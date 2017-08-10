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Свой дом по цене квартиры

Просмотров:397 Опубликовано: Сегодня, 09:02
Свой дом по цене квартиры
Свой дом по цене квартиры
Коттеджный городок «Каспий Жулдызы» находится в 15 минутах езды от города, в трехстах метрах от базы отдыха «Акку». 

Здесь мечты об отдыхе становятся образом жизни, всего несколько шагов до собственного пляжа, тихая спокойная жизнь в комфортабельном коттедже на берегу Каспия — это ли не предел мечтаний?!
 
Огороженные 1-этажные дома имеют площадь 144 кв.м и единый архитектурный стиль. 
Каждый расположен на отдельном участке площадью 5,6 соток.
Стоимость домов - от 15 000 000 до 20 000 000 тенге. 

У нас предусмотрено все: 
- городской уровень комфорта и безопасности проживания, 
- наличие всех коммуникаций,
- прогулочная парковая зона, 
- детская и спортивная площадки, 
- полный спектр инженерной инфраструктуры и асфальтированные дороги,
- отличная транспортная доступность.
Этого безусловно достаточно, чтобы сделать свой выбор в пользу приобретения жилья в коттеджном городке «Каспий Жулдызы».
Но главное достоинство - чистый морской воздух и живописный вид на море - бесценно!

Купите себе возможность находиться ближе к природе, дышать чистым воздухом, не ограничивать себя в тесных городских квартирах, жить вдалеке от шума улиц крупного города. 
Ну и конечно отдыхать на берегу Каспийского моря тогда, когда вы пожелаете!

По вопросам приобретения домов в коттеджном городке «Каспий Жулдызы» можно обращаться по адресу: 
29А мкр., БЦ «Нур Плаза», офис 24.
Телефоны: 20-11-57, +7 707 889 64 28, +7 701 772 72 22.



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Свой дом по цене квартиры
Свой дом по цене квартиры
Свой дом по цене квартиры
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