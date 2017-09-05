«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 05 Сентября
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.22 KZT
  • €1 = 402.89 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 
ЛАДА.kz » PR

В Актау начал работать городской информационный сервис

Просмотров:570 Опубликовано: Сегодня, 13:02
В Актау начал работать городской информационный сервис
В Актау начал работать городской информационный сервис
Бесплатный сервис с картой Актау доступен пользователям с 1 сентября. Приложение поможет найти актуальную информацию о городе и его организациях. Актау — десятый город в Казахстане, где работает 2ГИС.

В приложении можно найти 41 679 зданий Актау и близлежащих населённых пунктов, среди которых Акшукур, Атамекен, Баскудук, Баянды, Кызыл-Тобе, Мангистау, Приозерный. Благодаря умному поиску 2ГИС находит нужный городской объект, даже если указать только номер микрорайона и дома. Основные достопримечательности города представлены детальными 3D-моделями, например, здание акимата Мангистауской области.

Городской информационный сервис знает подробную информацию о 5 428 организациях города: подскажет адрес, контакты, режим работы и способы оплаты. Сервис найдёт информацию не только о городском бизнесе, но и о поликлиниках, детских садах, школах, организациях жилищно-коммунального обслуживания и других социально значимых объектах.

Пользователи сервиса могут построить маршрут до нужного места на общественном транспорте или использовать навигатор, если планируют добраться на автомобиле. 2ГИС показывает улицы, внутриквартальные проезды и входы в здания — интерактивная стрелка доведёт до двери.

В Актау начал работать городской информационный сервис


—  Уверен, что сервис будет полезен жителям Актау при решении повседневных задач, — говорит Сагат Нурмагамбетов, директор «2ГИС» в Актау. — С появлением 2ГИС поиск информации об организациях Актау стал значительно проще. Раньше, чтобы найти ближайший банкомат или круглосуточную аптеку, приходилось искать информацию в интернете, спрашивать у знакомых или уточнять у прохожих. Теперь вся информация доступна в одном приложении.

2ГИС — городской информационный сервис, объединивший карты городов с подробным справочником организаций и навигатором. Приложение работает без подключения к интернету на смартфонах, доступно в онлайн-версии и для ПК. В 2ГИС собрана информация более чем о 320 городах России, Казахстана и других стран.

Мобильное приложение 2ГИС бесплатно и доступно для скачивания в Google Play и App Store. Бесплатно установить 2ГИС Актау на компьютер и ноутбук можно на сайте 2gis.kz. Тем, кто уже пользуется приложением 2ГИС, достаточно выбрать в списке городов Актау.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Поделись с другими :
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика