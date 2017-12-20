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Обретите мечту в канун Нового года!

Просмотров:406 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Обретите мечту в канун Нового года!
Обретите мечту в канун Нового года!
Успейте приобрести квартиру в новой элитной новостройке по выгодной цене. Свободная планировка, ровные стены, скоростные лифты – все это и многое другое в жилом комплексе «ABYROY». Получите жилье своей мечты по новогодним скидкам!

Элитный жилой комплекс «ABYROY» является домом высшего класса «А». Он строится в центре города, а рядом имеются все социально-значимые объекты. Архитектура «ABYROY» обладает отличным стилем и изысканной красотой. На территории жилого комплекса предусмотрены современные детские и спортивные площадки, а также аллеи для прогулок.

Отличительными чертами комплекса являются свободная планировка, монолитный каркас, стяжка пола, ровные стены, бесшумные и скоростные лифты, современные материалы и технологии строительства. Позиционирование многофункционального жилого комплекса «ABYROY» построено на статусе, надёжности и современных технологиях. Приобретая квартиру в элитной новостройке – можете быть уверены – ваша мечта исполнена.

В жилом комплексе «ABYROY» мы предлагаем вам 1,2,3 и 4-комнатные квартиры площадью от 40 до 150 квадратных метров. Одной из главных особенностей, как уже говорилось, является свободная планировка. Обустройте свой дом так, как вам нужно! Квартиры в жилом комплексе продаются в улучшенной отделке и готовы к чистовому ремонту. Благодаря планировке и высокими потолками вы сможете реализовать все свои пожелания в организации пространства.

Цена за один квадратный метр начинается от 155 тысяч тенге. Однако в преддверии Нового года застройщики решили преподнести подарок горожанам – предновогодние скидки! Теперь мечта стала ещё доступнее! Сделайте подарок себе и своей семье в замечательный праздник! Таких низких цен не найти нигде больше.

«ABYROY» будет располагаться в 16 микрорайоне,недалеко от торгово-развлекательного комплекса «Актау». Строительство закончится в сентябре 2018 года.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам
8 775 361 4451, 8 701 772 7222, 20-11-57
или прийти в офис №41 по адресу:
29А микрорайон, бизнес-центр «Нур Плаза».

Также у нас есть офис в Жанаозене по адресу:
1 микрорайон (Шанырак) дом быта «Асем», офис №210.
Телефоны: 8 708 637 9512, 8 702 634 2795.

Элитный жилой комплекс «ABYROY» - выбор жилья для семьи любого состава!

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Обретите мечту в канун Нового года!
Обретите мечту в канун Нового года!
Обретите мечту в канун Нового года!
Обретите мечту в канун Нового года!
Обретите мечту в канун Нового года!
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