От Ганга до Каспия. В Актау состоялось открытие Tengri Bank

- Во многих странах мира финансовые институты закрываются в связи с экономическим кризисом, в нашей области они получают развитие и оказывают качественные финансовые услуги. Открытие филиала банка в Актау является свидетельством того, что экономика региона динамично развивается. Областной маслихат уделяет большое внимание финансовому сектору. От имени руководства Мангистауской области хочу поблагодарить организаторов проекта, пожелать процветания, и заверить, что мы будем оказывать всяческое содействие в развитии филиала. Надеюсь, что деятельность нового банка внесет ощутимый вклад в экономику региона, - отметил Бекмурат Жусупов.

- Наш банк предоставляет практически все банковские продукты для корпоративного сектора, мы имеем налаженные отношения с Фондом предпринимательства «Даму» для кредитования малого и среднего бизнеса. Открыта кредитная линия от Азиатского Банка развития, мы также работаем с корпорацией «КазАгро». Все это говорит о том, что банк готов поддерживать бизнесменов в различных секторах экономики. Существует широкая линейка и для розничного сектора. Есть условия для сервисных услуг по принципу «одного окна». Коллектив во главе с Джамилей Кабдоловой предоставит клиентам банка максимальные удобства и уровень сервиса, - заверил Динеш Кумар.

- Наши клиенты отныне смогут пользоваться широким спектром услуг: это открытие счетов, операции по денежным переводам, инструменты торгового финансирования, кредитование, финансовый лизинг, выдача банковских гарантий, конверсионные сделки, прием депозитов, расчетно-кассовое обслуживание, услуги инкассации и другие операции в пределах предоставленной лицензии Национального Банка Республики Казахстан.



Филиал Tengri Bank в г. Актау находится в 12 микрорайон, здание №60/1. Отличительной особенностью АО «Tengri Bank» является то, что клиенты смогут осуществлять банковские операции в иностранной валюте, такой, к примеру, как индийская рупия, что способствует беспрепятственному сотрудничеству казахстанских бизнесменов с Индией и укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами, - подчеркнула Джамила Кабдолова.

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Гостей и коллектив филиала поздравил Бекмурат Жусупов, секретарь областного маслихата.Динеш Кумар отметил, что филиал в городе Актау вкладывает много усилий для сотрудничества и налаживания экспорта с Индией.Среди банков второго уровня всего несколько банков нашей республики имеют рейтинг выше или равный рейтингу АО «Tengri Bank» на уровне «В+», который подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Rating и отражает стабильное финансовое состояние, обеспеченное в том числе за счет высокого качества кредитного портфеля и высокого уровня достаточности капитала.Как рассказала в ходе брифинга Джамиля Кабдолова, в новом филиале, оборудованном наиболее современными и инновационными технологиями, смогут обслуживаться физические и юридические лица. Стоит отметить, что интерьер офиса разработан по эксклюзивному дизайн-проекту британского бюро Allen International совместно с компанией Monarch Eurasia. Дизайн выполнен в традиционной стилистике банка, где основной акцент сделан на удобной зоне ожидания и обслуживания клиентов.Tengri Bank продолжает работу по развитию филиальной сети в регионах Казахстана, совершенствованию продуктовой линейки и повышению качества сервиса.