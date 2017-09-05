В Актау начал работать городской информационный сервис

Бесплатный сервис с картой Актау доступен пользователям с 1 сентября. Приложение поможет найти актуальную информацию о городе и его организациях. Актау — десятый город в Казахстане, где работает 2ГИС.
В приложении можно найти 41 679 зданий Актау и близлежащих населённых пунктов, среди которых Акшукур, Атамекен, Баскудук, Баянды, Кызыл-Тобе, Мангистау, Приозерный. Благодаря умному поиску 2ГИС находит нужный городской объект, даже если указать только номер микрорайона и дома
. Основные достопримечательности города представлены детальными 3D-моделями, например, здание акимата Мангистауской области
.
Городской информационный сервис знает подробную информацию о 5 428 организациях города: подскажет адрес, контакты, режим работы и способы оплаты. Сервис найдёт информацию не только о городском бизнесе, но и о поликлиниках
, детских садах
, школах
, организациях жилищно-коммунального обслуживания
и других социально значимых объектах.
Пользователи сервиса могут построить маршрут до нужного места на общественном транспорте или использовать навигатор, если планируют добраться на автомобиле. 2ГИС показывает улицы, внутриквартальные проезды и входы в здания — интерактивная стрелка доведёт до двери.
— Уверен, что сервис будет полезен жителям Актау при решении повседневных задач, — говорит Сагат Нурмагамбетов, директор «2ГИС» в Актау. — С появлением 2ГИС поиск информации об организациях Актау стал значительно проще. Раньше, чтобы найти ближайший банкомат или круглосуточную аптеку, приходилось искать информацию в интернете, спрашивать у знакомых или уточнять у прохожих. Теперь вся информация доступна в одном приложении.
2ГИС — городской информационный сервис, объединивший карты городов с подробным справочником организаций и навигатором. Приложение работает без подключения к интернету на смартфонах, доступно в онлайн-версии и для ПК. В 2ГИС собрана информация более чем о 320 городах России, Казахстана и других стран.
Мобильное приложение 2ГИС бесплатно и доступно для скачивания в Google Play
и App Store
. Бесплатно установить 2ГИС Актау на компьютер и ноутбук можно на сайте 2gis.kz
. Тем, кто уже пользуется приложением 2ГИС, достаточно выбрать в списке городов Актау.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ