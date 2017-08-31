Полный вперед

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Просмотров:329 Опубликовано: Сегодня, 10:06
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г. Капчагай перед началом соревнований 09.08.2017
Воспитанники Клуба Юных Мореплавателей Тупкараганского района заняли призовые места чемпионате Республики Казахстан по парусному спорту.

Меирбек Адилов, Акылбек Рабил и Алексей Золотарь приняли участие в чемпионате Республики Казахстан по парусному спорту среди детей и юношей до 18 лет. Ребята вернулись домой с наградами.
Чемпионат Республики Казахстан по парусному спорту среди детей и юношей до 18 лет проходил в Капчагае в начале августа нынешнего года.

- В этом мероприятии приняли участие и наши дети - члены Клуба Юных Мореплавателей Тупкараганского района. Клуб объединяет юных мореходов из Форт-Шевченко и поселка Баутино. Меирбек Адилов, Акылбек Рабил и Алексей Золотарь поехали на эти престижные соревнования впервые, - говорит директор Клуба Эльмира Медиханова.


Клуб Юных Мореплавателей открыл свои двери для детей Тупкараганского района всего полгода назад. Но руководители объединения рискнули отправить своих воспитанников на соревнования столь высокого уровня. И не просчитались.
Самый маленький участник соревнований Алексей Золотарь, которому всего восемь лет, занял восьмое место в классе «Оптимист». Это огромное достижение.
Меирбек Адилов и Акылбек Рабил прославили Клуб - они заняли первое место в классе «Кадет».

- Я хочу от лица воспитанников Клуба Юных Мореплавателей, от лица их родителей, тренеров Багдада Есетова и Махсена Ескелди, и лично от себя выразить признательность и благодарность нашему спонсору - компании ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн» - за материальную и техническую помощь Клубу. Компания помогает детям Тупкараганского района найти свое место в жизни, помогает воспитывать и развивать подрастающее поколение нашей страны, - считает директор Клуба.


Мальчишки, живущие у моря, должны иметь возможность потягаться силами со стихией. Научиться ею управлять.

- Мы хотим поблагодарить всех, кто помогает, поддерживает, понимает и верит в нас. Гонки под парусами - это сложный и сильный вид спорта. Для детей Тупкараганского района это возможность открыть что-то новое для себя, полюбить море, ощутить его силу. Купаться возле берега - это хорошо. Но идти по волнам Каспия под белыми парусами, понимать характер ветра, его силу - это уже формирование личности. Поездка в Капчагай на чемпионат страны для наших детей значит очень много. Это первая возможность для воспитанников Клуба выехать за пределы своего небольшого городка, стать немножко взрослее, самостоятельнее, сильнее и поверить в себя. Не скроем, мы очень боялись и переживали, но мы смогли преодолеть свои страхи. И в этом помог нам наш спонсор «Каспиан Оффшор Констракшн», - говорят директор Эльмира Медиханова и тренеры Клуба Багдад Есетов и Махсен Ескелди.


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