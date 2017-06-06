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mobiMoney расширяет возможности абонентов activ по оплате услуг с баланса мобильного номера

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 16:35
mobiMoney расширяет возможности абонентов activ по оплате услуг с баланса мобильного номера
mobiMoney
АО «Кселл» объявляет о запуске портала мобильного финансового сервиса mobiMoney для оплаты услуг и покупок онлайн с баланса номера мобильного телефона для абонентов activ.

«Наша компания активно развивает и внедряет технологические решения в области мобильных финансовых услуг. Абонентам activ уже доступны оплата проезда в общественном транспорте и паркинга с баланса их абонентского номера, а также покупка билетов на мероприятия. Мы видим очень хороший отклик наших абонентов. За пять месяцев абоненты acitv купили более тысячи билетов на сумму свыше 3,6 млн. тенге. И сегодня с запуском нового портала mobiMoney для абонентов activ наша компания делает еще один важный шаг в развитии мобильных финансовых сервисов в сторону еще больших возможностей и комфорта для наших пользователей», - отметил Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

mobiMoney значительно расширяет список услуг, которые теперь можно оплачивать при помощи баланса мобильного номера. Кроме того, эта услуга делает процесс оплаты удобным и простым.

3 причины воспользоваться сервисом mobiMoney:
  • Простота – мобильный телефон всегда под рукой
  • Скорость – номер мобильного телефона всегда в голове
  • Безопасность – подтверждение покупки или оплаты через SMS


«Мы внимательно изучили поведение потребителей онлайн-платежей в Казахстане. Поэтому, в первую очередь, предлагаем удобные и комфортные условия для оплаты для наиболее активного сегмента – онлайн-геймеров, которые через mobiMoney могут теперь оплачивать свои игровые активности. Женской аудитории мы предлагаем возможность делать покупки с баланса в популярных косметических сетевых компаниях. Любителям шоппинга – возможность покупать скидочные купоны с их баланса», - поделился подробностями работы нового сервиса Арти Отс.

Как работает mobiMoney:

  • Пользователь на сайте mobimoney.kz выбирает интересующего поставщика услуг, вводит реквизиты (номер договора, e-mail, логин), сумму и свой номер мобильного телефона activ;
  • При нажатии на кнопку «Оплатить» ему приходит SMS c одноразовым кодом и отображается страница с деталями операции и запросом на подтверждение операции;
  • Пользователь вводит код SMS, нажимает кнопку «Подтвердить» и видит страницу с результатами проведения операции;
  • После он получает SMS с информацией о проведенной операции.


Компания «Кселл» планирует увеличить количество поставщиков на платежном сервисе mobiMoney. Список доступных для оплаты услуг и партнеров можно узнать на сайте mobimoney.kz.

Технологическим партнером сервиса mobiMoney является финтех компания «WoopPay».
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