Модельное агентство ANDRES AKTAU отметило 2 года со дня открытия с большим размахом
17 мая 2017 года состоялось торжественное празднование Дня рождения «ANDRES MODEL AGENCY AKTAU» в рамках ежегодного мероприятия сети отелей RENAISSANCE HOTELS «GLOBAL DAY OF DISCOVERY».
«Global Day of Discovery» проходит каждый год под эгидой гостиничного бренда Renaissance сети отелей Marriott. Данное мероприятие было создано для того, чтобы гости могли прочувствовать ритм времени «с 6 до 9» с тем же энтузиазмом, который они испытывают во время работы «с 9 до 6».
«ANDRES MODEL AGENCY AKTAU» за два года своей профессиональной деятельности показало стремительный рост и добилось значимых результатов: модели агентства ANDRES AKTAU приняли участие в KAZAKHSTAN FASHION WEEK ASTANA и KAZAKHSTAN FASHION WEEK ALMATY.
Спонсоры, партнёры, постоянные клиенты, друзья и единомышленники собрались в этот день в отеле «RENAISSANCE», чтобы отметить это знаковое событие. Вечер открыл показ от молдавского бренда JULIA ALLERT, представителем которого в нашем регионе является Гульмира Тобанияз. В арсенале бренда публикации лукбуков в известных глянцевых журналах, участие в телевизионных проектах и различных модных показах. Оversize, многослойность, нескучные принты, интересные детали, классические формы и натуральные материалы.
Новую коллекцию под названием «Карамель» презентовала дизайнер Асель Жекенова, основатель бренда для будущих мам «ДАРИЯ». Наряды, выполненные в пастельных тонах с геометрическими принтами и фигурным кроем из барби-стрейча и креп-шифона, они удобные и универсальные: можно носить как на протяжении всей беременности, так и во время кормления малыша.
Акроботическое шоу продемонстрировали парни из «ANDRES AKTAU» вместе с детками из «ANDRES JUNIOR», которые представили бренд уличной одежды «DOMA DOMA STREETWEAR».
Восточную коллекцию показала дизайнер Гаухар Амирова, основатель бренда «STUDIO_GAUHAR_AMIROVOI». Бренд «STUDIO_GAUHAR_AMIROVOI» был основан в 2016 году. И со дня своего открытия он достаточно узнаваемый не только в городе Актау, но и за его пределами. Бренд развивается в двух направлениях: рret-a-porte и одежда в национальном стиле.
Пожалуй, самым милым и трогательным моментом вечера стал показ от бренда «CHOUPETTE». Бренд «CHOUPETTE» - это не только коллекционная детская одежда для детей с первых дней жизни и до 8 лет, это еще и пасторальные аксессуары для детских комнат и изумительная мебель ручной работы, выполненная в лучших традициях старинных французских мануфактур.
Кульминацией вечера стал показ изысканной коллекции одежды «Озария» от дизайнера Нуржамал Нурпеисовой – основателя модного дома «НУР-ШАХ». Яркие модели, созданные в стиле «Этно-шик», сочные оттенки красного с черным - особенно актуальны в этом сезоне. Платья были выполнены из дорогих тканей и украшены роскошной вышивкой и поясами. Показ прошел под живое выступление BIG SOM и ХЕДЛАЙНЕРА вечера - певицы LUINA.
В перерывах между показами была проведена лотерея от спонсоров, разыгрывались 5 сертификатов на техническое обуслуживание и диагностику автомобиля от «TOYOTA CENTER AKTAU», призы от партнеров – Renaissance Aktau Hotel: 6 ваучеров на проживание в сети отелей MARRIOTT, 3 ваучера на бесплатное посещение Клуба Здоровья «HELTH CLUB» и 4 ваучера на бесплатный ужин в ресторане «SILK» отеля «RENAISSANCE», а также 2 сертификата на бесплатное обучение в «ANDRES MODEL AGENCY AKTAU».
Программа мероприятия также включала в себя WELCOME DRINK от винотеки ARBA WINE и обновленные закуски от нового шеф повара отеля «RENAISSANCE» - Мустафы Махади.
Нас поддержали:
TOYOTA CENTER AKTAU
Компания «Screen Rental Company» - аренда профессионального звукового, светового, видео-и сценического оборудования
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.