Топ-5 казахстанских банков по ключевым показателям 

Одной из основ стабильности на финансовом рынке являются кредитные рейтинги. Кредитный рейтинг S&P – это один из важных инструментов, который инвесторы используют для приобретения облигаций или осуществления других инвестиций с возможностью фиксированного дохода.



Данный рейтинг отражает мнение агентства о способности оцениваемого учреждения выполнять свои финансовые обязательства. Рейтинг назначается специальными агентствами и имеет буквенные обозначения «A», «B», «C». «A» обозначает самые платежеспособные компании, а «С» - с низкой платежеспособностью.



Рейтинговое агентство Standard & Poor’s ведет свою историю с 1860 года и входит в большую тройку. Представители компании присваивают рейтинги более 100 странам с общей суммой долга в 34 трлн долларов США.



Выставленный рейтинг S&P той или иной компании является результатом длительной и тщательной проработки финансовой отчетности и остальной документации. Каждый день над обработкой информации работает более 6 300 сотрудников. Таким образом, обеспечиваются весьма точные результаты деятельности компании.

Пятерка казахстанских банков второго уровня по основным показателям выглядит следующим образом*:



1. HALYK BANK (Рейтинг BВ). По части активов на 01.03.2018 показывает снижение на 7,44%, показатель ссудного портфеля снизился на 0,67%. Собственный капитал вырос на 3,30%.



2. KASPI BANK (Рейтинг ВВ-). Активы снизились на 2,45% по данным Национального Банка на 01.03.2018. Объем ссудного портфеля увеличился на 1,74%, прирост собственного капитала на 2,69%.



3. TENGRI BANK (Рейтинг В+). Прирост активов на 1,77%. Объем ссудного портфеля увеличился на 5,64%, что является лучшим показателем в пятерке. Снижение собственного капитала по состоянию на 01.03.2018 на 6,37%.



4. КАЗКОММЕРЦБАНК (Рейтинг В+). Снижение активов по данным Национального Банка на 01.03.2018 составляет 6,08%. Показатель ссудного портфеля снизился на 11,75%, аналогичная ситуация с собственным капиталом – снижение на 11,09%.



5. ЦЕСНАБАНК (Рейтинг B+). Активы на 01.03.2018 согласно данным Национального Банка снизились на 3,96%, показатель ссудного портфеля снизился на 0,93%. Снижение собственного капитала на 12,62%.



Кредитные рейтинги достаточно относительны, так как для каждого государства необходимо учитывать локальную специфику банковского бизнеса и любой отрасли промышленности. Невысокие кредитные рейтинги свидетельствуют о высокой вероятности дефолта.



*Источник - НБ РК. Данные выведены в сравнении с показателями на начало 2018 года



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