Выставка Казахстанских дизайнеров POP SHOP AKTAU

15,16 и 17 сентября в Renaissance Hotel Aktau пройдет восьмой сезон POP SHOP AKTAU. В модном мероприятии примут участие 25 модельеров. Ведущие дизайнеры Казахстана представят свои новые работы в Актау.



Увидеть и приобрести коллекции сезона «Осень-Зима 2018», модные аксессуары, косметику, узнать о последних тенденциях fashion индустрии жители города могут на POP SHOP AKTAU, где представлять свои изделия дизайнеры будут лично.



Выставка проводится традиционно в осенний и весенний периоды, жители города смогут не только приобрести их работы, но также получить консультацию непосредственно от автора коллекции. Есть уже полюбившиеся многим дизайнеры, приезда которых ожидают с нетерпением.



Для того, чтобы узнать, что нового нас ожидает в новом сезоне POP SHOP AKTAU, мы связались с организационным комитетом выставки.

- В сентябре мы сделали открытый набор участников, поэтому в этот раз будет больше новых имен! Так же мы учли, что в Актау большой популярностью пользуется современная одежда с национальным колоритом, и поэтому мы пригласили бренды, которые специализируются в данном направлении, среди них популярный Гани Кубеев, а также Динара Кусаинова и Assyl Mura. Есть ассортимент для женщин с пышными формами! Подростки и молодежь могут выбрать одежду в с тиле sport-chic и casual. Новую коллекцию представят сестры Касеновы, а всеми полюбившаяся Шолпан Калибаева привезет трикотажные костюмы, которые стали ее визитной карточкой, и пользуются большой популярностью за удобство и высокое качество. Впервые на выставке будет представлена женская обувь, от туфель на каблуке, до удобных ботинок и слиперов на плоской подошве. Алия Валерьевна привезет новую линию оправ и головных уборов для осени. АйШо с новыми кашемировыми пальто и твидовыми костюмами. Ольга Стан представит работы, выполненные из ткани и обработанные технологией «крешь». Практически все участники разрабатывают капсульные коллекции для модных девушек нашего города. Мы впервые пригласили профессионального стилиста, поэтому при необходимости можно будет получить мини-консультацию для создания образа. Ну и, конечно, в заключительный день мы проведем традиционную лотерею среди покупателей, подарки подготовят все дизайнеры, а также наш партнер - судия красоты «Зефир»!



Приглашаем всех жителей и гостей города посетить POP SHOP AKTAU! ВХОД ДЛЯ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ!

Ждем вас 15-16 и 17 сентября с 12-00 до 20-00 в Renaissance Hotel Aktau! Добро пожаловать!



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