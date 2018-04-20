«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Апреля
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.17 KZT
  • €1 = 401.25 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Топ-5 казахстанских банков по ключевым показателям 

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Топ-5 казахстанских банков по ключевым показателям 
Кредитный рейтинг S&P
Одной из основ стабильности на финансовом рынке являются кредитные рейтинги. Кредитный рейтинг S&P – это один из важных инструментов, который инвесторы используют для приобретения облигаций или осуществления других инвестиций с возможностью фиксированного дохода. 

Данный рейтинг отражает мнение агентства о способности оцениваемого учреждения выполнять свои финансовые обязательства. Рейтинг назначается специальными агентствами и имеет буквенные обозначения «A», «B», «C». «A» обозначает самые платежеспособные компании, а «С» - с низкой платежеспособностью. 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s ведет свою историю с 1860 года и входит в большую тройку. Представители компании присваивают рейтинги более 100 странам с общей суммой долга в 34 трлн долларов США. 

Выставленный рейтинг S&P той или иной компании является результатом длительной и тщательной проработки финансовой отчетности и остальной документации. Каждый день над обработкой информации работает более 6 300 сотрудников. Таким образом, обеспечиваются весьма точные результаты деятельности компании. 
Пятерка казахстанских банков второго уровня по основным показателям выглядит следующим образом*: 

1. HALYK BANK (Рейтинг BВ).  По части активов на 01.03.2018 показывает снижение на 7,44%, показатель ссудного портфеля снизился на 0,67%. Собственный капитал вырос на 3,30%. 

2. KASPI BANK (Рейтинг ВВ-). Активы снизились на 2,45% по данным Национального Банка на 01.03.2018. Объем ссудного портфеля увеличился на 1,74%, прирост собственного капитала на 2,69%. 

3. TENGRI BANK (Рейтинг В+). Прирост активов на 1,77%. Объем ссудного портфеля увеличился на 5,64%, что является лучшим показателем в пятерке. Снижение собственного капитала по состоянию на 01.03.2018 на 6,37%. 

4. КАЗКОММЕРЦБАНК (Рейтинг В+). Снижение активов по данным Национального Банка на 01.03.2018 составляет 6,08%. Показатель ссудного портфеля снизился на 11,75%, аналогичная ситуация с собственным капиталом – снижение на 11,09%. 

5. ЦЕСНАБАНК (Рейтинг B+). Активы на 01.03.2018 согласно данным Национального Банка снизились на 3,96%, показатель ссудного портфеля снизился на 0,93%. Снижение собственного капитала на 12,62%. 

Кредитные рейтинги достаточно относительны, так как для каждого государства необходимо учитывать локальную специфику банковского бизнеса и любой отрасли промышленности. Невысокие кредитные рейтинги свидетельствуют о высокой вероятности дефолта. 

*Источник - НБ РК. Данные выведены в сравнении с показателями на начало 2018 года   

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика