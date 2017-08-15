Кроссфит пришел в Актау

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Основателем методики Кроссфит является Грег Глассман, бывший гимнаст. В отличие от обычного тренажерного зала, где человек всегда предоставлен сам себе, тренировка в Кроссфите всегда проходит в группах под подборку упражнений (WOD – Workout Of The Day) и длится примерно 45-60 минут в присутствии тренера, который должен следить за техникой. То есть по сути это, можно сказать, индивидуальные занятия, так как с тобой всегда работает тренер, а наличие группы заставляет выкладываться и мотивироваться еще сильнее. Кроссфит-тренировки отличаются разнообразием и игровым подходом.Уже сегодня по всему миру существует более 15 тысяч спортивных кроссфит залов. В Казахстан Кроссфит пришел в 2013-2014 гг., и с каждым годом активно набирает популярность в нашей стране.Этим летом у нас в городе открылся первый кроссфит зал под названием1) Подходит новичкам и продвинутым атлетам разного телосложения, уровня физической подготовки, пола и возраста.2) За одну тренировку прорабатываются все группы мышц, сжигается максимальное количество килокалорий.Сегодняшний тренд среди женщин – это красивая фигура. Сегодня никого не удивишь, когда женщина в 35 лет выглядит на 25 лет. Девчонки, не превращайте себя преждевременно в «тетенек»! Роды, возраст – это все отговорки. Мы можем выглядеть так, чтобы на нас оглядывались, чтобы удивлялись, узнав наш возраст. Да, конечно, все это требует усилий. Для занятий я выбрала зал West Crossfit и довольна своим выбором, здесь доступно и качественно. Мне нравится здесь: прекрасный, дружный персонал, здесь учитываются стремления каждого клиента.Так как я являюсь военнослужащим, мне приходится регулярно сдавать нормативы по физической подготовке. Также я занимаюсь дзюдо и участвую на соревнованиях. От друзей с Алматы я слышал про систему кроссфит и то, что кроссфит-тренировки повышают силу, выносливость и скорость, благодаря которым можно будет добиться высоких спортивных результатов и без усилий сдать нормативы по боевой и специальной подготовке. Да и в общем, как и любой мужчина, я бы хотел быть сильнее, быстрее и мощнее. Зал West Crossfit предоставляет такую возможность, и я буду регулярно посещать West Crossfit.Я очень долго не мог начать заниматься спортом, постоянно откладывал это на новый год, после оразы, на понедельник… Но потом друзья затянули на пробную тренировку в WestCrossfit и я понял, что это мое, что я этого ждал всю жизнь. Сейчас вес начал уходить очень хорошо (10 кг за месяц), появилась мотивация соблюдать диету, распорядок дня даже себе поправил, дисциплины стало больше в моей жизни. И еще мне нравятся те люди, которых я встречаю в этом зале. Там собираются люди, которые предпочитают действие бездействию, которые могут ставить цели, которые готовы познавать свои новые лимиты, и они этой энергетикой заряжают меня, я просто не могу подвести их, работая в группе. Вот что такое для меня WestCrossFit.Занимаюсь спортом с 8 класса. Очень люблю это дело. Сейчас молодежь не затащить в зал. Новые технологии, гаджеты дают о себе знать. Даже общение становится виртуальным. Но я, как человек старой закалки, не поддаюсь, нахожу новые вызовы, амбиции, единомышленников в спортивных залах. Одним из таких залов для меня стал West Crossfit. Здесь очень веселая, энергичная атмосфера. Тренировки что надо! 30 июля в West Crossfit проходили соревнования среди членов клуба, где я стал победителем среди мужчин. Так что, молодежь, дал вам фору. Всем заниматься спортом. Все в West Crossfit!!!Хочу рассказать о том, как я познакомилась с Кроссфитом!Это так классно, когда перестаёшь жалеть себя и потихоньку делаешь комплексы не хуже опытных атлетов, когда видишь, что самые проблемные места возвращают достойную форму и тонус, когда, выходя с тренировки, ты чувствуешь заряд энергии , уверенность в себе, ведь тот, кто смог победить свою лень - тому по силам любое дело. В этом зале я обрела не только новую фигуру, но и огромное количество новых знакомств, а ещё спасибо тренерам West Crossfit за вашу мотивацию достигать нам новых результатов, создавая для нас классное настроение после убойной тренировки.г. Актау, 9 мкр., ТРЦ "Ардагер"+7 (701) 288 1779, +7 (701) 992 2035westcrossfit@gmail.com