Бизнес-лига Клуба «60 секунд» стартует 10 апреля

Самый большой интеллектуальный клуб в СНГ - «60 секунд» - объявляет 10 апреля старт бизнес-лиги в Актау! Первая игра сезона состоится в отеле «Ренессанс», начало в 19-30.
Подробнее о нас можно узнать в Instagram / Facebook.com / VK.com: @aktau60sec
Игра «60 секунд» - это отличный способ инвестировать в свой бизнес! Создав команду из своих сотрудников, компания достигает сразу нескольких целей: прежде всего, «60 секунд» - это эффективный тимбилдинг. Решая неординарную задачу, где требуется проявить смекалку, логику и находчивость, в команде сразу проявляются скрытые лидеры, а капитан берет на себя ответственность за действия компаньонов.
Во-вторых, участие в корпоративной лиге «60 секунд» - это хорошая возможность прямо в игровом зале находить партнеров по бизнесу! Организаторы приветствуют активный нетворкинг!
Не обязательно ждать, когда ваше руководство предложит принять участие в игре. Собирайте команду с коллегами и смело регистрируйтесь!
Немного о правилах игры: ведущий задаёт интересные и логичные вопросы, команды в течение 1 минуты ищут ответ на вопрос и записывают его на бланке. Все команды играют одновременно. Таких вопросов будет 36 (3 тура по 12 вопросов). После каждого тура и в конце игры суммируются результаты. Лучшие команды награждаются призами!
Подробнее о нас можно узнать в Instagram / Facebook.com / VK.com : @aktau60sec
Первая игра бизнес-лиги состоится 10 апреля и будет бесплатной (нужно будет оплатить только депозит за стол - 2000 тенге с человека), затем игры будут проходить регулярно с периодичностью 1 раз в неделю.
Ну а если вы уже приняли решение участвовать в первой игре 10 апреля - смело пишите на почту: aktau@club60sec.ru или на WhatsApp: +7 702 542 07 43!
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