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Новый и инновационный материал в сети строительных магазинов "MABER"

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 12:24
Новый и инновационный материал в сети строительных магазинов "MABER"
Строймаркет "MABER"
Гипсостружечная плита (ГСП) - это современный, высокотехнологичный, экологичный и пожаробезопасный листовой строительный материал, предназначенный для облицовки внутренних поверхности помещений в зданиях и строениях различных типов и назначений. Замена ДСП, OSB, гипсокартону и фанере.

ГСП производится по ТУ 5742-004-05292444-2010, методом полусухого прессования формовочной массы, состоящей из гипса, равномерно армированного по всему объему древесной стружкой и водой. Лицевая поверхность плит уплотненная, гладкая и светлая.
При производстве ГСП не применяются вредные материалы (асбест, смолы, клеи и т.п.), в результате, при эксплуатации из плит не выделяются вредные для здоровья человека летучие соединения и остаточные мономеры. Поэтому ГСП абсолютно безопасна для здоровья человека! Этот факт убедительно подтверждается гигиеническим заключением и экологическим сертификатом на продукцию.

Основные потребительские свойства

Экологичность
ГСП не содержит в своем составе токсических добавок, смол, клея и иных связующих, поэтому не выделяет вредных и опасных для здоровья человека веществ.

Пожаробезопасность
Гипс не горит, при этом защищает от горения древесные волокна плиты ( Г1,Т1, В1, РП 1, Д1).

Звукоизоляция
Хорошая звукоизоляция является неотъемлемой частью высококачественного материала. Она необходима для изоляции полов, стен и потолков от воздушного и ударного шума.

Высокая прочность
Внутренняя структура плит, армированная древесными волокнами, придает ГСП высокие показатели физико-химических свойств.

Высококачественная поверхность материала
Светлая, плотная, ровная и прочная поверхность плит может подвергаться любой отделке-ГСП, может быть окрашена, оклеена обоями, облицована керамической плиткой, покрыта линолеумом, ламинатом. После доработки может ламинироваться.

Удобство применения (монтажа)
Для строительных работ с ГСП используется обычный инструмент по дереву. Плиту можно резать, фрезеровать, сверлить, шлифовать.

Новый и инновационный материал в сети строительных магазинов "MABER"


Плиты применяются в помещениях объектов социальной сферы и медицинских учреждений, школах, детских садах и санаториях, а также во всех жилых, общественных, административных и промышленных зданиях при выполнении следующих видов работ:
  • В облицовке внутренних поверхностей стен и потолков;
  • В устройстве межкомнатных перегородок;
  • В облицовке откосов и устройстве подоконников;
  • В устройстве сборных стяжек оснований пола;
  • Под различные финишные декоративные покрытия;
  • В каркасном домостроении (внутренняя облицовка стен и потолков);
  • В огнезащитной облицовке строительных элементов стальных и деревянных конструкций;
  • В облицовке в помещениях с влажным режимом рекомендовано использование ГСПВ.


Новый и инновационный материал в сети строительных магазинов "MABER"


Подробнее можете узнать в Сети строительных магазинов "MABER" в городах:
1. Актау, 21 мкр., здание строймаркет "MABER".
Тел: 8 (7292) 50-25-20, 50-25-22.
2. Жанаозен, северная промзона, здание строймаркет "MABER".
Тел: 8 (72934) 92-3-24, 92-3-25.
3. Форт-Шевченко, пос. Баутино, ул. Киржуманулы, здание строймаркет "MABER".
    Тел: 8 (72839) 28-430, 8 (7292) 20-30-39.

Наш сайт: www.maber.com.kz
Наша эл. почта: info@tmik.kz





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