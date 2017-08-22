Доступное жилье в центре города - реально!

Компания ТОО «Ауес и К» строит жилой дом в 12 микрорайоне Актау.
Строительство дома началось сравнительно недавно, на данный момент идет закладка фундамента. Здание пятиэтажное, но у него есть еще и цокольный этаж. Рядом предусмотрены парковка и детская площадка. Завершить строительство компания ТОО «Ауес и К» планирует летом следующего года, однако уже сейчас все желающие могу приобрести себе квартиру в этом доме.
Жилой дом «Ансар» строят в 12 микрорайоне за стадионом «Мунайшы». В здании три подъезда по пять этажей в каждом. В общей сложности получается 55 квартир. Также предусмотрен полноценный цокольный этаж, высота потолков там три метра. Общая квадратура дома составит 6 057 квадратных метров. На придомовой территории обустроят современную парковку и детскую площадку. Сейчас строительство находится в начальной стадии. Завершить его компания планирует к лету следующего года.
- Средняя цена за один квадратный метр на данном этапе составляет 170 000 тенге. По завершению строительства цены, конечно, будут другими. Там уже на уступки идти не станем. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Если кто-то заплатит сразу 100% стоимости квартиры, мы сделаем скидку. Еще до начала строительства мы уже продали пять квартир. На брони стоят много людей, - рассказал Азамат Куанышбеков, прораб.
Сейчас на объекте трудится бригада строителей, имея в наличии разную технику, например, экскаватор, погрузчик, самосвал, кран. Дом строится на хорошем массивном фундаменте, материал стен - ракушечник. Место для постройки, по словам прораба, выбрано идеальное. Рядом находятся все важнейшие объекты социальной инфраструктуры: детский сад, школа, магазины, аптеки, ТРК «Актау». Предполагается, что на цокольном этаже разместятся предприниматели: кто-то захочет магазин открыть, кто-то парикмахерскую.
Сегодня стоимость квартиры на первом и втором этажах составляет 200 000 тенге, на третьем и четвёртом – 180 000 тенге, на пятом этаже – 160 000 тенге. Цены указаны за один квадратный метр.
Телефон отдела продаж компании ТОО «Ауес и К»: 8 701 448 09 09.
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