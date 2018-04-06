Любовь или деньги?

- Во многих регионах Казахстана принято молодожёнам жить вместе с родителями. Также этому способствуют высокие цены на жилье - молодые специалисты зачастую просто не могут позволить себе приобрести отдельную квартиру. Это значит, что новой семье придется жить по правилам, установленным старшими родственниками, а это часто приводит к непониманию, депрессии и конфликтам, - говорит Айгерим Шомшекова. – Я всегда советую своим клиентам искать любые возможности для того, чтобы жить своей семьей отдельно. Например, можно оформить ипотеку, кстати, общие кредиты, особенно кредиты на жилье, помогают сплотить семью. Существуют исследования, которые это подтвердили, что семейные пары, купившие жилье в ипотеку, разводятся реже, так как понимают, что одному осилить такую долговую нагрузку будет непросто.

- Природой так устроено, что женщина должна быть хранительницей очага, а мужчина добытчиком. Именно поэтому девушка, выходя замуж, уверена, что теперь мужчина должен её полностью обеспечить. Раньше чем лучшим охотником был мужчина, тем более привлекательным он выглядел в глазах противоположного пола, теперь эти качества заменены на уровень состоятельности. Если мужчина не способен обеспечить семью, женщина на подсознательном уровне начинает думать о том, чтобы найти ему замену, постепенно недовольство выливается и в сознательную жизнь, учащаются скандалы, - говорит психолог. – Конечно, нельзя всех равнять под одну гребенку, но на самом деле большинство психологических установок заложено в нас природой. Поэтому, если ваша женщина не удовлетворена материально, лучше постараться сделать так, чтобы она ни в чем не нуждалась.

- Задача нашего банка в том, чтобы быть помощником нашим клиентам, поэтому перед тем как выдать кредит, мы обязательно общаемся с заемщиками, помогаем им рассчитать кредитную нагрузку так, чтобы они не слишком сильно ощущали давление на свой бюджет. И тогда клиент получает положительный опыт от общения с банком и от своих покупок, - говорит Нурила Каленова. – Молодые семьи часто обращаются к нам за ипотекой. Сегодня наш банк предлагает очень выгодные займы на приобретение жилья в новых домах по государственной программе "Нұрлы Жер", которая позволяет приобрести квартиру любому желающему по самым низким ставкам. Также самый популярный заём среди семейных пар - это кредит наличными до 5 000 000 тенге, который они берут на ремонт жилья, путешествия или крупные покупки, вроде мебели и бытовой техники.

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По мнению семейного психолога Айгерим Шомшековой, нередко против молодых играет наш менталитет.Помимо жилищных вопросов возникают и другие финансовые проблемы. Возьмем классическую ситуацию: покупку новой шубы или отпуск на заморском курорте. Всем нам хочется жить так, чтобы было «не хуже», чем у других.Конечно, это хороший совет, и многие желания сегодня можно исполнить, взяв деньги в долг или оформив кредит в банке, но сможет ли осилить такую финансовую нагрузку молодая семья?По словам директора филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурилы Каленовой, семейные пары обращаются за кредитом в банк чаще, чем холостые казахстанцы, и выдают им займы тоже чаще, потому что семейные люди более ответственные.Подробную консультацию о кредитовании в Банке ВТБ (Казахстан) можно получить, позвонив по телефону: 5050 с мобильного или на сайте vtb-bank.kz