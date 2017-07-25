Новое мобильное приложение mobi kino от «Кселл» – сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир

«Мы рады расширению дистрибуции нашего сервиса в Казахстане и росту популярности лицензионного контента среди местной аудитории. Амедиатека представляет собой эксклюзивную библиотеку лучших сериалов планеты от ведущих мировых студий. Премьеры выходят одновременно со всем миром и без задержки во времени. «Игра престолов», «Твин Пикс», «Молодой папа», «Мир дикого запада», «Карточный домик» - все эти сериалы стали громкими событиями, их смотрит и обсуждает весь мир», - прокомментировал Денис Горшков, генеральный директор AMEDIA TV.

По словам директора MEGOGO в Казахстане Нурлана Чукубаева, запуск видеоконтент-продукта под брендом Kcell - это хорошая маркетинговая опция, что позволит обеим компаниям увеличить потребление трафика, усилить лояльность клиентской базы и привлечь клиентов различными поощрениями. А также продавать на взаимовыгодных условиях качественные продукты - фильмы (премьеры) и подписки.

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