.В арсенале бренда публикации лукбуков в известных глянцевых журналах, участие в телевизионных проектах и различных модных показах.Оversize, многослойность, нескучные принты, интересные детали, классические формы и натуральные материалы.Новую коллекцию под названием «Карамель» презентовала дизайнер Асель Жекенова, основатель бренда для будущих мам «ДАРИЯ».Наряды, выполненные в пастельных тонах с геометрическими принтами и фигурным кроем из барби-стрейча и креп-шифона, они удобные и универсальные: можно носить как на протяжении всей беременности, так и во время кормления малыша.Акроботическое шоу продемонстрировали парни из «ANDRES AKTAU» вместе с детками из «ANDRES JUNIOR», которые представили бренд уличной одежды «DOMA DOMA STREETWEAR».Восточную коллекцию показала дизайнер Гаухар Амирова, основатель бренда «STUDIO_GAUHAR_AMIROVOI».Бренд «STUDIO_GAUHAR_AMIROVOI» был основан в 2016 году. И со дня своего открытия он достаточно узнаваемый не только в городе Актау, но и за его пределами. Бренд развивается в двух направлениях: рret-a-porte и одежда в национальном стиле.Пожалуй, самым милым и трогательным моментом вечера стал показ от бренда «CHOUPETTE».Бренд «CHOUPETTE» - это не только коллекционная детская одежда для детей с первых дней жизни и до 8 лет, это еще и пасторальные аксессуары для детских комнат и изумительная мебель ручной работы, выполненная в лучших традициях старинных французских мануфактур.Кульминацией вечера стал показ изысканной коллекции одежды «Озария» от дизайнера Нуржамал Нурпеисовой – основателя модного дома «НУР-ШАХ».Яркие модели, созданные в стиле «Этно-шик», сочные оттенки красного с черным - особенно актуальны в этом сезоне. Платья были выполнены из дорогих тканей и украшены роскошной вышивкой и поясами.Показ прошел под живое выступление BIG SOM и ХЕДЛАЙНЕРА вечера - певицы LUINA.В перерывах между показами была проведена лотерея от спонсоров, разыгрывались 5 сертификатов на техническое обуслуживание и диагностику автомобиля от «TOYOTA CENTER AKTAU», призы от партнеров – Renaissance Aktau Hotel: 6 ваучеров на проживание в сети отелей MARRIOTT, 3 ваучера на бесплатное посещение Клуба Здоровья «HELTH CLUB» и 4 ваучера на бесплатный ужин в ресторане «SILK» отеля «RENAISSANCE», а также 2 сертификата на бесплатное обучение в «ANDRES MODEL AGENCY AKTAU».Программа мероприятия также включала в себя WELCOME DRINK от винотеки ARBA WINE и обновленные закуски от нового шеф повара отеля «RENAISSANCE» - Мустафы Махади.