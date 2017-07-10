В Актау начнет работать центр адаптации и социализации детей с аутизмом

- Для детей с расстройствами аутистического спектра необходима ежедневная систематическая работа, ведь только с соблюдением такого условия у детей происходит прогресс. Поэтому для каждого ребенка в нашем центре будет составляться индивидуальный план поэтапного развития. Все сложные навыки: речь, творческая игра, умение смотреть в глаза - разбиваются на мелкие действия. Каждое действие будет разучиваться с ребенком отдельно, соединяться в цепь, образуя сложное действие. Правильные действия закрепляются до автоматизма, неправильные - строго пресекаются. И в достижении нашей цели очень важную роль играют родители, которые в условиях дома должны будут следовать тактике педагога – грамотно управлять инициативой своего ребенка. Ведь наша конечная цель и цель АВА-терапии - дать ребенку средства осваивать окружающий мир самостоятельно, - говорит руководитель центра «Ерекше элем», закончившая АВА-курсы, изучавшая коррекционную и альтернативную программы по работе с детьми с аутизмом.

На правах рекламы

Местные специалисты, которые прошли обучение за счет центра, и опытные педагоги из Турции будут заниматься с детьми восстановлением координации движения, внимания, обучать навыкам личной гигиены, плаванию, подвижным спортивным играм, учить пользоваться спортивной атрибутикой.Программа обучения детей в центре психолого-педагогического направления разработана так, что на 60% она будет состоять из активного спорта, остальное время будет уделено академическим и сенсорным занятиям.Особенность работы центра в том, что за основу взята АВА (Applied behavior analysis)-терапия - один из самых эффективных методов коррекции аутизма.Метод АВА для работы с детьми с аутизмом впервые был использован доктором Иваром Ловаасом в Лос‑Анджелесе в 1963 году. В основу была взята идея, что любое поведение влечет за собой некоторые последствия, и если ребенку последствия нравятся, он будет это поведение повторять, а если не нравятся, то не будет.Важно отметить, что занятия с детьми будут проводиться индивидуально. В течение дня предусматривается шесть занятий. Специальная программа для каждого ребенка будет разработана по результатам тестирования при поступлении в центр.У каждого воспитанника центра будет свой куратор, который в течение всего дня будет сопровождать ребенка.Занятия в центре будут проводиться 6 дней в неделю, с 10:00 до 18:00, с предоставлением обеда и полдника.Актау, 15 микрорайон, жилой комплекс «Таншолпан». Телефон для справок: 8 701 282 3442.В день открытия центра пройдет конференция для родителей и специалистов, во время которой вы сможете получить ответы на все вопросы.