2200 выпусков 71 журнала могут скачивать и читать абоненты Kcell и activ со своих мобильных устройств на mobipress

“Мир вокруг нас все больше становится цифровым. Вместе с ним меняются привычки и потребности наших клиентов, которые хотят в любое время через свои мобильные устройства получать доступ к любому развлекательному контенту – от ТВ-передач и кино до книг и журналов. Этот глобальный тренд мы уже давно наблюдаем и в Казахстане. И мы рады предложить нашим клиентам еще один новый сервис mobipress, который расширяет нашу линейку ОТТ-услуг и делает доступ к любимым журналам удобным и комфортным в любой точке, где абоненты нашей компании захотят их почитать. Более того, теперь 30 дней подписки на 2200 выпусков популярных журналов стоит почти столько же, сколько один журнал. Цифровая эволюция продолжается, и наша компания продолжит выводить на рынок новые развлекательные услуги, чтобы сделать жизнь наших абонентов более интересной и насыщенной», - отметил Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

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