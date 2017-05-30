Новый и инновационный материал в сети строительных магазинов "MABER"

В облицовке внутренних поверхностей стен и потолков;



В устройстве межкомнатных перегородок;



В облицовке откосов и устройстве подоконников;



В устройстве сборных стяжек оснований пола;



Под различные финишные декоративные покрытия;



В каркасном домостроении (внутренняя облицовка стен и потолков);



В огнезащитной облицовке строительных элементов стальных и деревянных конструкций;



В облицовке в помещениях с влажным режимом рекомендовано использование ГСПВ.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГСП производится по ТУ 5742-004-05292444-2010, методом полусухого прессования формовочной массы, состоящей из гипса, равномерно армированного по всему объему древесной стружкой и водой. Лицевая поверхность плит уплотненная, гладкая и светлая.При производстве ГСП не применяются вредные материалы (асбест, смолы, клеи и т.п.), в результате, при эксплуатации из плит не выделяются вредные для здоровья человека летучие соединения и остаточные мономеры. Поэтому ГСП абсолютно безопасна для здоровья человека! Этот факт убедительно подтверждается гигиеническим заключением и экологическим сертификатом на продукцию.ГСП не содержит в своем составе токсических добавок, смол, клея и иных связующих, поэтому не выделяет вредных и опасных для здоровья человека веществ.Гипс не горит, при этом защищает от горения древесные волокна плиты ( Г1,Т1, В1, РП 1, Д1).Хорошая звукоизоляция является неотъемлемой частью высококачественного материала. Она необходима для изоляции полов, стен и потолков от воздушного и ударного шума.Внутренняя структура плит, армированная древесными волокнами, придает ГСП высокие показатели физико-химических свойств.Светлая, плотная, ровная и прочная поверхность плит может подвергаться любой отделке-ГСП, может быть окрашена, оклеена обоями, облицована керамической плиткой, покрыта линолеумом, ламинатом. После доработки может ламинироваться.Для строительных работ с ГСП используется обычный инструмент по дереву. Плиту можно резать, фрезеровать, сверлить, шлифовать.