Новый и инновационный материал в сети строительных магазинов "MABER"

Гипсостружечная плита (ГСП) - это современный, высокотехнологичный, экологичный и пожаробезопасный листовой строительный материал, предназначенный для облицовки внутренних поверхности помещений в зданиях и строениях различных типов и назначений. Замена ДСП, OSB, гипсокартону и фанере.
ГСП производится по ТУ 5742-004-05292444-2010, методом полусухого прессования формовочной массы, состоящей из гипса, равномерно армированного по всему объему древесной стружкой и водой. Лицевая поверхность плит уплотненная, гладкая и светлая. При производстве ГСП не применяются вредные материалы (асбест, смолы, клеи и т.п.), в результате, при эксплуатации из плит не выделяются вредные для здоровья человека летучие соединения и остаточные мономеры. Поэтому ГСП абсолютно безопасна для здоровья человека! Этот факт убедительно подтверждается гигиеническим заключением и экологическим сертификатом на продукцию.
Основные потребительские свойства
Экологичность ГСП не содержит в своем составе токсических добавок, смол, клея и иных связующих, поэтому не выделяет вредных и опасных для здоровья человека веществ.
Пожаробезопасность Гипс не горит, при этом защищает от горения древесные волокна плиты ( Г1,Т1, В1, РП 1, Д1).
Звукоизоляция Хорошая звукоизоляция является неотъемлемой частью высококачественного материала. Она необходима для изоляции полов, стен и потолков от воздушного и ударного шума.
Высокая прочность Внутренняя структура плит, армированная древесными волокнами, придает ГСП высокие показатели физико-химических свойств.
Высококачественная поверхность материала Светлая, плотная, ровная и прочная поверхность плит может подвергаться любой отделке-ГСП, может быть окрашена, оклеена обоями, облицована керамической плиткой, покрыта линолеумом, ламинатом. После доработки может ламинироваться.
Удобство применения (монтажа) Для строительных работ с ГСП используется обычный инструмент по дереву. Плиту можно резать, фрезеровать, сверлить, шлифовать.
Плиты применяются в помещениях объектов социальной сферы и медицинских учреждений, школах, детских садах и санаториях, а также во всех жилых, общественных, административных и промышленных зданиях при выполнении следующих видов работ:
В облицовке внутренних поверхностей стен и потолков;
В устройстве межкомнатных перегородок;
В облицовке откосов и устройстве подоконников;
В устройстве сборных стяжек оснований пола;
Под различные финишные декоративные покрытия;
В каркасном домостроении (внутренняя облицовка стен и потолков);
В огнезащитной облицовке строительных элементов стальных и деревянных конструкций;
В облицовке в помещениях с влажным режимом рекомендовано использование ГСПВ.
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