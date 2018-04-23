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Эксперт рассказал, где и в чем лучше хранить деньги

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Эксперт рассказал, где и в чем лучше хранить деньги
Дмитрий Забелло - председателя правления Банка ВТБ (Казахстан)
По мнению Дмитрия Забелло – председателя правления Банка ВТБ (Казахстан), сейчас хранить деньги в тенге намного выгоднее, чем в долларах США. Последнее время государство пытается регуляторно приучить людей хранить деньги в национальной валюте, но скоро, как считает спикер, казахстанцев не нужно будет заставлять.

- Как только люди поймут, что деньги экономически не выгодно держать в долларах, их не надо будет уговаривать держать сбережения в тенге. В России это произошло 2 года назад. Сейчас россияне забыли, что такое долларовые вклады и цены. И это случилось не от того, что руководство страны сказало так делать, а потому что доходность по вкладам в национальной валюте значительно выше. Чтобы посчитать реальную доходность по депозиту отнимите от процента, который предлагает банк процент годовой инфляции. К примеру, в прошлом году банки в среднем давали 14% по депозиту, а годовая инфляция составила примерно 7%, значит реальный доход у держателя такого депозита составил 7%. И это очень хороший результат, при том, что на валютном вкладе вы можете заработать максимум 2%, - отметил Дмитрий Забелло.

- С доходностью понятно. А как выбрать банк, в котором не страшно хранить свои деньги или обслуживаться, как физическому лицу, так и организации? Ведь мы наблюдаем, как штормит банковский сектор.

- Выбирая банк, в первую очередь необходимо оценить его кредитный рейтинг, который присуждают международные рейтинговые агентства. Кредитный рейтинг показывает насколько банк готов выполнять свои обязательства перед вкладчиками, партнерами и клиентами, чем выше рейтинг, тем больше доверия к банку.

- А у вашего банка, как обстоят дела?

- На данный момент Банку ВТБ (Казахстан) агентством S&P присвоен самый высокий кредитный рейтинг среди банков Казахстана – «ВВ+». Второй год мы реализуем новую стратегию развития, направленную на повышение рентабельности бизнеса. Мы, весьма неплохо, прошли непростой 2017 год. Мы заработали прибыль и перезагрузили все три бизнес-линии: розницу, МСБ и крупный-инвестиционный бизнес. Сейчас основной акцент делаем на развитие розничного бизнеса, по которому за прошлый год мы увеличили объем продаж в 3,5 раза. Сегодня мы предоставляем полную линейку продуктов для населения: кредитование, депозиты, банковские карты, обслуживание счетов и т.д. Также мы активно развиваем технологии, сегодня многие операции наши клиенты могут сделать с помощью интернет-банкинга, не выходя из дома. В скором времени запустим один из самых современных мобильных банкингов в стране.

- Кстати, о кредитовании. Насколько активно Вы кредитуете население? Бытует мнение, что ВТБ – это скорее банк для юридических лиц.

- В прошлом году мы сделали особенный акцент на развитии розничного кредитования. «Кредиты наличными» и ипотека, особенно по программе «Нуры жер» - стали нашими флагманами. У нас одни из самых выгодных условий на рынке по потребительскому кредитованию и мы продолжаем активно развивать это направление.

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