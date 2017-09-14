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Выставка Казахстанских дизайнеров POP SHOP AKTAU

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 08:54
Выставка Казахстанских дизайнеров POP SHOP AKTAU
POP SHOP AKTAU
15,16 и 17 сентября в Renaissance Hotel Aktau пройдет восьмой сезон POP SHOP AKTAU. В модном мероприятии примут участие 25 модельеров. Ведущие дизайнеры Казахстана представят свои новые работы в Актау.

Увидеть и приобрести коллекции сезона «Осень-Зима 2018», модные аксессуары, косметику, узнать о последних тенденциях fashion индустрии жители города могут на POP SHOP AKTAU, где представлять свои изделия дизайнеры будут лично.

Выставка проводится традиционно в осенний и весенний периоды, жители города смогут не только приобрести их работы, но также получить консультацию непосредственно от автора коллекции. Есть уже полюбившиеся многим дизайнеры, приезда которых ожидают с нетерпением.

Для того, чтобы узнать, что нового нас ожидает в новом сезоне POP SHOP AKTAU, мы связались с организационным комитетом выставки.
- В сентябре мы сделали открытый набор участников, поэтому в этот раз будет больше новых имен! Так же мы учли, что в Актау большой популярностью пользуется современная одежда с национальным колоритом, и поэтому мы пригласили бренды, которые специализируются в данном направлении, среди них популярный Гани Кубеев, а также Динара Кусаинова и Assyl Mura. Есть ассортимент для женщин с пышными формами! Подростки и молодежь могут выбрать одежду в с тиле sport-chic и casual. Новую коллекцию представят сестры Касеновы, а всеми полюбившаяся Шолпан Калибаева привезет трикотажные костюмы, которые стали ее визитной карточкой, и пользуются большой популярностью за удобство и высокое качество. Впервые на выставке будет представлена женская обувь, от туфель на каблуке, до удобных ботинок и слиперов на плоской подошве. Алия Валерьевна привезет новую линию оправ и головных уборов для осени. АйШо с новыми кашемировыми пальто и твидовыми костюмами. Ольга Стан представит работы, выполненные из ткани и обработанные технологией «крешь». Практически все участники разрабатывают капсульные коллекции для модных девушек нашего города. Мы впервые пригласили профессионального стилиста, поэтому при необходимости можно будет получить мини-консультацию для создания образа. Ну и, конечно, в заключительный день мы проведем традиционную лотерею среди покупателей, подарки подготовят все дизайнеры, а также наш партнер - судия красоты «Зефир»!

Приглашаем всех жителей и гостей города посетить POP SHOP AKTAU! ВХОД ДЛЯ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ!
Ждем вас 15-16 и 17 сентября с 12-00 до 20-00 в Renaissance Hotel Aktau! Добро пожаловать!

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Выставка Казахстанских дизайнеров POP SHOP AKTAU
Выставка Казахстанских дизайнеров POP SHOP AKTAU
Выставка Казахстанских дизайнеров POP SHOP AKTAU
Выставка Казахстанских дизайнеров POP SHOP AKTAU
Выставка Казахстанских дизайнеров POP SHOP AKTAU
Выставка Казахстанских дизайнеров POP SHOP AKTAU
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