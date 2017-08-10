Свой дом по цене квартиры

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Здесь мечты об отдыхе становятся образом жизни, всего несколько шагов до собственного пляжа, тихая спокойная жизнь в комфортабельном коттедже на берегу Каспия — это ли не предел мечтаний?!Огороженные 1-этажные дома имеют площадь 144 кв.м и единый архитектурный стиль.Каждый расположен на отдельном участке площадью 5,6 соток.Стоимость домов - от 15 000 000 до 20 000 000 тенге.- городской уровень комфорта и безопасности проживания,- наличие всех коммуникаций,- прогулочная парковая зона,- детская и спортивная площадки,- полный спектр инженерной инфраструктуры и асфальтированные дороги,- отличная транспортная доступность.Этого безусловно достаточно, чтобы сделать свой выбор в пользу приобретения жилья в коттеджном городке «Каспий Жулдызы».Но главное достоинство - чистый морской воздух и живописный вид на море - бесценно!Купите себе возможность находиться ближе к природе, дышать чистым воздухом, не ограничивать себя в тесных городских квартирах, жить вдалеке от шума улиц крупного города.Ну и конечно отдыхать на берегу Каспийского моря тогда, когда вы пожелаете!29А мкр., БЦ «Нур Плаза», офис 24.Телефоны: 20-11-57, +7 707 889 64 28, +7 701 772 72 22.