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Новое мобильное приложение mobi kino от «Кселл» – сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Новое мобильное приложение mobi kino от «Кселл» – сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир
Сервис mobi kino
Компания «Кселл» запустила новый сервис mobi kino для просмотра более 6800 фильмов и сериалов от ведущих мировых студий в партнерстве с популярными онлайн-cервисами Amediateka и MEGOGO.

Mobi kino – это новый продукт в линейке развлекательных сервисов mobi для просмотра легального видеоконтента. Оплата за сервис списывается с баланса абонентского номера Kcell или activ.

«Новое время диктует новые форматы медиапотребления. Наши абоненты хотят смотреть любимые сериалы и фильмы в то время, когда это удобно им. Именно поэтому мы запустили сервис mobi kino, который объединяет в себе каталоги популярных онлайн-сервисов и Amediateka и MEGOGO. Теперь наши абоненты могут смотреть сериалы в разделе Аmediateka от студий HBO, FOX, CBS, Starz, Showtime одновременно со всем миром. Мы отмечаем тенденцию в поведении наших абонентов – это готовность платить за легальный развлекательный контент по подписке и выбирать для себя лучший контент, его качество, способы получения. Запуск сервиса совпадает с выходом 7 сезона «Игры Престолов», представленного в Amediateka, и мы предлагаем фанатам сериала смотреть его на mobi kino вместе со всем миром», - прокомментировал Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Особенность сервиса в том, что абонент сам выбирает вид подписки.

Подписка mobi kino – это базовая подписка, которая предоставляет онлайн доступ к коллекции фильмов, мультфильмов, сериалов и шоу в HD качестве от ресурса MEGOGO (за исключением фильмов из категории «Премьеры» и контента ресурса Amediateka) за 25 тенге в сутки. Первые 14 дней доступа к Контенту по подписке mobi kino  осуществляются без абонентской платы.

С подпиской Amediateka можно смотреть лучшие сериалы* ведущих студий HBO, FOX, CBS, Starz, Showtime и других, одновременно со всем миром. Абонентская плата за подписку Amediateka – 30 тенге в сутки. Первые 7 дней доступа к Контенту от ресурса Amediateka осуществляются без абонентской платы.

Киноманы могут подключить обе подписки. Стоимость составит 55 тенге в сутки.

«Мы рады расширению дистрибуции нашего сервиса в Казахстане и росту популярности лицензионного контента среди местной аудитории. Амедиатека представляет собой эксклюзивную библиотеку лучших сериалов планеты от ведущих мировых студий. Премьеры выходят одновременно со всем миром и без задержки во времени. «Игра престолов», «Твин Пикс», «Молодой папа», «Мир дикого запада», «Карточный домик» - все эти сериалы стали громкими событиями, их смотрит и обсуждает весь мир», - прокомментировал Денис Горшков, генеральный директор AMEDIA TV.


В мобильном приложении mobi kino есть такие полезные функции, как подборки фильмов, шоу, сериалов и разделение контента на подразделы «Популярные», «Рекомендуемые», «Премьеры».

Фильмы и сериалы можно выбирать, основываясь на сюжетах, отзывах зрителей, рейтингах сайта «Кинопоиск» и крупнейшей базы данных о кинематографе IMDb. Добавлены списки актеров, их биографии и фильмографии.

По словам директора MEGOGO в Казахстане Нурлана Чукубаева, запуск видеоконтент-продукта под брендом Kcell - это хорошая маркетинговая опция, что позволит обеим компаниям увеличить потребление трафика, усилить лояльность клиентской базы и привлечь клиентов различными поощрениями. А также продавать на взаимовыгодных условиях качественные продукты - фильмы (премьеры) и подписки.


В приложении mobi kino можно добавлять фильмы в избранное для просмотра в удобное время, выбирать предпочитаемый язык звуковой дорожки и субтитров. Система рекомендаций учтет оценки, историю просмотров пользователя и сформирует персональную подборку фильмов.

Дополнительно в рамках сервиса за каждую подключенную подписку с ежедневной абонентской платой ежемесячно начисляется 3 ГБ объема интернет-трафика.

Мобильное приложение доступно для скачивания на iOS и Android. К тому же есть десктопная версия mobikino.kz. Оформить подписку на mobi kino можно, установив приложение на мобильный телефон, через веб-портал mobikino.kz, либо воспользовавшись USSD *606#.

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