Изюминка кулинарии: столовая современного формата «Шафран»

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«Шафран» открыл свои двери месяц назад, но уже сейчас в часы «пик» все столы в столовой заняты. В чём секрет новоиспеченного излюбленного места жителей города?На первый взгляд, может показаться, что «Шафран»- это заведение класса люкс, в котором могут отобедать лишь богатые люди. Однако, ценовая политика столовой полностью соответствует возможностям среднестатистического жителя Актау. За символическую плату вы получите горячий обед, салат и компот.В столовой предусмотрены отдельные лестницы для гостей и официантов. Сделано это исключительно для удобства посетителей. Огромное впечатление на всех гостей производят размеры столовой, включающей в себя 186 посадочных мест.- «Шафран» включает в себя три этажа, где первый отличается от второго, а третий от первого. На первом этаже гости могут отобедать в уютной и спокойной атмосфере. Здесь присутствует панорамное стекло, отделяющее гостевой зал от кухни, поэтому гости заведения могут увидеть, как готовятся их блюда. Прозрачность, как говорится, во всём. На втором этаже имеются кофейня и детский игровой зал для гостей, пришедших со своими чадами. Гостевой зал здесь больше, чем на первом этаже, но тепло и уют никуда не делись. Также «Шафран» имеет свою кондитерскую. Вы не ошиблись, все сладости, которые вам преподнесут в столовой, готовит личный кондитер «Шафрана». Здесь же у гостей имеется возможность - выпить вкусный кофе, приготовленный профессиональным баристой. Гостям также предложат наивкуснейшие лимонады домашнего приготовления. Третий этаж предназначен для больших компаний. Тут гости смогут понаблюдать за живыми осетрами и обсудить деловые вопросы. В целом, в столовой готовят блюда восточной и европейской кухни.На входе гостей встречает радушный консьерж, который проводит вас к столику. Основные принципы работы заведения: качественно, вкусно, дешево и быстро. Основным преимуществом перед другими заведениями является то, что посетители могут своими глазами видеть, как повара заведения жарят, варят и томят в казанах заказанные ими блюда. Люди могут лично убедиться в том, что повара «Шафрана» не используют старые заготовки, а каждый раз готовят заказанное блюдо с нуля.Имеется возможность заказать банкет на 50 персон. Вся продукция исключительно качества «халал».Режим работы заведения каждый день с 11:00 до 24:00В ближайшем будущем заведение планируют перевести на круглосуточный режим работы.29 микрорайон, Толкын 1, здание 1138 700 113 13 14В скором времени появится услуга доставки.