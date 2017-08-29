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В Актау открылась автосервисная компания Red Station

Просмотров:335 Опубликовано: Сегодня, 09:49
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
Автосервисная компания Red Station
Специалисты компании окажут широкий спектр услуг по техническому обслуживанию автомобиля любой марки, ремонт всех видов и сложностей, произведут замену масла, проточку тормозных дисков, чистку форсунок со снятием и без снятия, выполнят компьютерную диагностику двигателей и других основных систем автомобиля с помощью автосканера.

Диагностика включает в себя проведение теста электронных узлов и исполнительных элементов автомобиля, которые влияют на функционирование бортовой системы и машины в целом. При помощи компьютерной диагностики определяются неисправности узлов для дальнейшего оформления специальной карты ошибок и исправления текущих неисправностей.

В наличии имеются автозапчасти практически для всех марок машин. Запчасти можно приобрести также на заказ, который будет выполнен в короткие сроки.

Опытные мастера проконсультируют автовладельцев по любым техническим вопросам.

Мы находимся по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание №7 (бывшее здание Toyota-центра).
Ждем вас с 9:00 до 18:00 часов, в субботу – до 14:00 часов.
Телефон: +77058813399 (автосервис), +87058814343 (магазин автозапчастей).

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В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
В Актау открылась автосервисная компания Red Station
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