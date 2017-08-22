В интересах будущего

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Данное решение АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», владелец новой компании, принимало нелегко. С одной стороны, прежние предприятия не первый год работали на рынке и привычно осуществляли работы по ремонту скважин. С другой, финансовые показатели компаний оставляли желать лучшего. За последние 6 лет и «КРУЗ», и «Жондеу» показывали значительные убытки. Только в 2016 году их объединенный убыток составил более 600 млн. тенге. При этом со стороны РД КМГ совокупное пополнение в уставный капитал ТОО «Жондеу» и ТОО «КРУЗ» с 2010 по 2015 годы составило соответственно 7,5 млрд. тенге и 5 млрд. тенге.Понятно, что наличие в активе сразу двух убыточных предприятий с идентичным профилем деятельности подводило к логическому решению об их объединении и создании новой структуры - ТОО «ӨзенМұнайСервис». Приоритетной целью создания единой компании является повышение эффективности производственно-финансовой деятельности и выход компании на безубыточный уровень.Причем, после слияния численность работников не была сокращена, а размер заработной платы и социальный пакет сохранены без изменений.Осуществив структурные изменения, РД КМГ приступила к комплексу мероприятий по оздоровлению предприятия. Сделать все сразу не так просто, поэтому РД КМГ не ставит целью стремительное улучшение финансовых показателей в этом году. Однако же, отмечают в компании, объединение уже позволило улучшить качество и производительность работ по капитальному ремонту скважин, создать условия для внедрения новых технологий. Но, прежде всего, удалось повысить эффективность управления в рамках единой компании.Сейчас в «ӨзенМұнайСервис» планируется строительство новой базы производственного обслуживания, это улучшит качество и условия труда работников, повысит сроки исполнения работ. Работы по строительству базы назначены на четвертый квартал 2017 года.Согласно разработанной стратегии развития компании, в этом же году планируется увеличение капитальных вложений и приобретение нового оборудования. Параллельно проводятся программы повышения уровня квалификации работников, в частности, проведено модульное обучение мастеров бригад и инженерного персонала с получением сертификатов. В этом месяце совместно с другими нефтесервисными дочерними организациями проведено обучение сварщиков современным методам сварочного производства.Все мероприятия, отмечают в РД КМГ, идут по плану. Ключевым моментом в период реорганизации было сохранение обязательств перед работниками и разъяснение им предпринимаемых шагов. Рабочему люду не нужен подсчет убытков и анализ финансовых показателей - это удел экономистов. Их интересуют простые гарантии на будущее. И здесь у работодателя и рабочих интересы пересекаются, а это уже серьезный задел на перспективу.